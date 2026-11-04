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S kým se Ocon ještě nepohádal? Jeho minulost v F1 je plná konfliktů

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Esteban Ocon si během své kariéry ve formuli 1 vybudoval pověst nekompromisního pilota, který se nebojí jít do ostrého souboje ani s vlastním týmovým kolegou. Od sporů s Pascalem Wehrleinem přes konflikty se Sergiem Pérezem, Fernandem Alonsem a Pierrem Gaslym až po problémy v Haasu se opakuje podobný scénář.
Všude, kam přijde, je problém? Oconova minulost budí otázky o jeho budoucnosti.

Všude, kam přijde, je problém? Oconova minulost budí otázky o jeho budoucnosti.

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 04.11.2026 18:52

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