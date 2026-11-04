Green má 40 let a v UFC zažívá nejlepší sérii kariéry. Před dalším zápasem ale přiznal, že žil v autě

Zaparkované auto, sklopená sedačka a muž, kterému v létě přistál na účtu bonus od UFC za výkon večera. Takhle popsal svoje zářijové noci Bobby King Green, 40letý americký bojovník lehké váhy do 70,3 kg s bilancí 36-18-1 a jeden z nejdéle sloužících veteránů organizace. Podle svých slov si to vybral sám. Šel přitom do nejlepší série kariéry a do posledních zápasů smlouvy. Redakce MMAmag proto prošla jeho zápasovou historii na oficiálním profilu UFC a porovnala, co k bydlení řekl v září a co o pár dní později.
Bonus za výkon večera a klíčky od auta
Green 11. července 2026 na turnaji UFC 329 v Las Vegas zastavil Terrance McKinneyho technickým knockoutem v 1. kole v čase 4:59. V bonusové zprávě, kterou UFC po turnaji zveřejnila, redakce MMAmag dohledala jeho jméno u ceny za výkon večera; BBC Sport uvádí její výši zhruba 2,16 milionu Kč (100 000 dolarů). Jde o peníze navíc, ne o zápasovou gáži.
O 60 dní později, 9. září 2026, se začal šířit klip z Greenova streamu na platformě Kick. Podle serveru Yahoo Sports a webu ClutchPoints v něm říká: „Žiju v autě. Mám asi devět domů, ale teď jsem sakra bez domova.“ Devět domů je jeho vlastní tvrzení, ne ověřený majetkový stav.
O pár dní později Green své přiznání upřesnil a druhá verze zní úplně jinak než ta první.
Devět domů a jedna oprava, kterou nečekal ani Dana White
Podle BBC Sport a serveru MMA News, které se odvolávají na jeho pozdější livestream z konce září 2026, Green řekl: „Jsem bez domova, ale nejsem bez střechy. Můžu jít ke komukoli domů. Jenom nemám svůj domov.“ A dodal: „Dal jsem všechny ostatní před sebe, jen abych měl jistotu, že je postaráno o moji rodinu a kamarády.“ Z tvrzení, že nemá kde spát, se tak stala verze, že domy má obsazené.
Otázku dostal i prezident UFC Dana White. V přepisu rozhovoru pro Complex Sports, který 11. září 2026 zveřejnil server Fightful, odpověděl: „Jak je to možné? To jsem neslyšel. Doufám, že to není pravda. Teď zápasil, zápasil nedávno dvakrát po sobě a vydělává zatraceně dobré peníze.“ Je to Whiteova reakce, ne ověření Greenovy situace.
Zatímco se řešilo jeho bydlení, blížil se mu termín, který celý rok 2026 uzavřel během 4 minut.
Čtyři nástupy za sedm měsíců a jedno Salt Lake City
Ve 40 letech nastoupil Green v roce 2026 čtyřikrát. Mezi prvním a posledním zápasem uplynulo 217 dní, nejkratší pauza mezi nástupy měla 63 dní.
|Datum zápasu
|Soupeř
|Dní od předchozího nástupu
|28. února 2026
|Daniel Zellhuber
|—
|9. května 2026
|Jeremy Stephens
|70
|11. července 2026
|Terrance McKinney
|63
|3. října 2026
|Esteban Ribovics
|84
Tři z nich vyhrál: Zellhubera zastavil technickým knockoutem ve 2. kole, Stephense donutil ke vzdání škrcením zezadu v 1. kole, McKinneyho dorazil údery. Pak přišlo UFC 332 v Salt Lake City 3. října 2026 a Esteban Ribovics, 30letý argentinský bojovník lehké váhy s bilancí 17-3-0. Green prohrál technickým knockoutem v 1. kole v čase 4:08 a série skončila. Ribovics navážil 71 kg, tedy nad limitem zápasu 70,8 kg, a přišel o 20 % výplaty ve prospěch soupeře. Green chtěl soupeře z první patnáctky lehké váhy a návrat do pořadí, ze kterého vypadl v roce 2024; v oficiálním pořadí UFC k 4. listopadu 2026 se jeho jméno mezi 15 jmény neobjevuje.
Zbývá otázka, proč do klece ve 40 letech vůbec leze, a Green na ni odpověděl jednou větou o penězích.
Žádný pás, žádná romantika
GLOSA Green je v téhle historce jediný, kdo se netváří, že jde o pohádku o návratu. BBC Sport od něj den před UFC 332 otiskla dvě věty, které říkají skoro všechno: „Je to byznys: staří ven, noví dovnitř,“ a „Chci se dostat k BMF pásu, ale nakonec mi dejte moje peníze.“ BMF pás je symbolický titul UFC pro nejtvrdšího chlapa v kleci a podle UFC ho od března 2026 drží Charles Oliveira.
Do zápasu v Salt Lake City šel podle BBC Sport v posledních dvou zápasech smlouvy. Pokud se po 2. říjnu 2026 nic nezměnilo, po porážce by mu podle dopočtu zbýval jediný; UFC stav smlouvy veřejně nepotvrdila a v zápasovém kalendáři na jeho profilu redakce MMAmag k 4. listopadu 2026 žádného dalšího soupeře nenašla. Muž, který podle svých slov spal v autě, aby jeho rodina měla kde bydlet, mluví o pásu až na druhém místě. Sedačka v autě místo trůnu veterána.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s oficiálním profilem Kinga Greena na UFC.com, s oficiálními výsledky a výsledky vážení UFC 332, s bonusovou zprávou UFC k UFC 329, s článkem BBC Sport z 2. října 2026 a s přepisem Fightful z 11. září 2026; na místě nebyla a nic nesledovala v přenosu. Rozestupy mezi zápasy spočítala z dat 28. února, 9. května, 11. července a 3. října 2026, odstup mezi bonusem a výrokem z dat 11. července a 9. září 2026. Bonus 100 000 dolarů přepočetla ilustračně kurzem ČNB platným 4. listopadu 2026, kdy 1 USD = 21,570 Kč, tedy 2 157 000 Kč; libry z vážení přepočetla koeficientem 0,45359237. Originální stream na Kicku ani Greenovy vlastní příspěvky s oběma výroky se dohledat nepodařilo, stejně jako původní video Complex Sports s Danou Whitem, takže výroky prošly přes Yahoo Sports, ClutchPoints, MMA News a Fightful. Článek neuvádí celkovou zápasovou výplatu, protože výplatní listina k UFC 329 nebyla dohledána, neověřuje Greenův majetek z dokumentů a nezahrnuje jeho případné vyjádření po porážce, které se v dostupných zdrojích nenašlo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková