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Dům po padesátce nemá být menší verzí rodinného domu. Musí být chytře navržený

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Dennívýzva
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Začít stavět dům po padesátce není pozdě. Naopak. Právě v této životní etapě může dávat smysl postavit si bydlení přesně podle toho, jak chcete žít následující desítky let. Méně zbytečných místností náročných na údržbu, žádné schody, více soukromí i prostor pro rodinu a přátele. Takový dům by ale neměl být jen menší verzí klasického rodinného domu. Měl by být navržen tak, aby dobře fungoval dnes i za třicet let.
Dům po padesátce nemá být menší verzí rodinného domu. Musí být chytře navržený

Dům po padesátce nemá být menší verzí rodinného domu. Musí být chytře navržený

Zdroj: Ekonomické stavby
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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