Nedotknutelní po 15 letech nepatří mezi nejlepší filmy století. K nejsympatičtějším ale určitě

Co by se člověku muselo stát, aby se přestal radovat ze života? V nevyzpytatelné ruletě rozhodují maličkosti, ale též osudová setkání, která mohou i nezvratnou tragédii trvale zjemnit. Francouzský snímek Nedotknutelní (Intouchables) z roku 2011 líčí s hřejivým ironickým humorem i srdečným sentimentem vztah nehybného tetraplegika a žoviálního přistěhovalce, jenž ochrnutého boháče dokázal navzdory (ale i díky) vlastní neotesanosti a upřímnosti znovu rozesmát. Příběh založený na skutečném přátelství si podmanil nejen francouzská kina a jeho důležité postavení v životech mnoha diváků se rovná duševní vzpruze, již obstarávají maximálně kanonická díla jako Shawshank či Forrest Gump. Jak to jinak nepříliš oslavovaní tvůrci vůbec dokázali?
Skoro 20 milionů diváků si před patnácti lety ve Francii nenechalo ujít tuto zásadní kulturní událost, jejímž prostřednictvím režiséři Éric Toledano a Olivier Nakache vzdali hold neobyčejnému letitému přátelství dvou zcela odlišných mužů. Philippe Pozzo di Borgo se narodil 14. února 1951 do pařížské smetánky, ačkoli svou majetnou třídu později nepřeceňoval. „Chci přesto upřesnit, že jsem nebyl miliardář-rentiér cestující soukromým tryskáčem. I když pocházím ze dvou bohatých rodin, Pozzo di Borgo, přátel carů a nepřátel Bonaparta, a Vogüé. V té době jsem byl zaměstnanec!“, uváděl po premiéře filmu na pravou míru postavení své osoby, kterou v Nedotknutelných ztvárňuje François Cluzet.
Cluzetova postava Philippe má k dispozici veškerý servis včetně soukromého letounu, ale zpočátku nemá z vysoké životní úrovně valný užitek. Bohatství je koneckonců zastíněno osobní tragédií, která se di Borgovi přihodila roku 1993. Nehoda při paraglidingu jej nadosmrti upoutala na lůžko, respektive na invalidní vozík, a následné úmrtí nemocné ženy vyžene i poslední záblesky naděje a víry v duševní rehabilitaci. Poté se ale stane něco, co nejen Philippeho život zásadně promění: slovy režiséra Toledana, „Philippe najme jako domácího asistenta Drisse (Omar Sy), mladíka z předměstí, který právě vyšel z vězení. Na první pohled je to ten nejméně vhodný člověk pro tuto práci,“ nastiňoval režisér kolizi „hudebních světů Vivaldiho a Earth, Wind and Fire, výřečnosti a rýpavých hlášek, obleků a tepláků…“
Příběh žadonící po humoru
To vše, včetně vyplývajícího neuvěřitelného přátelství, skutečnosti víceméně odpovídá. Až na to, že zatímco ve filmu tryská nakažlivá životní energie ze senegalského přistěhovalce a drobného zlodějíčka Drisse, jenž opovrhuje aristokratickými floskulemi, v realitě s tonoucím Philippem zacloumal Alžířan Abdel Sellou. „Abdel byl méně civilizovaný, drsnější, hrubší. Především byl velmi, velmi sexuální,“ popisoval Philippe svého skutečného zaměstnance, jehož osobitý charakter by možná v mainstreamovém filmu neobstál, zato jeho pomocná ruka je právě díky Nedotknutelným všeprostupující inspirací. „Buďme upřímní. Nebylo to ze soucitu (že Abdel nastoupil do mých služeb). Řekl si, že jsem uzavřený jako trezor. Teprve po smrti mé ženy změnil své chování ke mně, stal se ‚Drissem z filmu‘. Deset let mě udržoval při životě,“ dodal Philippe.
Oba muži vypověděli o svém neobyčejném setkání a ještě mimořádnějším vztahu v lednu 2002 v pořadu Mireille Dumasové „Vie privée, vie publique“ a poté se v roce 2003 stali námětem dokumentu A la vie à la mort, rovněž produkovaného Mireille Dumasovou. Objev tohoto dokumentu pak inspiroval filmaře Oliviera Nakachea a Érica Toledana k natočení filmu, který v žádném směru nepodcenil di Borgovu životní perspektivu. Oba filmaři se v doprovodu svého producenta Nicolase Duvala rozhodli navštívit Philipa, jenž svým zážitkům s Abdelem věnoval mimo jiné jednu kapitolu knihy Le Second Souffle a který už pár předchozích žádostí o filmovou adaptaci odmítl. Byly pro něj moc slzopudné a tragické a zanevřely na to, co shledával vůbec nejdůležitějším: „Pokud točíte tento film, musí být vtipný. Tento příběh musí projít prizmatem humoru. Kdybych nepotkal Abdela, byl bych mrtvý,“ říkával.
