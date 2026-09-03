Zapomenuté ovoce našich babiček podpoří cévy i trávení. Ideální pro každého, koho trápí tlak nebo klouby

Ještě před pár generacemi rostlo na každé druhé venkovské zahradě. Naše babičky z něj vařily marmelády, sirupy i pálenku a dobře věděly, proč ho mají po ruce. Dnes tyhle staré ovocné stromy skoro vymizely a spolu s nimi i vědomí, co všechno umějí udělat pro naše zdraví. Přitom stačí málo a i vaše zahrada může znovu vonět dřínkami nebo kdoulemi.
Ovoce z babiččiny zahrady se vrací
Řeč je o plodech, které dnes většina lidí v obchodě nikdy neviděla. Dřín obecný, kdouloň, oskeruše nebo mišpule patřily k běžné výbavě starých sadů, hlavně v teplejších krajích jižní a jihovýchodní Moravy. Postupně je vytlačily modernější druhy ovoce a stromy pomalu odešly do zapomnění.
V posledních letech se ale vracejí. Zahrádkáři znovu objevují, že tyhle nenáročné dřeviny dávají plody nabité vitaminy a přitom na jaře krásně kvetou. Oskeruše je mezi nimi skutečný vytrvalec, běžně se dožívá přes tři sta let a první úrodu dá až za deset až patnáct let. Sází se proto spíš pro vnoučata než sama pro sebe.
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Vitaminu C mají malé temně červené dřínky nečekaně velkou zásobu. Keře rostoucí volně v přírodě ho v plodech nastřádají dokonce víc než šlechtěné zahradní odrůdy. K tomu přidávají antioxidanty a vlákninu. Právě antioxidanty tělu pomáhají držet volné radikály na uzdě a bývají spojované s lepší kondicí srdce i cévního systému.
Drobné dřínky nastřádají hodně vitaminu C a antioxidantů, které se pojí se zdravějším srdcem a cévami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Velmi podobně působí oskeruše. Její nenápadné plody jsou bohaté na vitamin C, třísloviny a antioxidanty, které se pojí se zdravějším oběhovým systémem. Kdo chce svým cévám dopřát něco navíc, u téhle skupiny ovoce rozhodně nesáhne vedle.
Klidnější trávení po babičkovsku
Nejsilnější pověst si zapomenuté ovoce vydobylo hlavně kvůli vlivu na trávení. Dřínky podle tradice pomáhají rozhýbat línější zažívání a podporují činnost jater i ledvin. Zásluhu na tom má především vláknina, kterou tělo při úklidu ve střevech ocení.
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Mišpule zase bývaly domácím lékem při zažívacích obtížích a dávaly se kdysi i dětem, když je trápil průjem. Za jejich účinkem stojí třísloviny spolu s vlákninou. Stejné látky najdeme také v oskeruších, po kterých naši předci sahali při nepokojném žaludku.
Úleva pro vysoký tlak i bolavé klouby
Kdo bojuje s vysokým tlakem nebo ho trápí klouby, měl by zpozornět hlavně u kdoulí. Lidová medicína po nich sahá už celé generace a přisuzuje jim výrazné působení proti zánětům i revmatu. Naši předci jimi mírnili bolesti kloubů a zároveň je nasazovali při potížích s vysokým krevním tlakem.
Protizánětlivě umí zapracovat i dřín, kterému se odjakživa lidově říká čistič krve. Je to přirozená podpora, kterou babičky dobře znaly, žádné zaručené léky ale od hrsti plodů nečekejte. U dlouhodobých potíží s tlakem nebo klouby se vždycky nejdřív poraďte se svým lékařem.
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Který plod je na co vhodný a jak ho připravit, přehledně shrnuje následující tabulka:
Plod Na co podle článku pomáhá Jak se plody jedí a zpracovávají Dřín obecný srdce a cévy, línější trávení, činnost jater a ledvin, protizánětlivé působení ze stromu chutnají kysele a svíravě, vaří se z nich marmelády, sirupy, kompoty, mošty i pálenka Oskeruše oběhový systém, nepokojný žaludek a trávení trpké plody je potřeba nechat přejít mrazem a několik týdnů poležet, teprve pak zesládnou Kdouloň (kdoule) vysoký krevní tlak a bolesti kloubů, protizánětlivé a antirevmatické účinky syrové se nejedí, chuť prozradí až tepelná úprava, díky vysokému obsahu pektinu dobře rosolovatějí Mišpule trávení a zažívací obtíže, kdysi i při dětském průjmu trpké plody je potřeba nechat přejít mrazem a několik týdnů poležet, teprve pak zesládnou Syrové trpké, po mrazu sladké jako med
Jedno úskalí tyhle plody mají. Přímo ze stromu chutnají většinou kysele a svíravě, takže první ochutnávka leckoho zklame. Tajemství ale znaly už naše babičky. Oskeruše i mišpule je potřeba nechat přejít mrazem a několik týdnů poležet, teprve potom změknou a zesládnou do medové chuti.
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Kdoule se zase syrové nejedí vůbec a své kouzlo prozradí až po tepelné úpravě. Ze všech těchto plodů se pak dají uvařit marmelády, sirupy, kompoty i mošty, z kdoulí navíc díky vysokému obsahu pektinu vznikne skvěle rosolovitá zavařenina. A troufalejší zahradníci si z každého z nich pálí i vlastní domácí pálenku.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/v-cesku-zapomenute-ovoce-pomaha-srdci-a-cevam-je-vhodne-i-pro-cukrovkare-20260723-9461.html, https://www.ireceptar.cz/zdravi/drin-plod-drinky-zdravi-ucinky/, https://www.bylinkyprovsechny.cz/byliny-kere-stromy/stromy/2496-drin-ucinky-na-zdravi-co-leci-pouziti-uzivani-vyuziti-davkovani-co-sbirame-pestovani, https://www.dumazahrada.cz/clanek/kdoulon-obecna-pestovani-kdoule-ovoce-20231104.html, https://www.jimeto.cz/mispule/, https://www.nutsman.cz/blog/mispule-nezname-ovoce/