Britská tenistka se vrátila po 16 měsících a hned dostala výhrůžky smrtí. Když to zveřejnila, WTA mlčela

Ve třetím setu vedla 5:3 a od vítězství ji dělily čtyři míče. Pak přišly čtyři prohrané gamy v řadě a po 2 hodinách a 47 minutách skončil zápas 3:6, 6:3, 7:5 pro domácí Vaishnavi Adkarovou. Burrageová dohrávala na hraně sil. Podle Sky Sports byla v závěru viditelně roztřesená, zdravotníci jí měřili tlak i okysličení krve a chladili jí ruce a nohy ledem. Bylo 3. listopadu 2026, první kolo turnaje Chennai Open, její první zápas v hlavní soutěži WTA od Wimbledonu 2025. Několik hodin nato zveřejnila na Instagramu ukázku zpráv, které jí po utkání přišly. Nešlo jen o vulgární reakci na prohru. Šlo o výhrůžky smrtí.
Návrat, který se zlomil ve třetím setu
Sedmadvacetiletá pravačka z Kingstonu patřila ještě před třemi lety mezi stovku nejlepších hráček světa. V září 2023 se vyšplhala na 85. místo žebříčku WTA. Pak přišla série zranění, která by zlomila leckoho. Nejdřív operace přetržené šlachy v zápěstí, potom při tréninku s krajankou Katie Boulterovou přetržený vaz v kotníku. Britský tenisový svaz LTA uvádí, že v sezoně 2024 strávila mimo kurty zhruba sedm měsíců.
Návrat vedl přes nižší turnaje okruhu ITF a kvalifikace. Burrageová o tom v lednu 2025 mluvila pro BBC otevřeně: přiznala, že během rekonvalescence zvažovala konec kariéry, ale pokračovala z lásky k tenisu a s pocitem, že ještě má co nabídnout. Šestnáct měsíců tedy neznamená, že by vůbec nehrála. Znamená to, že se celou tu dobu nedostala do hlavního pavouka turnaje WTA.
Do Čennaí přijela jako 474. hráčka světa a britská patnáctka. Adkarová byla na žebříčku o 130 míst výš, na 344. pozici, a podle India Today slavila své vůbec první vítězství na úrovni WTA. Sportovně šlo o zápas dvou hráček, které se snaží prorazit nebo se vrátit. Turnaj kategorie WTA 250 na tvrdém povrchu v areálu SDAT přitom patří k nejmenším podnikům sezony. Nic, co by mělo vyvolávat vášně. Přesto je vyvolalo.
„Pěkné přivítání zpátky“
Burrageová zveřejnila v instagramových příbězích záznam části zpráv a připsala k němu: „Pěkné přivítání zpátky na okruhu. Vzpomínám si, proč jsem odešla.“ Sky Sports popisuje obsah jako urážky a výhrůžky smrtí, plné znění ale nepřepisuje. Web EssentiallySports zmiňuje jako mírnější viditelné příklady zprávy typu „Jsi zbabělec, vzdáváš to“ a „Vrať mi peníze“. Ta druhá je výmluvná. Nepíše ji naštvaný fanoušek, ale někdo, kdo na zápas vsadil.
Poslední věta jejího komentáře svádí k výkladu, že okruh opustila kvůli nenávisti na sítích. Doložené důvody její dlouhé absence jsou ale zdravotní a sportovní. Věta je spíš hořký komentář k tomu, co ji po návratu přivítalo, a ke všemu, co si z minulosti pamatuje. Už po Wimbledonu 2025 totiž Burrageová říkala, že jí část lidí píše, kolik kvůli ní prohráli.
Reakce kolegyň na sebe nenechala čekat. Německá tenistka Eva Lysová na Instagramu označila WTA a zeptala se: „Kdy se s tím konečně něco udělá?“ Organizace tentokrát nemlčela. Pro Sky Sports a agenturu PA uvedla, že měla v Čennaí pracovníky, kteří Burrageovou podporovali, a zapojila svůj program péče o hráče i systém Threat Matrix. Ten nabízí soukromý kanál pro hlášení přímých zpráv, moderuje veřejné komentáře a nahlašuje závadný obsah sociálním sítím. Identitu pachatelů se podle WTA snaží dohledat. Pokud se prokáže vazba na sázení, mají skončit v takzvaném programu Bad Actor, díky kterému proti jejich účtům mohou zasáhnout sázkové kanceláře.
Sázkaři jako hlavní zdroj nenávisti
Případ Burrageové zapadá do vzorce, který tenisové organizace už několik let mapují v číslech. Podle zprávy WTA a World Tennis za rok 2025 prověřil Threat Matrix přes 1,2 milionu příspěvků a komentářů. Více než 12 000 z nich vyhodnotil jako urážlivé a 3 726 jako závažné, tedy násilné, sexuální, rasistické nebo cílené výhrůžky. Rozzlobení sázkaři stáli za 42 % veškerých ověřených útoků a za 59 % těch nejzávažnějších.
