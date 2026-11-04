Kakaové řezy s ořechy a čokoládovou polevou: Nenápadný moučník, který udělá největší dojem u kávy

Když jsou doma vlašské ořechy, dá se z nich celkem bez velkého plánování upéct moučník ke kávě, klidně i pro návštěvu. Tyhle řezy stojí na vláčném ořechovém korpusu, máslovém pudinkovém krému a nahoře mají jednoduchou čokoládovou polevu. Poctivý plechový dezert, který se nakrájí na čtverce a na stole nevypadá nijak chudě ani ve svátek. Dobře se mi u něj osvědčila směs mletých vlašských ořechů, trochy kakaa a čokolády rozpuštěné se ztuženým tukem. Řezy pak drží tvar, zbytečně se nedrolí a na talíři vypadají upraveně.
Těsto je z běžných surovin, žádné složité
nakupování. Ořechy mu dodají chuť a zároveň ho nechají příjemně měkké. Krém dělám postaru, z a pudinku másla, jen cukr dávám s rozumem, protože poleva už sladkost přidá.
Můj tip zní: S korpusem nespěchejte a nechte ho po upečení opravdu vychladnout. Jakmile je ještě vlažný, krém se při roztírání rád povolí a výsledek potom působí trochu povadle. Recept na poctivé kakaové řezy s ořechy
Počet porcí: 20 až 24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 2 hrnky hladké mouky 2 hrnky mletých vlašských ořechů 1,5 hrnku cukru krupice 1 hrnek vlažného mléka 1 hrnek oleje 4 ks vajec 1 balení prášku do pečiva 1 kávová lžička kakaa
Krém: 2 balení másla 300 g moučkového cukru 2 balení vanilkového pudinku 500 ml mléka 3 až 4 lžíce kakaa
Poleva: 200 g čokolády na vaření 75 g ztuženého tuku Postup přípravy lahodných kakaových řezů s vlašskými ořechy
1. Začněte plechem. Vymažte ho tukem a vysypte moukou. Troubu nastavte na 160 °C. U těchto řezů se mi osvědčilo spíš pomalejší pečení než zbytečně vysoká teplota; korpus se pak propeče klidněji a rovnoměrně.
2. Do větší mísy dejte vejce, cukr krupici a olej. Vyšlehejte je do světlejší a hustší pěny. Není to krok, který by se vyplatilo odbýt, protože dobře našlehaný základ udělá korpus jemnější.
3. Vedle v míse promíchejte hladkou mouku, prášek do pečiva, mleté vlašské ořechy a kakao. Suchou směs pak přidávejte k vaječné pěně postupně, ne všechno najednou.
4. Přilévejte po částech vlažné mléko a míchejte, až vznikne hladké těsto. Nemá být řídké jako na bublaninu, ale ani těžké a tuhé. Když se vám zdá moc husté, přidejte malý doušek mléka navíc. Pečení
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5. Těsto rozetřete na připravený plech a vložte do trouby. Pečte přibližně 40 minut při 160 °C. Ke konci udělejte zkoušku špejlí; pokud ji vytáhnete čistou, bez lepivého těsta, korpus je hotový.
6. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Mezitím připravte krém. Z mléka a vanilkových pudinků uvařte hustý pudink a také ho nechte vychladnout. Občas ho promíchejte, jinak se nahoře vytvoří pevnější škraloup.
7. Ve větší míse vyšlehejte změklé máslo s moučkovým cukrem do hladkého krému. Studený pudink potom přidávejte po lžících a zašlehávejte ho do máslového základu.
8. Nakonec do krému vmíchejte, případně krátce zašlehejte kakao. Množství zvolte podle toho, jak tmavý a výrazný krém chcete. Hotový krém rozetřete na vychladlý korpus co nejrovnoměrněji, ale není potřeba z toho dělat cukrářskou disciplínu.
9. Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu na vaření se ztuženým tukem. Polevu nechte chvilku stát, aby nebyla úplně horká, ale zase ji nenechávejte tuhnout. Jakmile začne houstnout, roztírá se špatně. Nalijte ji na krém a opatrně rozprostřete po povrchu.
10. Povrch můžete nechat hladký, případně ho jednoduše dozdobit. Hodí se ořechová jádra trochu kokosu nebo jen vlnky udělané vidličkou. Pak dejte řezy alespoň na 1 hodinu do chladu. Foto: Cooky.cz, Před krájením dejte řezy aspoň na hodinu do chladu.
11. Krájejte ostrým nožem na menší kousky a podávejte ke kávě nebo pro víkendovou návštěvu. V lednici vydrží dobře 2 až 3 dny. Raději je ale přikryjte, aby krém na povrchu zbytečně neosychal. Rady a tipy hospodyňky z domácí kuchyně Pokud chcete méně sladký moučník, uberte část moučkového cukru v krému. Recept to bez potíží unese. Kdo má rád výraznější ořechovou chuť, může část mletých ořechů nahradit nahrubo nasekanými. V hotových řezech pak budou znatelnější. Pro slavnostnější verzi potřete korpus před nanesením krému tenkou vrstvou meruňkového džemu. U podobných řezů je to běžná a osvědčená varianta. Při krájení polevy pomáhá nůž namočený v horké vodě a otřený do sucha. Poleva se tolik neláme a řezy mají čistší hrany. Když chci polevu tenčí a jemnější, přidám do ní o malý kousek víc tuku. Pokud má čokoládová vrstva zůstat výraznější, držím se přesného poměru v receptu. U těchto řezů je i drobná změna docela poznat.
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