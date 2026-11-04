Kanada zakázala Rusku start na juniorském MS v hokeji. Premiér Carney poslal jasný vzkaz Kremlu

Tisková konference po summitu Commonwealthu na Antigui se 3. listopadu točila kolem obchodu a diplomacie. Pak přišla otázka na hokej. Kanadský premiér Mark Carney neváhal. Dokud Rusko a Bělorusko podporují „nezákonnou, neospravedlnitelnou, hroznou válku“ na Ukrajině, jejich sportovci podle něj v Kanadě za své země soutěžit nebudou. K juniorskému mistrovství světa, které začíná 26. prosince v Edmontonu a Red Deer, dodal krátce: „Rusové tam nebudou.“ Ještě ten den jeho slova potvrdilo prohlášení kanadské vlády. Jen čtyři dny předtím přitom Mezinárodní sportovní arbitrážní soud (CAS) nařídil hokejové federaci IIHF, aby ruské týmy na tento turnaj pustila. Juniorský šampionát v Albertě se tak stává prvním ostrým testem, kdo má poslední slovo: sportovní tribunál ve švýcarském Lausanne, nebo stát, na jehož území se hraje.
Tři roviny, které se v titulcích slévají
Celý spor působí jako přímý střet Kanady s CAS. Ve skutečnosti se odehrává na třech oddělených úrovních a každá má jiná pravidla.
- Sportovní právo. CAS rozhodoval spor mezi Ruskou hokejovou federací a IIHF. Jeho verdikt zavazuje mezinárodní federaci, ne kanadskou vládu. IIHF musí ruské týmy do soutěží přihlásit.
- Státní suverenita. Kanada spor s IIHF nevede a rozhodnutí CAS nezpochybňuje. Řeší jinou otázku: kdo smí jako cizinec vstoupit na její území. Tuhle pravomoc jí žádný sportovní soud vzít nemůže.
- Logistika. Turnaj je rozlosovaný, vstupenky se prodávají a rozpis počítá s deseti týmy a 29 zápasy. Ruský tým v něm nefiguruje.
Podle nás je právě tohle rozlišení klíčem k celé situaci. CAS může IIHF přikázat, aby Rusům otevřela dveře do soutěže. Neumí ale otevřít hranici.
Paragraf, který zavírá dveře
Kanadská vláda opírá postup o § 22.1(1) imigračního zákona (Immigration and Refugee Protection Act). Ten ministrovi umožňuje prohlásit, že cizinec se nemůže stát dočasným rezidentem, pokud je to podle jeho uvážení odůvodněno veřejným zájmem. Taková deklarace může platit až 36 měsíců. Ministryně imigrace má podle vládního prohlášení posuzovat případy individuálně a zabránit vstupu ruských a běloruských sportovců i funkcionářů, kteří by soutěžili pod národními symboly.
Zákaz přitom nemíří jen na hokej. Vláda formulovala obecné pravidlo: ruští a běloruští sportovci nebudou v Kanadě vystupovat pod vlajkou, v národních barvách ani za zvuku hymny. Totéž má platit pro akce, které financuje federální vláda. Zároveň nechává otevřenou jednu cestu. Individuální neutrální sportovci soutěžit mohou.
Tohle rozlišení je podle nás promyšlené. Kanada nezakazuje Rusy jako lidi, zakazuje Rusko jako značku. Vládní text mluví o odmítnutí přístupu „jako by se nic nedělo“ a o tom, že sportovní akce v Kanadě nesmí Moskvě ani Minsku dodat legitimitu, prestiž nebo propagandistickou platformu. Juniorský tým s dvouhlavým orlem na dresu by byl přesně takovou platformou. Návrat do mezinárodní normality přes halu v Edmontonu se konat nebude.
Co rozhodl sportovní soud
IIHF suspendovala ruské a běloruské týmy ze všech soutěží 28. února 2022, čtyři dny po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Rusku tehdy odebrala i pořadatelství juniorského MS 2023. Letos 30. července federace po přezkumu jednotlivých turnajů rozhodla, že Rusové nebudou ani v sezoně 2026/27 hrát vybrané šampionáty.
Ruská hokejová federace se odvolala a 30. října uspěla. CAS vyhověl jednomu ze tří jejích odvolání a nařídil IIHF umožnit ruským týmům účast v pěti šampionátech:
|Turnaj
|Pořadatel
|MS juniorů do 20 let
|Kanada (prosinec 2026 až leden 2027)
|MS žen do 18 let
|Česko
|MS mužů do 18 let
|USA
|MS mužů
|Německo
|MS žen
|Kanada (listopad 2027)
Senát podle tiskové zprávy CAS konstatoval, že IIHF své bezpečnostní a organizační argumenty dostatečně nedoložila. Podle platných pravidel federace by přitom účast sportovců určité národnosti mohly vyloučit jen prokázané bezpečnostní obavy. Zatím jde o samotný výrok, odůvodnění má teprve následovat. CAS také výslovně uvedl, že se nezabýval organizačními otázkami, například neutrálním režimem pro ruské hokejisty.
