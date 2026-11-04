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Zběhlý voják Martin Roháč se stal nejhorším vrahem v našich zemích. Kanibalismus jej měl ochránit před dopadením

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Dennívýzva
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Krvavé vražedné tažení zběhlého vojáka Martina Roháče v 16. století si vyžádalo 59 obětí. Nejhorší český sériový vrah skončil vpletený do dřevěného kola.
Lámání kolem - ilustrační

Lámání kolem - ilustrační

Zdroj: FOTO:Jacques Callot, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 18:13

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