„Ti tři chlápci na mě udělali silný dojem. Dvacetkrát jsem málem spadl z vozíku, tak mě rozesmívali,“ vzpomínal na první společné setkání s tvůrci. Řídil se svým instinktem a udělil jim svolení k adaptaci, přestože za milovníka kinematografie se nikdy nepovažoval. Spatřil ale příležitost pro „dobrou věc“ a výrobu snímku si podmínil 5 % z tržeb ve prospěch jeho sdružení Simon de Cyrène, které nabízí domovy pro lidi s handicapem. Bylo to upřímné gesto šlechetnosti a filantropie výměnou za autorská práva, ale nakonec – vzhledem k ohromujícímu kasovnímu úspěchu filmu – šlo o výtečný obchodní tah.
Tím ovšem Philippeho zapojení do posvěcené produkce nekončilo a režiséři se na svého reálného protagonistu pravidelně obraceli. „Ke každé nové verzi scénáře napsal stránky poznámek. Například nám naznačoval situace, které v jeho stavu technicky nebyly možné. Ve skutečnosti dodal snímku určitou pravdivost tím, že nám někdy popisoval realitu ještě bláznivější a vtipnější, než co jsme napsali,“ vyprávěl Toledano, podle něhož se k fyzickému znevýhodnění ve filmech často přistupuje z jemné či metaforické stránky. „Náš přístup je ‚přímější‘,“ tvrdil v době premiéry.
Sebeironie patří všem
Autenticitu posílil kromě Philippeho také jeho herecký představitel François Cluzet, jenž si přečetl scénář díky svému agentovi. „François je opravdu intenzivní herec. Tato role vyžadovala silnou přípravu. Nemohl přijít den před natáčením, posadit se na vozík a hrát dýchání a utrpení, aniž by na tom pracoval. Jak nám slíbil, výzvu zvládl. Herci se ostatně se svými předobrazy setkali, a zatímco Omar Sy měl dle di Borga šílenou energii a „mluvil za deset“, Cluzet si jej nejprve beze slov prohlížel: „Chtěl pochopit, jak vyjádřit emoce bez pohybu. Za nějaký čas mi přišla fotografie z natáčení, na které byl vidět na vozíku. Rozplakal jsem se. Pochopil úplně všechno.“ A to přitom tvůrce sužovaly obavy: „Například scény s vozíkem, se kterým musí Omar manipulovat, než Françoise zvedne a posadí. Scéna, kde François trpí „fantomovými bolestmi“, jako by se mu probouzely končetiny. U té poslední jsme se necítili na to, abychom ho instruovali, takže jsme byli napjatí,“ vyprávěl Toledano.
Na Philippeho straně zavládlo po prvním zhlédnutí nefalšované nadšení. „Představili jsme mu film v Maroku, kde nyní žije se svou novou ženou. Byl velmi dojatý, ale také se hodně smál. Když viděl výkon Françoise Cluzeta, dokonce řekl: „V takovém stavu, v jakém jsem, nemám ve zvyku dívat se do zrcadla. Už je to dlouho, co jsem se neviděl...“ Sám di Borgo poté požádal producenta o projekci v rehabilitačním centru Kerpapa v Bretani, kde strávil pět dlouhých let: „Během filmu se všichni váleli smíchy. Plakali jen dva, a to režiséři,“ vzpomínal.
A přestože filmová kritika měla své námitky, cílové diváctvo (pokud máme na mysli to, jak si tvůrci dali záležet na vykreslení Philipova fyzického stavu a duševní rekonvalescence) Nedotknutelné většinou přijalo. „Od sdružení osob se zdravotním postižením jsme nedostali příliš mnoho ohlasů. Ale při předpremiéře nám divák na vozíku řekl: „Váš film vrací postižení do středu lidskosti. Dělá mi dobře a doufám, že bude dělat dobře i ‚handicapovanému‘ světu.“ Sebeironie patří i lidem se znevýhodněním,“ pokračoval v dobovém rozhovoru Toledano, podle něhož je i drzost filmu o závažných a problematických, ale též krásných existenciálních věcech ospravedlnitelná. „Philippe nás ovlivnil, protože od své nehody měl čas to vnitřně zpracovat a zamyslet se. Neměli jsme žádné hranice, a právě to dělá zvláštním vztah těch dvou mužů. A fakt, že jde o skutečný příběh, ospravedlňuje tón a někdy i drzost tohoto filmu.“
Co jsou to původy?
