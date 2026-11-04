Cesta smrti: Seagal natáčel v Bukurešti jen čtyři týdny. Padouch Shahlavi přišel o velkou část závěrečného souboje

Cesta smrti, FOTO: SPI International Polska / distr. AMC Cesta smrti, FOTO: SPI International Polska / distr. AMC Cesta smrti, FOTO: SPI International Polska / distr. AMC Cesta smrti, FOTO: SPI International Polska / distr. AMC Cesta smrti, FOTO: SPI International Polska / distr. AMC Cesta smrti, FOTO: SPI International Polska / distr. AMC
Akční film Cesta smrti z roku 2010 vznikal ve velmi hektickém tempu. Steven Seagal si vzal na starost hlavní roli, scénář i produkci celého snímku, na place přitom štáb strávil jen malou chvíli. Časový pres se nakonec podepsal na finálních soubojích s hlavním padouchem. Bleskové natáčení v Bukurešti
Agent Interpolu Samuel Axel (
) operuje ve východní Evropě, kde má za úkol odhalit nebezpečný obchod se zbraněmi a rozkrýt sítě místních mafiánských organizací. Přímo během akce se jeho tým připlete do krvavé pouliční války mezi ruským překupníkem a vůdcem gangu. Jeden z policistů umírá Samuelovi před očima. Tvrdý agent se navzdory všem zákazům odmítá s tragédií smířit. Rozhodne se vzít spravedlnost do vlastních rukou a vydává se na cestu za odplatou. Steven Seagal
Seagal neponechal v produkci nic náhodě a zastal rovnou tři hlavní funkce najednou. K akční podívané napsal scénář, zaštítil ji z pozice producenta a postavil se před kameru. Tvůrci se přesunuli do rumunské Bukurešti, kde v listopadu 2009 padla první klapka. Všichni pracovali pod obrovským tlakem, celá výroba se totiž musela vejít do pouhých čtyř týdnů.
Omezený čas dopadl na herce
Na napjatý plán doplatily i některé akční scény. Herec Darren Shahlavi, který ztvárnil padoucha Costela, v online rozhovoru pro stránky Budomate přiznal, jak to na place vypadalo. Jeho velká bojová scéna se Seagalem na konci filmu utrpěla právě kvůli nedostatku času ve výrobním plánu. Zápas se tak musel oproti původním představám výrazně omezit.
Dýchající mrtvola před kamerou
Rychlé tempo se projevilo na množství chyb, které pozorní diváci ve filmu objevili. Na začátku příběhu například agent Axel zatkne Sorina (Claudiu Bleont) a drží ho u výslechu. Během řeči zatčený muž volně gestikuluje rukou, vzápětí ale policista dostane pokyn, aby mu sundal pouta. Ta ho přitom měla po celou dobu držet za zády.
Další nesrovnalost filmařům unikla při počítání peněz. Když si gang prohlíží balíky bankovek, na zadní straně je zřetelně natisknuté slovo vzor. V čase kolem jedné hodiny a tří minut zase kamera zabere mrtvou ženu na posteli, zřetelně se jí ale zvedá hrudník a dýchá.
Tvůrci si neuhlídali ani zničené rekvizity z akčních scén. Ke konci filmu sledují diváci honičku, při které auto srazí muže jménem Dada. Ještě než ale tělo dopadne na kapotu, čelní sklo už je na přesně stejném místě rozbité. Velmi podobná chyba se objevila v baru, kde padouch zasáhne barmana brokovnicí. Muž letí vzduchem do skleněné police, ta ale začne praskat zlomek vteřiny předtím, než do ní tělo vůbec narazí.
Dojem z akce kazí i to, když auto při útoku na policisty projede přes natažené pásky, aniž by je vůbec přetrhlo. Zvláštně působí také samotný závěr v baru, kde dva útočníci vystřílí zásobníky z automatických zbraní. Skleničky sice efektně explodují, na stěnách ani na gauči ale nezůstane jediná díra po kulce.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).