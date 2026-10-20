Zpoždění autobusu 99 minut. V Litovli při opravě vodovodu zkolabovala doprava

Zpoždění autobusu 99 minut. V Litovli při opravě vodovodu zkolabovala dopravaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zpoždění autobusu 99 minut. V Litovli při opravě vodovodu zkolabovala dopravaZdroj: Radek Chybík
Článek byl publikován 20.10.2026 07:54
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