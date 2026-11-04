S kým se Ocon ještě nepohádal? Jeho minulost v F1 je plná konfliktů

Šance roku 2016
Ocon ve formuli 1 debutoval v roce 2016 za tým Manor, kde v polovině sezóny vystřídal Ria Haryanta a objevil se vedle svého starého známého kolegy z akademie Mercedesu Pascala Wehrleina. Manor byl tým na konci pole, který neměl budoucnost, a tak oba věděli, že výsledky jednomu z nich přinesou sedačku u týmu Force India.
Ve Velké ceně Abú Zabí v závěru závodu bojovali o 13. pozici. Ocon se na čerstvější sadě pneumatik pokusil Wehrleina předjet v 11. zatáčce, ale došlo ke kontaktu a oba skončili mimo trať. Do závodu se vrátili a Ocon dojel na vybojovaném 13. místě. Po závodě se ale začali vzájemně obviňovat.
Ocon řekl, že mu jeho kolega nenechal žádný prostor, takže se srazili. Když jeho prohlášení slyšel Wehrlein, nevěřícně řekl, že místa měl dost. Jejich boj měl samozřejmě dopad na to, koho si Force India vybrala. I když měl Wehrlein místo favorita, smlouvu dostal Ocon. I v absolutně nejhorším voze šel Ocon nekompromisně po krku svému týmovému kolegovi a nezáleželo na tom najet body potřebné k udržení týmu.
Force India
Ocon do týmu Force India přišel jako nováček, který měl za sebou jen pár závodů, zatímco vedle něj stál Sergio Pérez, zkušený mazák a jednička týmu. V ideálním světě skvělá kombinace pro tým, který pravidelně sbíral body a byl na čtvrté pozici v Poháru konstruktérů. I když měl Ocon zpočátku respekt, brzy ukázal, že se nesmíří s rolí týmové dvojky.
První jiskra zažehla ve Velké ceně Kanady 2017. Ocon byl výrazně rychlejší než jeho kolega a požadoval, aby byl vpuštěn před něj, což by mu umožnilo zaútočit na třetího Daniela Ricciarda. Pérez odmítl a tým je nechal závodit, což vedlo k frustraci Ocona ze ztráty možného pódia.
V Baku už nedošlo na poklidný boj. Velká cena Ázerbájdžánu byla ihned dalším závodem po Kanadě a emoce stále pracovaly. Pérez se do závodu kvalifikoval na 6. pozici a Ocon startoval za ním. Start závodu proběhl dobře, ale několikrát musel vyjet safety car. Při restartu závodu Ocon nenechal Pérezovi místo u zdi a natlačil ho do bariéry. Mexický pilot ze závodu musel odstoupit, Ocon pokračoval, ale dojel na 6. místě. Force India tak přišla o pódium, možná i o vítězství a hlavně o peníze.
Noční můra z Belgie přišla brzy. Během závodu totiž došlo ke dvěma kolizím, a to ve stejném místě při výjezdu ze šikany Eau Rouge na rovinku Kemmel. Při tom prvním Pérez natlačil Ocona na zeď, o pár kol později se o to samé pokusil Ocon, jenže došlo ke kontaktu. Pérezův vůz měl defekt, Ocon zase neměl přední křídlo a Force India ztratila nervy natolik, že jim poté zakázala závodění mezi sebou. Inženýři museli respektovat týmovou režii.
Perez VS Ocon
SPA 2017 #F1 https://t.co/2AyQk8HebY
— F1PIX (@F1PIX10) July 26, 2025
Ocon na sociální sítě napsal, že se ho Pérez dvakrát pokusil zabít. Mexičan ale řekl, že jeho týmový kolega nepřemýšlí a navíc ke svému zkušenějšímu kolegovi nemá žádný respekt.
Situace se následující rok uklidnila, a to až do Velké ceny Singapuru 2018, kdy znovu došlo ke kontaktu. Oconova cesta ve Force India ukázala, že týmový kolega je pro něj cíl a nešlo mu o body pro tým.
Verstappen a Brazílie 2018
Jistě jste už na sociálních sítích viděli video s jistým incidentem z Brazílie mezi Oconem a Maxem Verstappenem. Nešlo jen o kolizi na trati, ale o dohru ve fyzické podobě po samotném závodu.
Verstappen si ze startu z 5. místa suverénně vzal první pozici a závod vedl. Ocon kroužil na chvostu pole a Nizozemec jej dojel a předjel o kolo. Ocon měl čerstvější pneumatiky a i když platí pravidlo “pusť lídra závodu” tak se rozhodnul si kolo vzít zpět.
Ve 44. kole se vřítil po vnějšku do první zatáčky. Verstappen si hlídal vnitřní stopu, ale Ocon neustoupil a do úzké zatáčky se nacpal. Kontakt, Red Bull mimo trať, poškození, ztráta vedení a dokončení na druhém místě. „Doufám, že ho v paddocku potkám. Ten idiot mě zničil!“
Verstappen šel samozřejmě po skončení závodu přímo za Oconem. Vše se odehrálo v prostoru k vážení, před zraky FIA. Verstappen k němu přišel, ale Francouz se dle svědků usmíval a říkal, že byl rychlejší a měl právo na předjetí.
A teď to slavné video. Verstappen do Ocona několikrát strčil do hrudníku a oba museli být od sebe odtrhnuti. Ocon byl potrestán desetisekundovou penalizací a Verstappen si musel odpracovat dva dny veřejných prací v rámci FIA.
Později nizozemský pilot přiznal, že Ocon byl vždy zbrklý a neuměl prohrávat.
Verstappen wasn’t happy when Ocon made a move on him at Turn 2 in Brazil back in 2018 https://t.co/V6XMzkTdzO
— ESPN F1 (@ESPNF1) November 15, 2022
Dva kohouti na jednom dvoře
Ocon po sezóně 2018 skončil u Mercedesu jako rezervní pilot, i když měl slíbenou sedačku v Renaultu. Tam nastoupil až o rok později a stal se týmovým kolegou Ricciarda, se kterým k problémům nedocházelo.
V roce 2021 se ale z Renaultu stal Alpine a přišel Fernando Alonso, zkušený zabiják, který několikrát ukázal, proč je mistr světa formule 1. Zpočátku se zdálo, že si oba sedli a budou tvořit idilický páreček. Ocon v rozhovorech tvrdil, jak se od Alonsa učí a hodně ho chválil. Dokonce mu Španěl pomohl k jeho prvnímu vítězství v závodě v Maďarsku. A pak přišel rok 2022 a všechno se změnilo.
V roce 2022 měly oba vozy Alpine velmi vyrovnanou výkonnost a bojovaly o pozice na čele středu pole. Ocon ale odmítal Alonsovi jakkoliv ustupovat. Piloti si prostě přestali dávat prostor. Ocon Alonsa v kvalifikacích zavíral a kazil mu rychlá kola. V závodě se vozy několikrát málem srazily, protože ani jeden nechtěl ustoupit.
Brazílie na konci sezóny byla vrcholem všech emocí. Sprintový závod hned v úvodu přinesl jejich dva kontakty – Ocon se první na Alonsa natlačil, o pár kol později ho zablokoval a španělský pilot si o kolegu poškodil přední křídlo. „Ztratil jsem přední křídlo… díky našemu příteli.“ Alonso po závodě už jen mluvil o svém konci v týmu a o tom, jak moc se těší, až bude v Aston Martinu (což teď víme, že taky nebylo slavné rozhodnutí).
LAP 4/24
ALO : „Just lost the front wing. Thanks to our friend“
Fernando Alonso makes contact with Esteban Ocon again! The Spaniard is furious
#BrazilGP #F1Sprint https://t.co/EtVuHarpD4
— Formula 1 (@F1) November 12, 2022
Dětský přítel nebo nepřítel?
Piloti formule 1 se hodně znají i z motokár. Někteří z nich byli velmi dobří přátelé a dokonce jim to vydrželo i do královny motorsportu, kde jdou vztahy většinou stranou. Charles Leclerc a Pierre Gasly spolu tráví čas již od dětství a vzniklo mezi nimi pouto.