Kniha „Le Second souffle“ byla znovu vydána v roce 2011 u příležitosti uvedení filmu spolu s druhou knihou nazvanou Le Diable gardien, ve které se Philippe Pozzo di Borgo podrobněji vrací ke svému vztahu s Abdelem Sellouem. Také alžírský asistent své zážitky sepsal a jeho kniha Tu as changé ma vie… samozřejmě obdržela předmluvu od Philippa, jenž svému „zachránci“ nepřestal být vděčný. Ani jednoho z nerozlučných přátel přitom v nejmenším netrápilo, že tvůrci ve filmu změnili Abdelovu (Drisseho) národnost a druhý významný charakter obecně pozměnili. Bylo zřejmé, že Selloua výběr Omara Sy do jeho role nadchl a že odlišný původ nejoceňovanějšího francouzského herce roku 2012 mu nepřekáží. „Co jsou to původy? Jsem polichocen, vzali si krásného herce, atleta. Je to člověk jako já,“ prohlásil v odpověď některým kritikům, kteří toto obsazení považovali za etnický stereotyp.
Britský deník The Independent například film v dobové recenzi označil za „béčkovou buddy komedii, která si sotva uvědomuje vlastní povýšenost“. (…) Proč si tohle dílo celý svět tak oblíbil? Možná kvůli fantazii, kterou rozehrává na téma rasových, společenských a kulturních konvencí, podobně jako před více než dvaceti lety Řidič slečny Daisy: upjatý bohatý běloch se díky životní energii svého černošského zaměstnance naučí milovat život. Tehdy se příběh odehrával v Americe čtyřicátých let, kde ještě platila rasová segregace. Jakou výmluvu má tenhle film?“
Možná že Nedotknutelní nejvíc zasáhli právě sféru, kterou kritické ohlasy samy stereotypně oddělovaly. Pro kontext se ostatně hodí znát druhou část Sellouovy knihy, v níž se Alžířan vrací k vlastnímu životnímu příběhu malého chlapce, kterého jeho skuteční rodiče dali strýci a tetě, kteří žijí v Paříži a nemají děti. „V Africe to tak často bývá a není to problém.“ Abdel ve svém vyprávění posléze krade, organizuje kšefty a protlouká se, aniž by si uvědomoval, že dělá něco špatného. Nemá rád školu, která mu to oplácí. Abdel je vykořeněný člověk, který se přizpůsobuje. A nakonec ho dostihne vězení. Od 18 let tam absolvuje dva dlouhé pobyty. „Nelituji své minulosti. Byla to nerozvážnost. Příchod do Francie byl kulturní šok. Na africkém kontinentu je tradicí nechat děti svobodné, jakmile umějí chodit.“
Křehký stav milosti
Omar Sy podle Selloua zažil něco podobného, ať už měl na mysli jen jisté sociální a kulturní znevýhodnění. Herecký představitel se narodil ve francouzském Trappes mauritánské matce a senegalskému otci jako čtvrté z osmi dětí a vyrůstal s rodiči a sourozenci v tamním sociálním bydlení. Také Sy tedy rozuměl postavení původem afrického chlapce v přistěhovalecké francouzské společnosti a jeho hrdina Driss reprezentuje obecnější sociální vzorek, aniž by hlásal kritickou politickou rezoluci. Pořád jde především o vztah dvou osobitých mužů, kteří si mohou vzájemně pomoct, i když o záchraně posléze hovořil jen jeden z nich. Abdel tvrdil, že z předměstského života se navzdory pozdější slávě, kterou úspěch filmu mohutně přiživil, nikdy nevymanil. „Neodtrhl jsem se od reality. Ale já tomu neříkám předměstí, spíš přírodní rezervace. Říkají mi, že moje kniha je příručka, jak se dostat do vězení, ale tak to není.“
Stejně jako François Cluzet a Omar Sy, jenž za svůj výkon obdržel prestižního Césara, také Abdel s Philippem se po premiéře filmu stali mezinárodními celebritami. Nedotknutelní předběhli Pátý element jako nejnavštěvovanější francouzský film historie a rázem inspirovali řadu zahraničních remaků včetně indického, severského, tureckého a samozřejmě amerického – zámořští Nedotknutelní měli roku 2017 v hlavních rolích Bryana Cranstona a Kevina Harta. Když Philippe Pozzo di Borgo roku 2023 zemřel, oba režiséři mu vzdali hold slovy, že změnil život jejich i životy mnoha zranitelných a křehkých lidí. Dodnes to dělají také původní Nedotknutelní, kteří možná nemají tak filmařsky důmyslný a subjektivní pohled na tetraplegii jako dřívější Skafandr a motýl, ale své místo mezi nejsympatičtějšími a koneckonců i nejoblíbenějšími motivačními filmy si dávno obhájili. Jak pravil roku 2011 sám di Borgo: „Musím věřit, že Éric a Olivier dokázali najít správný tón, rozlišit mezi smíchem a dojetím. Dostatečně, každopádně, aby dosáhli toho, čemu bych mohl říkat stav milosti.“
Zdroje: Cineserie, dhnet.be, Essaouiry, Purepeople, La Derniere Heure, Handicap.fr