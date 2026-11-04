Ecce homo Homolka: Dvojčata slavného režiséra před kamerou, skutečné hádky a rýpnutí do baletní kariéry Růžičkové

Hořká komedie Ecce homo Homolka z roku 1969 patří mezi klíčová díla československé nové vlny. Když režisér Jaroslav Papoušek obsazoval obyčejnou rodinu z pražského Žižkova, měl velké obavy z kombinace profesionálních herců s naprostými neherci. Výsledek však naprosto překonal očekávání a na place se v improvizacích rodily legendární hlášky.
Křik o pomoc zkazí nedělní piknik
Třígenerační rodina Homolkových zkouší přežít společnou neděli. Děda (Josef Šebánek), babička (Marie Motlová), ušlápnutý Ludva (František Husák), jeho rázná žena Heduš (Helena Růžičková) a malá dvojčata žijí v těsném pražském bytě, plném malicherných sporů. Aby se vyhnuli domácí ponorce a nadýchali se zdravého vzduchu, vyrazí společně na víkendový výlet do přírody.
Jejich piknik s dekou, který vizuálně velmi připomíná slavný obraz V zemi peciválů od nizozemského malíře Pietera Bruegela, nečekaně naruší podivný ženský hlas volající o pomoc. Rodina zpanikaří a společně s dalšími výletníky z lesa vyděšeně prchne zpět do betonové džungle hlavního města. Zbytek neděle se ale Homolkovým rozpadá pod rukama. Dědovi zkazí plány na fotbal, takže rodina zkouší štěstí „na koníčkách“ v Chuchli.
Boj s nehercem, hádky a horko
Když režisér a scenárista Jaroslav Papoušek poprvé nabídl roli dědy neherci Josefu Šebánkovi, narazil na tvrdý odpor. Šebánek měl strach, že profesionálním hercům jako Růžičková nebo Husák zkazí práci, a zdráhal se nabídku přijmout. Papoušek ho nakonec přesvědčil milosrdnou lží, že si ho herecké hvězdy do filmu samy vyžádaly.
Šebánek celou roli zcela improvizoval a scénář téměř nepoužíval. Režisér z něj měl velkou hrůzu a neustále trnul, co před kamerou zazní, ale neherec nesklouzl za hranu a svým specifickým humorem dostával kolegy na place do takových záchvatů smíchu, že doslova brečeli. Celá práce ho nicméně fyzicky vyčerpala. Trpěl vážnými zdravotními problémy a po dotočení filmu rovnou skončil v invalidním důchodu.
Jako naprostý nováček se vedle Šebánka objevila i Marie Motlová v roli babičky, pro kterou šlo o její vůbec první film. Natáčení stísněných scén dalo štábu zabrat. Při natáčení interiérové scény v bytě, kdy se dvě rodiny hádají na malém prostoru za obrovského letního vedra, herci přestali sledovat scénář a z čirého zoufalství z extrémních podmínek na sebe křičeli zcela autenticky.
Baletka Heduš a úrazy malých dvojčat
V roli uličníků se představili bratři Matěj a Petr Formanovi, synové slavného režiséra Miloše Formana. Ačkoliv je Papoušek zpočátku pro jejich věk podceňoval, ukázali se jako skvělí herci a tvůrci pro ně připsali nové scény. Na place s nimi ale zažívali divoké chvíle. Helena Růžičková vzpomínala, že ačkoliv před kamerou poslouchali, při pauzách byli jako draci a postarali se o bizarní nehodu. Máťa si nejprve rozsekl čelo o ústřední topení, a jen o pět minut později si Péťa rozbil hlavu úplně na stejném místě, jen narazil do úplně jiné kulisy.
Ve filmu mimochodem zazní vtip, kdy děda na adresu objemné Heduš pronese, že by mohla být s padesáti kily dole baletka. Tento vtip trefil reálnou minulost Heleny Růžičkové, která dříve balet skutečně studovala, a dokonce v něm hostovala i na scéně Národního divadla.
Komedii Ecce homo Homolka uvede TV Seznam ve středu 4. listopadu ve 20:10.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, csfd, cs.wikipedia).