O rok dříve vypadala data podobně. V roce 2024 se terčem přímých útoků nebo výhrůžek stalo 458 hráček a hráčů, sázkaři měli na svědomí 40 % zachyceného obsahu. U zpráv posílaných přímo hráčům to bylo dokonce 77 %. Tenis je pro sázení mimořádně přitažlivý: zápasů je obrovské množství a sázet se dá živě, na jednotlivé gamy i sety. Ztráta vedení 5:3 v rozhodujícím setu je přesně ten typ zvratu, který na tiketech mění výhry v prohry.
Zpráva odhaluje ještě jeden znepokojivý detail. Pouhých 26 extrémně aktivních účtů na sítích X a Instagram, z nichž každý poslal přes 30 urážlivých zpráv, vyprodukovalo 21 % veškerého zachyceného obsahu. Platformy je po zásahu odstranily. Podle nás to ukazuje, že nenávist není rovnoměrně rozprostřená „atmosféra“, ale z velké části dílo úzké skupiny opakovaných útočníků. A ty jde dohledat.
Nejbližší srovnání nabízí tréninková parťačka Burrageové Katie Boulterová. V červnu 2025 poskytla BBC rozsáhlý rozhovor a ukázala snímky ze svých soukromých zpráv, mimo jiné po French Open 2025. Objevila se v nich přání, aby dostala rakovinu, výhrůžky „svíčkami a rakví pro celou rodinu“ i otevřené přiznání odesílatele, že kvůli ní přišel o peníze. Boulterová navíc popsala, že útoky přicházejí i po jejích výhrách. Burrageová zatím promluvila jen krátkým komentářem. Mechanismus je ale stejný.
Vondroušová i Nosková znají totéž
České tenistky nejsou výjimkou. Markéta Vondroušová v únoru 2025 po čtvrtfinále v Abú Zabí sdílela na Instagramu nenávistné zprávy včetně výhrůžek smrtí, jak tehdy popsal Sport.cz. Její návrat po zranění byl přitom sportovně úspěšný. Linda Nosková po semifinálové porážce na stejném turnaji zveřejnila urážky, v nichž jí neznámí odesílatelé přáli zranění a rakovinu a vyzývali ji k sebevraždě.
Už v lednu 2024 iDNES.cz upozorňoval, že ukázky výhrůžek po nevydařených zápasech zveřejňují Vondroušová, Nosková i Tereza Martincová. Příklad Vondroušové ukazuje, že k útoku nestačí „selhání“. Stačí, aby turnaj skončil porážkou, na kterou někdo vsadil opačně.
České hráčky na okruhu WTA spadají pod stejný systém Threat Matrix jako Burrageová. Samostatný veřejně popsaný program Českého tenisového svazu proti online nenávisti jsme nedohledali. Svaz má Komisi integrity spolupracující s ITIA a ITF, ta se ale podle dostupných informací zaměřuje na integritu soutěží, nikoli na ochranu hráček před výhrůžkami ve zprávách.
Slabé místo jménem soukromé zprávy
Hlavní systém WTA a World Tennis monitoruje veřejná data na sítích X, Instagram, YouTube, TikTok a Facebook a pracuje s lidskými analytiky v 57 jazycích. Přímé zprávy jsou ale jiná kapitola. Hráčka musí jejich sledování sama povolit, jinak jí zbývá ruční hlášení e-mailem, jak popisuje uživatelská příručka Threat Matrix.
Na stejnou mez narážejí i jinde. Roland Garros od roku 2023 nabízí hráčům nástroj Bodyguard.ai, který moderuje veřejné komentáře a posílá upozornění v reálném čase. Soukromé zprávy ale kvůli evropské ochraně osobních údajů nemoderuje. Mužská ATP spustila v červenci 2024 program Safe Sport s umělou inteligencí ve 30 jazycích, ovšem jen jako dobrovolnou službu pro 250 nejlepších singlistů a 50 deblistů. Hráčka z páté stovky žebříčku, jako je teď Burrageová, by do takového okruhu vůbec nespadala.
Samotný Instagram nabízí funkci Limity, která skryje komentáře a žádosti o zprávy od lidí, kteří účet nesledují nebo ho sledují krátce, a funkci Skrytá slova, která urážlivé žádosti o zprávy odfiltruje do zvláštní složky. Doporučený postup je známý: zprávy uložit, nahlásit, odesílatele zablokovat a vážné výhrůžky předat systému Threat Matrix, který podle WTA eskaluje případy k policii. Meta obecně uvádí, že při reálném riziku fyzické újmy odstraňuje obsah, ruší účty a spolupracuje s místními záchrannými složkami. Konkrétní zásah v případu Burrageové ale zatím potvrzený není.
Čísla z roku 2025 i bezprostřední reakce WTA ukazují, že systém funguje lépe než před několika lety. Případ z Čennaí ale ukazuje i jeho mezeru. Nejtvrdší zprávy chodí tam, kam se moderace dostane nejhůř, a hráčky je dál čtou dřív, než stihne kdokoli zasáhnout.
Burrageová si v Čennaí vybojovala návrat, o kterém před dvěma lety pochybovala i ona sama. Prohrála ho o čtyři gamy a přijala ho s ledem na rukou. Svůj postoj k tomu, jestli bude pokračovat, naznačila jen jednou větou na Instagramu, a ta zatím zní spíš jako otázka než jako konec.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář