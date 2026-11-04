Seznamte se, Joe Black: Hopkins se hádal s režisérem, Pitt byl při natáčení nešťastný a scény se opakovaly donekonečna

Seznamte se, Joe Black, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Seznamte se, Joe Black, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Seznamte se, Joe Black, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Seznamte se, Joe Black, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Seznamte se, Joe Black, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Seznamte se, Joe Black, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Seznamte se, Joe Black, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Snímek Seznamte se, Joe Black z roku 1998 lákal diváky do kin i z úplně jiného důvodu, než byl samotný film. Režisér Martin Brest navíc vyžadoval naprostou dokonalost, herci museli scény opakovat do nekonečna a Anthony Hopkins se s ním před celým štábem často hádal. Pro Brada Pitta pak natáčení znamenalo spíše utrpení. Hádky s režisérem
Příběh sleduje mediálního magnáta Williama Parrishe (Anthony Hopkins), pro kterého si jednoho dne přijde samotná Smrt. Nabídne mu dohodu v podobě časového odkladu, pokud ji seznámí s lidským životem. Smrt na sebe vezme podobu sympatického mladíka, který si říká Joe Black (Brad Pitt), a vstoupí magnátovi do života. Vše se zkomplikuje ve chvíli, kdy se do Joea zamiluje Parrishova dcera Susan (Claire Forlani).
O hlavní roli Parrishe filmaři původně uvažovali pro Genea Hackmana, ale nakonec po ní sáhl Hopkins. Ve snímku si měl původně zahrát také Christopher Reeve. Plány mu překazil vážný úraz z roku 1995, po kterém ochrnul. Před kamerou se tak znovu sešli Hopkins a Pitt, kteří spolu pracovali už na dramatu Legenda o vášni.
Na place často vládla velmi napjatá nálada. Režisér Martin Brest vyžadoval po hercích absolutní přesnost a nespočetněkrát je nechával opakovat stejné scény. Účet za natáčení se kvůli tomu vyšplhal na devadesát milionů dolarů a film se stal jedním z nejdražších děl své doby bez speciálních efektů. Hopkins na neustálé opakování záběrů neměl nervy a s režisérem se kvůli tomu před zbytkem štábu nejednou tvrdě pohádal. Sám Pitt pak v rozhovoru v roce 2019 přiznal, že byl při natáčení snímku velmi nešťastný. V osobním životě si totiž zrovna procházel složitým obdobím.
Netalentovaný asistent
Tvrdou ruku režiséra pocítil tehdy neznámý Eli Roth, který na place fungoval jako takzvaný stand-in, tedy člověk, na kterém si kameramani zkouší záběr. Protože byl menší než herec, kterého zastupoval, štáb ho požádal, aby při chůzi mírně poskakoval a vypadal v kameře vyšší. Kolem zrovna prošel Brest, a když uviděl Rothovo zvláštní poskakování, neudržel se.
„To je jeden netalentovaný stand-in,“ prohlásil o něm a nechal ho na hodinu vyhodit. Roth mu vůbec nestihl vysvětlit, že jen plnil pokyny. Později se na plac vrátil jako produkční asistent, ale kolegové to před Brestem raději tajili.
V emotivním závěru filmu zazní známá píseň What a Wonderful World od Louise Armstronga. Tvůrci do děje zařadili také verzi od havajského hudebníka Israela Kamakawiwo’oleho. Ten se premiéry nedožil, zemřel na následky obezity o rok dříve ve věku osmatřiceti let. Pozorným divákům možná neuniklo ani jméno hlavní postavy. Jméno William Parrish se dá v angličtině zkrátit na Will Parrish, což foneticky odpovídá výrazu „zemře“.
Útěk fanoušků z kina
Snímek čerpá z mnohem staršího filmu Smrt si dává na čas z roku 1934. Na vstupném vydělal celosvětově téměř sto třiačtyřicet milionů dolarů. K neobvykle vysoké návštěvnosti v kinech však částečně přispěla náhoda. Snímek se hrál jako jeden z prvních titulů, před kterými běžela upoutávka na Hvězdné války: Epizoda I – Skrytá hrozba. Řada příznivců sci-fi ságy si koupila lístek jen kvůli traileru a sál opustila hned po něm.
V kinech běžela téměř tříhodinová verze, ale pro televizní vysílání a letecké společnosti vznikl zkrácený dvouhodinový sestřih. Zmizela z něj většina Hopkinsových pracovních scén. Brest se od takového zásahu distancoval a nechal své jméno z titulků zcela odstranit. Nahradil ho pseudonym Alan Smithee, který tvůrci používají přesně pro tyto situace. Místo, kde se Susan a Joe poprvé potkají, byla skutečná newyorská restaurace Broadway Restaurant. Kávu už tu ale nikomu neuvaří, v červnu roku 2023 po letech fungování trvale zavřela.
Filmové chyby
Pozorní diváci objevili v příběhu několik úsměvných nedostatků. Když se Susan poprvé setká s Joem v kavárně, přidá si do kávy mléko a cukr. Vzápětí si obě přísady nasype do hrnku znovu a o malou chvíli později si mléko dolije ještě do třetice. Další přešlap nabízí scéna, ve které Joe čeká na přechodu a dívá se za odcházející Susan. Za jeho zády projde muž v růžové košili. Kamera následně na okamžik zabere Susan a po střihu stejný muž projde za Joem ještě jednou ve stejném směru.
Mizející rekvizitu odhalí záběry z příprav na slavnostní večírek, při kterých Allison (Marcia Gay Harden) vybírá pro svého otce nejvhodnější dort. Kamery zabírají stůl z různých úhlů a velký čokoládový dezert pokaždé leží na úplně jiném místě. Drobná chyba se vloudila i do kanceláře, kde se Parrish chystá promluvit s Drewem (Jake Weber). Ještě vsedě si sundá brýle z očí, ale jakmile se v dalším střihu postaví, sundává si je znovu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).