IIHF verdikt respektuje, ale nesouhlasí s ním. Obavy o bezpečnost a integritu soutěží podle ní nezmizely. Upozornila také, že jakákoli změna účastníků by znamenala přepracovat formát, rozpis, cestování, ubytování i bezpečnostní plán. Kanadské oznámení jí tuhle práci v případě juniorského MS paradoxně ušetřilo.
Češi ve skupině B a evropská fronta
Pro český tým se zatím nic nemění. Podle aktuálního rozpisu Hockey Canada hrají Češi ve skupině B v Edmontonu a jejich program vypadá takto:
- 26. prosince: Norsko
- 27. prosince: Lotyšsko
- 29. prosince: Švýcarsko
- 31. prosince: Kanada
Skupina A hraje v Red Deer. Rusko ani Bělorusko v rozpisu nejsou a k 4. listopadu nebyla zveřejněna žádná oficiální úprava.
Český hokej reagoval na verdikt CAS rychle. Svaz je podle vyjádření Českého hokeje „velice nepříjemně překvapen“ a analyzuje praktické i právní důsledky. Postoj se ale nemění. Generální sekretář Jan Černý uvedl, že svaz nesouhlasí s účastí Ruska na turnajích IIHF, dokud trvá válečná agrese na Ukrajině. Pro Česko jde o víc než o prosincový turnaj, protože pořádá jeden z pěti šampionátů na seznamu CAS, mistrovství světa žen do 18 let.
Česko v tom není samo. Finský svaz oznámil, že proti Rusku hrát nebude, dokud trvá útočná válka. Švédové zvolili jemnější variantu: proti ruským týmům nenastoupí, ale z turnajů automaticky neodstupují. Německý svaz návrat Ruska odmítl a řeší, co verdikt znamená pro domácí MS 2027. Podle agentury AP se proti zápasům s Ruskem postavily také Norsko, Dánsko, Lotyšsko a Rakousko. Ozvali se i sponzoři. Škoda Auto, dlouholetý hlavní partner seniorského MS, uvedla, že pokud Rusko nastoupí, přehodnotí své zapojení. Podobně se vyjádřily firmy Nokian Tyres a AJ Products.
Rozdíl mezi Kanadou a Evropou je přitom zásadní. Evropské svazy mohou odmítnout zápas a riskovat kontumaci. Kanada jako hostitel může problém vyřešit dřív, než vůbec nastane: už na letišti.
Moskva mluví o politizaci, pořadatelé o dalších krocích
Přímé vyjádření Kremlu ke Carneyho zákazu zatím chybí. Za ruskou stranu promluvil velvyslanec v Kanadě Oleg Stěpanov, podle kterého Ottawa politizuje juniorský hokej. Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov už po verdiktu CAS řekl, že pokud soupeři odmítnou nastoupit, očekává pro Rusko kontumační výhry. O bojkotech a chování hostitelských zemí chce informovat Mezinárodní olympijský výbor.
Zda Rusko nebo IIHF zkusí kanadský postup napadnout, zatím jasné není. O žádném zahájeném řízení zdroje nehovoří. Pokud by k němu došlo, muselo by se vést před kanadskými orgány podle kanadského práva, ne před sportovním soudem. Výhodu domácího hřiště by v takovém sporu měla Ottawa.
Hockey Canada poděkovala vládě za jasný postoj a oznámila, že se tento týden sejde její správní rada k dalším krokům. Dá se čekat, že na programu bude komunikace s IIHF, formální potvrzení turnaje bez ruského týmu a případné úpravy rozpisu. Turnaj ohrožen není, vstupenky se dál prodávají od zhruba 680 Kč a balíčky v Red Deer jsou vyprodané. Pořadatel uvádí, že platby jsou nevratné, a nová pravidla pro vstupenky po Carneyho oznámení zatím nezveřejnil.
V pozadí stojí i Alberta samotná. Podle Global News v provincii žije přes 400 tisíc Ukrajinců nebo lidí ukrajinského původu a od začátku války sem přišlo dalších 65 až 70 tisíc. Ruský tým pod vlajkou by tu nehrál jen proti soupeřům, ale proti publiku, které válku zná z vlastních rodin.
Sportovní soud rozhodl o tom, kdo smí hrát. Kanada rozhodla o tom, kdo smí přiletět. Až 26. prosince v Edmontonu zazní první hymna, ruská mezi nimi nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka