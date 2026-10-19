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Prosklené dveře: Jak zachovat světlo i soukromí?

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Dennívýzva
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Prosklené dveře dokážou interiér příjemně prosvětlit, přesto v nás mohou vyvolávat obavy ze ztráty soukromí. Představa, že přes ně bude vidět do celé domácnosti, však neodpovídá možnostem dnešního interiérového skla. To se navíc v bydlení uplatňuje stále častěji. Zejména v bytech a domech, kde některé místnosti nemají vlastní okno, mohou prosklené dveře přivést denní světlo i do tmavších prostor, aniž by bylo nutné provádět rozsáhlé stavební zásahy.
Interiérové dveře

Interiérové dveře

Zdroj: Solodoor
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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