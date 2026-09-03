Nežádoucí slávista Ševčík pomáhá brněnské senzaci a hlásí: Do Edenu jedeme vyhrát

Když záložník po výhře 1:0 nad Hradcem Králové stanul před novináři, nemusel hledat slova. „Určitě tam pojedeme s tím, že chceme vyhrát, jako do každého zápasu,“ řekl klidně, jako by nešlo o stadion, kde strávil přes šest let. Jenže tentokrát nepřijíždí jako hráč na výpůjčku ani jako turista z dolní poloviny tabulky. Přijíždí jako kmenový hráč Brna, které po sérii čtyř ligových výher v řadě reálně útočí na čelo Chance Ligy.
Z Edenu přes operační sál do Brna
Ševčíkova cesta ze Slavie nebyla dramatický rozchod, spíš pozvolné odcházení. V prosinci 2018 přišel do Edenu jako nadějný záložník, během následujících sezon nasbíral 109 ligových startů, 11 gólů a 28 asistencí, zahrál si Ligu mistrů i Evropskou ligu. Nejlepší čísla měl v sezoně 2019/20, šest branek a sedm asistencí. Pak ale přišla zranění.
V lednu 2025 ho Slavia poslala na hostování bez opce do Jablonce. V srpnu téhož roku klub oznámil, že Ševčík podstoupil operaci kolene a na podzim ho čeká pauza. Mezi řádky bylo jasné: s návratem do prvního týmu se nepočítá. 5. června 2026 pak Slavia potvrdila jeho definitivní odchod jako volného hráče. Téhož dne podepsal víceletou smlouvu v Brně.
Nebyl vyhozen, nebyl veřejně odepsán. Prostě přestal být součástí plánu.
Brněnská jízda, které nikdo nevěřil
Zbrojovka vstoupila do sezony 2026/27 jako nováček. Po šesti odehraných kolech je druhá. Výhra nad Spartou, úspěch v Plzni, čtyři vítězství v řadě, to není náhoda, to je systém. Asistent trenéra Jan Baránek po zápase s Hradcem mluvil o disciplíně v defenzivě a o tom, jak tým drží taktický plán. Brněnský „Svědíkball“, organizovaná hra založená na kompaktním bloku a rychlých přechodech, funguje.
Ševčík v tomto systému zatím nenajde místo na výsledkové tabuli. Bez gólu, bez asistence. Proti Hradci ale poprvé od května 2025 nastoupil v základní sestavě a podle Baránka byl klíčový ve výstavbě hry a rozehrávce. Pro tým, který potřebuje zkušenost s velkými zápasy, je třicátník se 37 evropskými starty cenný i bez čísel v kolonce produktivity.
Proč je favoritem pořád Slavia
Sebevědomí Brna má oporu ve výsledcích. Ale čísla Slavie mluví jiným jazykem. Sedmnáct vstřelených gólů v šesti zápasech, jen pět inkasovaných. Poslední kolo: 3:0 na Spartě. Podle ligového preview má Slavia v kádru dvacet hráčů s mistrovským titulem. Brno dva, a jedním z nich je právě Ševčík.
Historická bilance vzájemných zápasů je ještě výmluvnější: z 52 duelů vyhrála Slavia třicet, Brno jen dvanáct. V sezoně 2026/27 jde o první vzájemný střet, takže přímé srovnání aktuální formy chybí. Ale i bez něj je jasné, kdo jede jako favorit a kdo jako vyzyvatel.
Tisíc fanoušků a jeden návrat
Do Edenu má v sobotu 5. září od 15:00 dorazit přes tisíc brněnských fanoušků. Klub hlásil vyprodaný vlakový výjezd i sektor hostů. Pro Zbrojovku to není jen další zápas, je to přímý souboj o první místo, první takový v novodobé historii klubu po návratu do nejvyšší soutěže.
A pro Ševčíka? Přímý citát o osobní motivaci sice nezazněl, ale fakta mluví sama. Stadion, kde získal čtyři tituly. Tým, který ho přestal potřebovat. A dres soupeře, ve kterém se tam vrací tři měsíce po definitivním rozchodu.
Brno ví, jak silný soupeř proti němu stojí. Ševčík to ví líp než kdokoli jiný v brněnské kabině. Právě proto ten výrok není póza, je to věta člověka, který v Edenu vyhrával roky a nevidí důvod přestat teď.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl