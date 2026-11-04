Nadal pověsil raketu na hřebík a dostal nabídku od Realu Madrid. Pérez ho chce v představenstvu klubu, který miluje od dětství

Ve středu 4. listopadu 2026 se sešlo představenstvo Realu Madrid a bez jediného hlasu proti rozhodlo, že valné hromadě předloží jméno, které ve Španělsku netřeba představovat. Rafael Nadal Parera, dvaadvacetinásobný grandslamový šampion, má zasednout v Junta Directiva, tedy v představenstvu klubu. Nadal reagoval během několika hodin. Na síti X poděkoval Florentinu Pérezovi i celému vedení a napsal, že návrh přijímá „s velkým nadšením“, s chutí učit se a přispět, čím bude moci. Necelé dva roky po posledním zápase kariéry tak muž, kterého kamery na Bernabéu léta zabíraly mezi diváky, míří k místu, kde se o klubu rozhoduje. Na rozdíl od čestného křesla na tribuně jde o skutečnou funkci.
Od tribuny ke stolu, kde se rozhoduje
Právě tohle odlišuje Nadalův příchod od běžného marketingového tahu. Velké kluby rády obsazují slavná jména do rolí ambasadorů, čestných předsedů nebo tváří kampaní. Junta Directiva do této kategorie nepatří.
Stanovy Realu Madrid ji popisují jako orgán, který přímo vykonává správu, řízení a reprezentaci klubu. Má „nejširší pravomoci“ ke správě i administraci, s výjimkou věcí, které jsou vyhrazené valné hromadě nebo zákonu. Real Madrid přitom není akciová společnost s majitelem, ale spolek vlastněný svými členy. Představenstvo proto v praxi drží velkou část moci nad jedním z nejbohatších sportovních klubů světa.
Členové představenstva se podílejí na jeho rozhodování a stanovy umožňují svěřit jednotlivým členům konkrétní oblasti. U Nadala ale klub žádné takové pověření zatím neoznámil. Formálně tedy půjde o plnohodnotného člena řídicího orgánu, obsahově o zatím neupřesněnou pozici.
Real ve svém oficiálním prohlášení zdůvodňuje návrh spíš hodnotami než výsledky. Nadala označuje za jednu z největších osobností sportovní historie, která ztělesňuje talent, neustálé překonávání sebe sama, oběť, soutěživost, pokoru, respekt a solidaritu. To je slovník, kterým klub dlouhodobě popisuje vlastní identitu. Podle textu má Nadal „z této odpovědnosti“ přispět k přítomnosti i budoucnosti klubu. Slovo odpovědnost tu podle nás nepadlo náhodou.
Rozhodnou delegáti, ne fanoušci na tribuně
Nadalovo jmenování zatím neplatí. Musí ho potvrdit mimořádná valná hromada delegátů členů, kterou klub svolal na sobotu 21. listopadu. Proběhne hned po řádné valné hromadě v basketbalové hale tréninkového areálu Ciudad Real Madrid, prezenčně i online. Na programu bude jediný bod: ratifikace Rafaela Nadala Parery jako člena představenstva.
Procedura se opírá o článek 46 stanov. Ten umožňuje prezidentovi během mandátu obsadit uvolněná místa způsobilými členy klubu. Případně lze dvoutřetinovým hlasem celého představenstva rozšířit počet jeho členů. V obou případech musí jmenování schválit první následující valná hromada.
Kdyby delegáti návrh neschválili, Nadal by členem představenstva nebyl. Zvláštní náhradní scénář pro takový případ stanovy v příslušné pasáži nepopisují. Vzhledem k jednomyslnosti představenstva a Nadalově popularitě mezi madridisty se ale odmítnutí nedá čekat.
Hromada je určena delegátům, ne veřejnosti. Oficiální klubové vysílání Real Madrid TV i platforma RM Play jsou dostupné i mimo Španělsko, veřejný přenos mimořádné hromady však klub zatím nepotvrdil.
Madridista navzdory strýci z Barcelony
Nadalův vztah k Realu nevznikl s koncem tenisové kariéry. Španělský deník AS o něm léta píše jako o celoživotním madridistovi a o Realu jako o „týmu jeho života“. Čestný členský průkaz dostal podle stejného listu už v roce 2011.
Má to i rodinnou zápletku. Jeho strýc Miguel Ángel Nadal byl oporou Barcelony a hrál také za Mallorcu. Synovec z Manacoru přesto zůstal věrný bílému dresu. Mallorca je pro něj regionální a rodinná vazba, Real volba identity. Tribuny na Bernabéu mu to vracejí: když ho v září 2026 při zápase s Rayem Vallecano ukázaly obrazovky stadionu, ozval se podle deníku El Debate potlesk.
S Pérezem ho pojí dlouhodobě dobrý vztah. Po červnových volbách, v nichž Pérez porazil vyzyvatele Enriqueho Riquelmeho v poměru 65 ku 35 procentům, Nadal veřejně řekl, že členové rozhodli demokraticky a že Florentino „ještě neskončil svou misi“. Nebyla to proklamace podporovatele, ale ani neutrální mlčení.
Do klubových struktur přitom Nadal vstupuje až po definitivním uzavření tenisové kariéry. Její konec oznámil 10. října 2024 a naposledy hrál 19. listopadu téhož roku v Málaze, kde Španělsko vypadlo ve čtvrtfinále finálového turnaje Davisova poháru s Nizozemskem. Později vysvětlil, že narazil na fyzické, nikoli mentální limity. Operace mu dala naději, tělo ale rozhodlo jinak. Tenisovou kapitolu dnes označuje za „úplně uzavřenou“.
Budoucí prezident? Zatím jen první krok
Jakmile se Nadalovo jméno objeví vedle Realu, spekulace o prezidentském křesle přijdou samy. Sám je ale tlumí. V prosinci 2025 pro rozhlasovou stanici Cadena SER připustil, že by ho funkce „možná“ lákala, jako reálná možnost je od něj ale „velmi daleko“. Za své priority tehdy označil akademii a nadaci. V květnu 2026 se navíc ohradil proti tomu, aby ho kdokoli zatahoval do předvolebních her.
Existuje i praktická překážka. Kandidát na prezidenta Realu musí být členem klubu nejméně dvacet let a složit bankovní garanci, na což AS upozorňoval už v roce 2024. Křeslo v představenstvu proto není odrazový můstek k nejvyšší funkci, ale první institucionální role. Z čestného hosta se stává člověk, který sedí u stolu, kde se schvaluje rozpočet i strategie.
Srovnání s jinými bývalými hvězdami ukazuje, jak odlišné tyto cesty bývají:
|Osobnost
|Klub
|Role
|David Beckham
|Inter Miami
|spolumajitel a prezident fotbalových operací
|Oliver Kahn
|Bayern Mnichov
|člen představenstva, později generální ředitel
|Rafael Nadal
|Real Madrid
|navržený člen představenstva členského klubu
Beckham do klubu vstoupil jako investor, Kahn jako manažer s jasně vymezenou agendou. Nadal nepřichází ani s penězi, ani s výkonnou funkcí. Přináší jméno, důvěryhodnost a hlas v orgánu, v němž dnes vedle Péreze zasedají čtyři viceprezidenti, sekretář a řada dalších členů. Globálně známá sportovní legenda jeho formátu mezi nimi podle oficiálního seznamu nesedí.
Proč zrovna teď
Klub načasování nijak zvlášť nevysvětlil. Kontext je ale čitelný. Pérez má od června čerstvý mandát, José Mourinho se 11. června vrátil na lavičku se smlouvou do 30. června 2029 a převzal tým po dvou sezonách bez titulu a po období trenérské nestability. Po jedenácti kolech letošní ligy je Real třetí s 27 body, o tři body za vedoucí Barcelonou a za druhým Atléticem.
Přímou souvislost mezi tabulkou a Nadalovým jmenováním nikdo neohlásil a oficiální text o výsledcích nemluví. Podle nás ale dává smysl číst tento krok jako posílení institucionální jednoty a reputace klubu po bouřlivém roce. Pérez do vedení přivádí tvář, kterou respektují i lidé, kteří o fotbal ani nezavadí. Nadal zase získává místo, kde se může učit, jak velký klub funguje zevnitř. O jeho akademii v Manacoru, otevřené v roce 2016, ani o případné spolupráci s Realem zatím nepadlo ani slovo.
Kde bude Nadal v představenstvu skutečně působit, se nejspíš ukáže až po ratifikaci. Do té doby platí jediné: člen číslo 67 778 už nesedí jen v hledišti. Od 21. listopadu by měl sedět o patro výš, tam, kde se o Realu rozhoduje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner