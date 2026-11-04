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Nedotknutelní po 15 letech nepatří mezi nejlepší filmy století. K nejsympatičtějším ale určitě

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Co by se člověku muselo stát, aby se přestal radovat ze života? V nevyzpytatelné ruletě rozhodují maličkosti, ale též osudová setkání, která mohou i nezvratnou tragédii trvale zjemnit. Francouzský snímek Nedotknutelní (Intouchables) z roku 2011 líčí s hřejivým ironickým humorem i srdečným sentimentem vztah nehybného tetraplegika a žoviálního přistěhovalce, jenž ochrnutého boháče dokázal navzdory (ale i díky) vlastní neotesanosti a upřímnosti znovu rozesmát. Příběh založený na skutečném přátelství si podmanil nejen francouzská kina a jeho důležité postavení v životech mnoha diváků se rovná duševní vzpruze, již obstarávají maximálně kanonická díla jako Shawshank či Forrest Gump. Jak to jinak nepříliš oslavovaní tvůrci vůbec dokázali?
Nedotknutelní po 15 letech nepatří mezi nejlepší filmy století. K nejsympatičtějším ale určitě

Nedotknutelní po 15 letech nepatří mezi nejlepší filmy století. K nejsympatičtějším ale určitě

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 04.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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