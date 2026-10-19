Dům po padesátce nemá být menší verzí rodinného domu. Musí být chytře navržený

Začít stavět dům po padesátce není pozdě. Naopak. Právě v této životní etapě může dávat smysl postavit si bydlení přesně podle toho, jak chcete žít následující desítky let. Méně zbytečných místností náročných na údržbu, žádné schody, více soukromí i prostor pro rodinu a přátele. Takový dům by ale neměl být jen menší verzí klasického rodinného domu. Měl by být navržen tak, aby dobře fungoval dnes i za třicet let.
Když děti „vyletí z hnízda“, začínají se měnit i potřeby obyvatel domu. Najednou není důvod udržovat několik dětských pokojů a spoustu nevyužitého prostoru. „Na druhou stranu by takový dům neměl být ani pouhou zmenšenou verzí klasického rodinného domu. Při jeho návrhu je potřeba přemýšlet o tom, jak se bude měnit život jeho obyvatel – od potřeby většího soukromí a kvalitního odpočinku až po možnost pohodlně hostit přátele, děti a vnoučata,“ říká Jakub Mencl, architekt Ekonomických staveb.
Prostorná společenská část s kuchyní jako základ
Základem může být prostorná společenská část s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, která bude přirozeným místem pro každodenní život i setkávání s rodinou a přáteli. Zajímavým prvkem jsou dvě zcela samostatné ložnice. „Každý z partnerů tak může mít vlastní prostor, ideálně doplněný o šatnu a koupelnu. Nejde přitom o to, že by se od sebe manželé vzdalovali. Každý má jednoduše možnost dopřát si klid, soukromí a kvalitní spánek. Společně strávený čas pak může být o to vědomější a příjemnější,“ vysvětluje Jakub Mencl.
Pokoj, který se přizpůsobí
Při stavbě domu je dobré myslet na variabilitu pokojů. Jedna z ložnic – obvykle ta pánská – může posloužit i jako občasné útočiště hostů. Díky tomu může rodina přijet na návštěvu i na několik dní, aniž by to narušilo běžný chod domácnosti nebo pohodlí majitelů domu.
Takový pokoj může mít i další využití. „Když zrovna nepřijedou na návštěvu vnoučata nebo hosté, může pokoj sloužit například také jako pracovní či hobby místnost. Důležitější než jeho velikost je proto možnost využívat ho různými způsoby. Právě variabilita je u domu, který má sloužit několik desítek let, důležitá,“ podotýká Jakub Mencl.
Bezbariérovost jako základ
Přízemní bezbariérový dům je samozřejmostí. Jeho výhody ocení všichni obyvatelé i návštěvy, neboť pohodlnost a dostupnost jsou univerzální benefity každého bydlení. Vedle absence jakýchkoliv schodů si pozornost zaslouží také koupelna s prostorným sprchovým koutem namísto vany nebo rozumně umístěné úložné prostory, ke kterým se lze snadno dostat. Důležitý je také pohodlný přístup na terasu a do zahrady.
Tip: Mikrovlnka plná zaschkých skvrn. Pára zvládne více, než byste čekali.
Cílem není předpokládat, že člověk ve vyšším věku nebude soběstačný. Jde o to, aby případná změna životní situace neznamenala nutnost stěhování nebo nákladné přestavby. Společným jmenovatelem ideálního domu je především požadavek na pohodlí a jednoduchou údržbu. Mezi praktické drobnosti, které bydlení ve vyšším věku zpříjemní, dále patří širší dveře, eliminace prahů, vyšší postele nebo noční osvětlení s pohybovým senzorem. Užitečná je také chytrá domácnost, která se postará o možnost dálkového ovládání žaluzií či osvětlení, a eliminuje tak nutnost neustále vstávat.
Stavte podle života, který chcete žít
Na údržbu domu se při jeho stavbě snadno zapomene. To, co je v padesáti samozřejmostí, ale nemusí být za dalších dvacet nebo třicet let stejně pohodlné. Při výběru materiálů a technických řešení proto stojí za to myslet nejen na pořizovací cenu, ale také na jejich životnost a nároky na údržbu. Dům by měl být jednoduchý a dlouhodobě dobře fungovat bez zbytečných oprav.
Důležitá je také vazba domu na zahradu. Pokud lze z hlavního obytného prostoru pohodlně vyjít ven, stává se terasa přirozeným pokračováním domu. Zastřešení navíc umožní využívat ji pro posezení s rodinou či přáteli nebo odpočinek i ve dnech, kdy počasí není ideální.
„Stejně důležité je ale přemýšlet o tom, kolik práce bude zahrada vyžadovat. Pokud má dům sloužit pohodlně i ve vyšším věku, neměla by se z ní stát povinnost, která zabere každý volný víkend. I v tomto případě proto dává smysl navrhnout zahradu s ohledem na budoucnost a na to, kolik času a péče jí budete chtít věnovat,“ dodává Jakub Mencl.
Dům po padesátce zkrátka nemusí být kompromisem. Pokud se při jeho návrhu myslí na budoucnost, může nabídnout pohodlné a praktické bydlení, které bude dobře fungovat i ve chvíli, kdy se potřeby jeho obyvatel začnou měnit.
Zdroje info: Autor, Jakub Mencl
Dům po padesátce: Foto se svolením společnosti Ekonomické stavby
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