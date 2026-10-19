Prosklené dveře: Jak zachovat světlo i soukromí?

Prosklené dveře dokážou interiér příjemně prosvětlit, přesto v nás mohou vyvolávat obavy ze ztráty soukromí. Představa, že přes ně bude vidět do celé domácnosti, však neodpovídá možnostem dnešního interiérového skla. To se navíc v bydlení uplatňuje stále častěji. Zejména v bytech a domech, kde některé místnosti nemají vlastní okno, mohou prosklené dveře přivést denní světlo i do tmavších prostor, aniž by bylo nutné provádět rozsáhlé stavební zásahy.
Při výběru prosklených dveří záleží především na tom, kam povedou, kdo je bude používat a kolik soukromí od nich očekáváme. Jiné požadavky totiž máme na dveře do obývacího pokoje a jiné na ty, které vedou do ložnice, koupelny nebo pracovny.
Dveře Styl 17 s povrchem CPL – BÍLA PREMIUM a sklem SATINATO. Foto: Se svolením SOLODOOR a.s.
Jak spojit dostatek světla se soukromím?
Při výběru prosklených dveří záleží nejen na typu skla, ale také na velikosti prosklené plochy. Menší skleněný průzor je vhodný, pokud chcete místnost pouze lehce prosvětlit, zatímco větší prosklení nebo celoskleněné dveře dodají interiéru vzdušnější a otevřenější vzhled. Důležité je proto zvolit takový poměr plné a skleněné části, který bude odpovídat vašim potřebám i charakteru místnosti.
Druhým klíčovým parametrem je pak samotný typ skla. Současná nabídka totiž zdaleka nekončí u čirého provedení, které umožňuje nerušený průhled. Vybírat lze z různých struktur, povrchových úprav a stupňů průhlednosti. Sklo tak může do interiéru propouštět přirozené světlo a zároveň omezovat nežádoucí pohledy, rozostřovat obrysy nebo poskytovat vyšší míru soukromí.
Dveře Cristal se sklem SATINATO. Foto: Se svolením SOLODOOR a.s.
Obecně platí, že čiré sklo se dobře uplatní u menších prosklených ploch nebo u dveří do prostor, jako jsou kanceláře či obývací pokoje, kde není zachování soukromí nutným požadavkem. Naopak u velkých prosklených ploch doporučuji sáhnout po skle s reliéfním či zmatněným povrchem,“ radí Martin Dozrál, generální ředitel českého výrobce dveří SOLODOOR, a dodává: „Do klidových místností, jako jsou ložnice, lidé nejčastěji volí pro maximální soukromí mléčné sklo typu SATINATO, které propouští světlo, ale zároveň výrazně omezuje průhlednost. V celoskleněném provedení může být vhodnou volbou také do koupelen, protože sklo dobře odolává vlhkosti a při správném výběru kování nabízí praktické a estetické řešení.“
Skleněné dveře? Pak jedině bezpečné a odolné
Kromě soukromí je u prosklených dveří důležité myslet také na bezpečnost. Skleněná výplň je při každodenním používání vystavena různým nárazům, například při prudkém otevření dveří nebo nechtěném kontaktu s předmětem. Zvýšenou pozornost by proto výběru skla měli věnovat zejména rodiče malých dětí, chovatelé domácích mazlíčků a lidé, kteří dveře instalují do často využívaných prostor.
„Skleněné či prosklené dveře jsou sice z povahy materiálu křehčí než ty plné, pokud ale zvolíme vhodný typ skla, obavy o bezpečnost mít nemusíme. Už standardní čtyřmilimetrové výplně se totiž vyrábějí z bezpečnostního skla, které bez problémů čelí i prudšímu zacházení,“ vysvětluje Martin Dozrál a uzavírá: „U větších prosklených ploch nebo v prostorech s vyšším rizikem poškození pak doporučujeme volit kalené bezpečnostní sklo o tloušťce 8 milimetrů. To se jen tak nevysype ani při důraznějším bouchnutí dveřmi. A i kdyby při extrémním zatížení přece jen došlo k překročení hranice pevnosti, sklo se rozsype na drobné, neostré úlomky, o které se člověk nepořeže.“
Maximum světla, minimum starostí
K užitečným výhodám prosklených dveří patří také jejich jednoduchá údržba. Aby zůstaly čisté a v interiéru působily stále reprezentativně, stačí je občasně otřít měkkým hadříkem a běžným čisticím prostředkem na sklo, který si snadně poradí s otisky rukou i případnými fleky.
Prosklené dveře tak umožňují propojit interiér, vpustit do něj více světla a zároveň zachovat potřebnou míru soukromí i bezpečí. Základem je vybrat vhodný typ skla, který odpovídá požadavkům konkrétní domácnosti a spojuje praktické vlastnosti s estetickým vzhledem.
Náhledové foto: Se svolením SOLODOOR a.s.
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