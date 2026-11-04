Číslo 1 ho neláká. Antonelli odhalil, proč zůstane u dvanáctky

Antonelli však potvrdil, že ani v příštím roce své startovní číslo 12 nezmění. Jednička tak v sezóně 2027 nebude chybět na startovním roštu pouze formálně, ale nebude ji používat žádný jezdec. Lando Norris se totiž vrátí ke svému původnímu číslu 4.
„Myslím, že zůstanu u čísla 12. Zůstanu u dvanáctky, protože je to pro mě samozřejmě velmi výjimečné číslo. Zároveň mi pomáhá zůstat nohama na zemi a zachovat si pokoru. Mám pocit, že když si ponechám číslo 12, budu moci začít znovu a opět na všem stavět, přičemž se budu snažit zlepšovat,“ uvedl Antonelli.
„A upřímně, jsem také velmi pověrčivý. Číslo jedna mi nikdy nepřineslo nic dobrého. Vždy, když jsem ho měl, dopadlo to mimořádně špatně. I proto zůstanu u čísla 12,“ doplnil.
Číslo 12 má pro Antonelliho zvláštní význam, protože ho používal po celou svou juniorskou kariéru. Stejné číslo měl na svém monopostu také Ayrton Senna, když v roce 1988 získal svůj první titul mistra světa v barvách McLarenu. Antonelli, který se stal 36. šampionem v historii F1, proto plánuje vzdát hold 22. mistru světa.
„Na Velkou cenu Brazílie si připravím speciální přilbu věnovanou Ayrtonovi. Bude to 35 let od jeho vítězství na domácí velké ceně, které dosáhl navzdory tomu, že měl k dispozici pouze šestý převodový stupeň. Půjde proto o přilbu na počest Ayrtona a brazilských fanoušků. Myslím, že je to jedna z nejlepších přileb, jaké jsem dosud navrhl. Doufám, že se vám všem bude líbit,“ prozradil.
Pozoruhodné je, že od návratu Mercedesu do formule 1 v roce 2010 se ani jeden ze tří jeho mistrů světa nerozhodl používat startovní číslo 1. Lewis Hamilton během svých mistrovských sezón upřednostňoval ikonickou čtyřiačtyřicítku. Nico Rosberg po zisku titulu v roce 2016 ukončil kariéru, a šampionát tak nikdy neobhajoval.
Od zavedení stálých startovních čísel v roce 1974 se sedm úřadujících mistrů světa rozhodlo při obhajobě titulu nepoužívat jedničku. Jak však ukazuje následující tabulka, ve skutečnosti s jiným číslem závodili pouze Hamilton a Antonelli.