Podobné vzniklo i mezi Oconem a Gaslym, ale neprošlo ostrou zkouškou. Oba pocházejí ze stejného regionu ve Francii (Normandie) a vyrůstali jen kousek od sebe. Gasly byl dokonce o pár let mladší a k motokárám ho přivedla právě rodina Oconových. Otec Ocona mu i pomáhal s motokárou a Pierre často vzpomínal, jak u nich trávil spoustu času.
Když jim bylo 12, přišel zlom. V jednom z rozhodujících závodů francouzského šampionátu došlo k ostrému souboji. Gasly předjel Ocona v posledním kole, což Ocon neunesl. Po závodě došlo k ostré hádce a dokonce k fyzické strkanici. Konec přátelství, konec kontaktu.
V paddocku se potkávali, ale nic nedávali najevo. V roce 2023 přešel Gasly do Alpinu a šéfové týmu museli oboum pilotům a jejich rodinám stanovit hranice. Minulost je minulost a teď už jsou zralí lidé. V týmu bylo cítit dusno, i když bylo vyhlášeno příměří.
První rok se obešel bez větších patálií, jenže pak přišlo Monako 2024. V nájezdu do tunelu Ocon nepochopitelně poslal svůj vůz do vnitřku Gaslyho vozu v místě, kde se téměř nedá předjíždět. Oba měli pokyny nic neriskovat. „Co to proboha udělal?! Proč na mě útočil? Měli jsme jasné instrukce!“
Ocon ze závodu odstoupil, Gasly dokončil na bodech, ale atmosféra v týmu zhoustla. Ocona jeho počínání stálo sedačku v Alpine.
Mónaco 2024: Gasly y Ocon están uno al lado del otro en la parrilla.
El director de Alpine anuncia en directo antes de la carrera que los pilotos han acordado no atacarse mutuamente.
10 minutos después:
https://t.co/mx5fakKtGK
— Alpine Club (@alpineclub_esp) May 31, 2026
Vzorec v Haasu
Ocon měl v Haasu prožít nový začátek. Tentokrát měl být on tím zkušeným pilotem, který povede tým a mladíka Olivera Bearmana. S šéfem týmu Ajaem Komacuem si skládali poklony a měli otevřenou komunikaci. Jenže Bearman ukázal rychlost, a to se Oconovi nelíbilo.
Mezi dvojicí docházelo k těsným soubojům. Ocon začal být v týmovém rádiu čím dál častěji podrážděný, když Bearman dostal výhodnější strategii nebo když byl Ocon vyzván k tomu, aby rychlejšímu kolegovi nezavíral stopu. V garáži se začaly objevovat první trhliny mezi Oconem a inženýry ohledně směřování vývoje vozu. Ocon si opakovaně stěžoval na chování monopostu na brzdách a veřejně zpochybňoval některé strategické zásahy z boxové zdi.
Vstup do sezóny 2026 nepřinesl očekávaný posun vpřed a atmosféra uvnitř týmu znatelně zhoustla. Haas se potýkal s výkyvy formy a Oconova frustrace přetékala na veřejnost. Přestal být vůči Haasu diplomatický. V rozhovorech otevřeně kritizoval pomalé tempo vývoje vozu a provozní chyby při zastávkách v boxech, což šéfa týmu Ajaa Komacu neskutečně štvalo.
Informace o konci Ocona v Haasu se objevovaly už od Velké ceny Miami, později tým oznámil, že podepsal mladíka z formule 2 Rafaela Câmaru. No a pak to přišlo. Poslední kapka v podobě víkendu Velké ceny Mexika.
Při trénincích došlo prý k hádce mezi Oconem a jeho závodní inženýrkou a Ajaem Komacuem. Inženýři chtěli dodržet svůj program, Ocon chtěl měkkou sadu. Hádka pokračovala poté v kanceláři Haasu, Ocon sice popřel zprávy o fyzickém napadení, ale spekulace kolují. Komacu už nedokázal Ocona tolerovat, a tak jej “vyhodil”.
Esteban Ocon teď musí vyřešit, jaká bude jeho budoucnost a zda vůbec o něj týmy stojí.