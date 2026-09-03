Češi vybourávají plastová okna. Vytlačuje je mnohem praktičtější a krásnější výrobek

Proč hliník získává na popularitě
Hliníková okna dokážou vydržet až osmdesát let bez výrazných známek opotřebení, zatímco plastové rámy začínají po dvaceti až třiceti letech ztrácet barvu a pevnost. Materiál netrpí vlhkostí, nemění tvar pod vlivem teplot a nevyžaduje téměř žádnou pravidelnou péči.
Velkou předností je také mechanická odolnost hliníku, díky níž lze vytvářet subtilní profily s velkými prosklenými plochami. Tenčí rámy propouštějí do interiéru více denního světla a dodávají prostoru vzdušný charakter. Zároveň materiál bez problémů snáší mráz, prudké slunce i déšť.
Moderní systémy s tepelným přerušením navíc nabízejí velmi dobrou tepelnou i akustickou izolaci, což dříve bývalo hlavní výhodou plastových oken. Široká škála barevných povrchových úprav umožňuje sladit rámy s jakýmkoli architektonickým stylem.
Kde hliník naráží na limity
Hlavní překážkou zůstává výrazně vyšší pořizovací cena oproti PVC variantám. Počáteční investice může být až o desítky procent vyšší, což řadu zájemců odradí ještě před podpisem smlouvy.
Starší nebo levnější hliníkové profily bez kvalitního tepelného přerušení mohou být energeticky méně efektivní než dobře izolovaná plastová okna. Případné opravy a výměna dílů také často stojí více peněz než u klasických plastových konstrukcí.
Ekologicky je však hliník jasným vítězem – materiál je téměř stoprocentně recyklovatelný, zatímco recyklace PVC představuje složitější a nákladnější proces.
Jak se rozhodnout mezi plastem a hliníkem
Volba závisí především na dostupném rozpočtu, účelu objektu a dlouhodobých prioritách. Plastová okna zůstávají cenově dostupnější variantou pro ty, kdo hledají rychlé řešení s rozumnou izolací.
Hliníkové rámy naopak oslovují majitele, kteří upřednostňují trvanlivost, minimální údržbu a současný design. Finální cena se odvíjí od typu profilu, druhu zasklení, rozměrů, způsobu otevírání a rozsahu montážních prací včetně demontáže starých oken.
Pro ty, kdo plánují v domě či bytě žít několik desetiletí, může být vyšší počáteční investice do hliníku nakonec ekonomicky výhodnější díky minimálním nákladům na údržbu a výměnu.
Zdroje článku: tvbydleni.cz, novinky.cz, caesarwindows.ie, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková