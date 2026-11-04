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Sestra 2: Režisér Chaves litoval natáčení scény s časopisy, tvůrci navíc převzali celou scénu ze staršího hororu

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Horor Sestra 2 tvrdě narazil u libanonských úřadů, zakázaly ho v kinech promítat. Režiséra Michaela Chavese navíc málem odradila scéna s časopisy.
Sestra 2

Sestra 2

Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 17:48

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