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Splašená kobyla vběhla ve Studénce do lesního potoka. Vytáhnout ji museli hasiči

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Tři hasičské jednotky vyrazily ve středu před polednem do Studénky na pomoc splašené kobyle. Zvíře vběhlo do lesního potoka, kvůli hlubokému bahnu se však nedokázalo vlastními silami dostat zpět na břeh.
Splašená kobyla vběhla ve Studénce do lesního potoka. Vytáhnout ji museli hasiči

Splašená kobyla vběhla ve Studénce do lesního potoka. Vytáhnout ji museli hasiči

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 17:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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