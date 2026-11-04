Jim Tepleton fotil na louce dceru. Vyvolaný snímek odhalil v pozadí postavu ve skafandru

V květnu 1964 vyrazil hasič Jim Templeton s rodinou na výlet do anglické přírody. Chtěl totiž pořídit několik snímků své pětileté dcery. Po vyvolání filmu však na jedné z fotografií objevil podivnou postavu v bílém obleku připomínajícím vesmírný skafandr. Událost vyvolala obrovský zájem veřejnosti i úřadů, přičemž uspokojivé vysvětlení poskytli odborníci až o několik desetiletí později.
Výlet na anglická blata
Na jaře roku 1964 se Jim Templeton, profesí hasič a amatérský historik z britského města Carlisle, vydal se svou manželkou Annie a pětiletou dcerou Elizabeth na celodenní výlet. Jako cíl zvolili rozlehlou travnatou oblast Burgh Marsh, která se nachází v hrabství Cumbria s výhledem na záliv Solway Firth. Během odpočinku na louce se otec rozhodl pořídit několik snímků své dcery v jejích nových šatech. Oblast byla toho dne podle jeho vzpomínek téměř prázdná a kromě jeho rodiny se v dohledu nacházely pouze dvě starší ženy, které seděly v zaparkovaném automobilu na vzdáleném konci mokřadů.
Běžný rodinný záznam se změnil v naprostou záhadu ve chvíli, kdy si autor vyzvedl vyvolaný film z fotolaboratoře. Na prostředním ze tří po sobě jdoucích snímků stála za malou Elizabeth mohutná postava oděná do zářivě bílého obleku s tmavým hledím na hlavě, která se nápadně podobala astronautovi. Fotograf po zbytek života trval na tom, že v momentě stisknutí spouště nikoho takového v hledáčku neviděl a v blízkosti rodiny se nepohybovala žádná cizí osoba. Snímek se díky regionálnímu tisku brzy objevil na titulních stranách světových novin a postava získala označení Solwayský kosmonaut.
Analýza snímku a podivné souvislosti
Vzhledem k rostoucímu zájmu předal otec negativ místní policii k důkladnému prozkoumání. Kriminalisté po technické analýze konstatovali, že na snímku nenacházejí nic podezřelého. K totožnému závěru dospěli i zástupci společnosti Kodak, kteří navíc potvrdili absolutní autenticitu materiálu a nabídli odměnu komukoliv, kdo by prokázal manipulaci s expozicí. Záhadná fotografie na dlouhá desetiletí podnítila celospolečenské debaty o paranormálních jevech, které v té době masivně umocňovala dobová fascinace probíhajícím vesmírným programem a rozvojem popularity žánru sci-fi.
Pozornost kolem fotografie přinesla rodině i podivné momenty, když je navštívila dvojice neznámých mužů, kteří se označovali za zástupce vlády. Odmítli předložit průkazy totožnosti, oslovovali se pouze čísly a požadovali odvézt na přesné místo pořízení snímku. Když jim otec na louce potvrdil, že při focení nikoho neviděl, rozzlobili se a odjeli. Autor incident později vyhodnotil jako promyšlený podvod.
Záhadu navíc přiživila skutečnost, že několik dní po vyfotografování zrušili technici v Austrálii start rakety Blue Streak kvůli údajným neznámým postavám v cílovém prostoru. Tyto střely se přitom vyráběly na vojenské základně nedaleko místa vzniku snímku.
Racionální optické vysvětlení
Zásadní posun v objasnění původu záhadného kosmonauta přinesl v roce 2014 výzkumník David Clarke, který se zaměřil na technické parametry tehdejších fotoaparátů a oblečení přítomných osob. Manželka Annie měla v den výletu na sobě světle modré šaty, které se na jiném zachovaném snímku z téhož dne jevily kvůli silnému přeexponování jako téměř čistě bílé. Žena měla navíc tmavé mikádo, jehož tvar a barva na vybledlé fotografii vizuálně odpovídaly ztmavenému prostoru hledí na domnělé přilbě. Odborníci na základě těchto shod konstatovali, že postava v pozadí je s největší pravděpodobností samotná matka dívky.
Otázku, proč fotograf svou manželku při pořizování záběru neviděl, vysvětluje konstrukce tehdejších amatérských aparátů. Hledáček tohoto konkrétního přístroje totiž zobrazoval pouze sedmdesát procent skutečného snímaného pole. Žena se podle analytiků pravděpodobně nevědomky pohybovala v zadní části snímaného prostoru a stála k objektivu zády přesně v okamžiku expozice.
Následné počítačové ztmavení snímku a srovnání horizontu tento předpoklad vizuálně potvrdilo, čímž jedna z nejznámějších světových záhad spojených s údajným pozorováním mimozemšťanů získala po padesáti letech zcela logické optické vysvětlení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (bbc, en.wikipedia).