Pardubice mají šest vynikajících centrů a jen čtyři místa. Pešán prozradil, jak chce hlavolam vyřešit

Když Filip Pešán na předsezonní tiskové konferenci 2. září otevřeně řekl, že „to logicky směřuje k tomu, že někdo z nich bude muset na křídlo“, nepopisoval krizi. Popisoval aritmetiku. Lukáš Sedlák, Jáchym Kondelík, David Tomášek, Vladimír Sobotka, Patrik Poulíček a čerstvá posila z NHL Tomáš Nosek, šest reálných variant na pozici, kam se v zápasové sestavě vejdou čtyři. Pardubice tedy neřeší, jestli mají dost kvalitních hráčů. Řeší, komu z elitních centrů vezmou „centrickou“ identitu výměnou za silnější celek.
Šest jmen, čtyři řady
Standardní hokejová sestava pracuje se čtyřmi útočnými formacemi, tedy se čtyřmi středními útočníky. Pátý a šestý centr se do „čistého středu“ nevejde, pokud trenér nechce někoho posunout mimo top dvanáct útočníků, a to u hráčů této kvality nedává smysl.
Pešánova logika je jednoduchá: přesun centra na křídlo je schůdnější než opačný směr. Křídlo, které celou kariéru hrálo na křídle, na centru často ztrácí v buly a defenzivním čtení. Centr na křídle naopak přináší hokejovou inteligenci, schopnost podržet puk a přirozenou orientaci v obranném pásmu. Pardubice proto nehledají, koho vyřadit, ale koho přeobsadit.
Dva zápasy, dvě varianty
Nejkonkrétnější indicie přinesly poslední dva přípravné zápasy na turnaji ve Švýcarsku. Proti Bielu 21. srpna vypadaly útoky takto:
- Stránský – Sedlák – Červenka
- Fejes – Tomášek – Smejkal
- Vondráček – Kondelík – Kelemen
- Mandát – Sobotka – Poulíček
Tomášek centroval druhou lajnu, Sobotka čtvrtou, Poulíček šel na křídlo. O den později proti Mnichovu se obraz změnil:
- Mandát – Sedlák – Stránský
- Smejkal – Nosek – Tomášek
- Kelemen – Kondelík – Fejes
- Kaplan – Poulíček – Vondráček
Nosek naskočil rovnou na centra druhé řady a Tomášek se posunul na jeho pravé křídlo. Sobotka dostal volno, Poulíček převzal střed čtvrté formace. Nosek si v zápase připsal asistenci a trenéři získali odpověď na otázku, kterou potřebovali položit.
Tomášek na křídle? Už to zná
Přesun Tomáška z centra na křídlo není experiment naslepo. V rozhovoru z listopadu 2023 sám řekl, že „může hrát všechno“ a že ve Spartě hrál víc na křídle, zatímco ve Färjestadu ho chtěli na centru. Žádná mentální bariéra. Pardubice si tak mohou dovolit nasadit vedle Noska hráče, který umí číst hru ze středu, ale zároveň bez problémů funguje na straně. Výsledkem je druhá lajna se dvěma centrálními mozky; jeden bere buly, druhý se uvolňuje do prostoru.
Kdo tratí nejvíc?
Sedlák, Nosek, Tomášek a Kondelík vypadají jako čtyři nejjistější středoví útočníci pro start sezony. Největší boj o stabilní minuty se rýsuje u dvojice Sobotka–Poulíček. Oba jsou v aktivním mixu, oba se zatím střídají na centru čtvrté lajny a na křídle. Při plném zdraví kádru (a to zatím není samozřejmost, protože Jakub Lauko ani Martin Kaut podle posledního klubového updatu pravděpodobně nestihnou začátek sezony) se tlak na křídlech ještě zvýší. Právě tam teď Pardubice uvolňují místo centrům.
Zajímavý je kontrast s loňským přetlakem v obraně. Tehdy klub řešil převis beků přes minutáž a odchody: Michal Hrádek přijal roli na hraně sestavy a nakonec zamířil do Olomouce za větším vytížením. Po letním odchodu Libora Hájka do San Jose je dnes situace obrácená; obrana potřebuje doplnit, zatímco útok přetéká. Pardubice tedy nemusí nikoho pouštět. Musí přesvědčit dvě velká jména, že křídlo není ústupek, ale jiná forma důležitosti.
Čtyři zápasy na doladění
Před startem extraligy 16. září proti Hradci Králové odehraje Dynamo čtyři ostré duely v Champions Hockey League; první už ve čtvrtek 3. září doma proti GKS Tychy. Pešán tak dostane soutěžní prostor, kde může ladit složení útoků pod reálným tlakem, ne jen v přípravě. Září přinese jedenáct zápasů, jak připomněl sportovní ředitel Sýkora. Všichni budou vytížení.
Pardubice nevstupují do sezony s problémem. Vstupují do ní s rozhodnutím, které nemá špatnou odpověď, jen několik různě dobrých.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka