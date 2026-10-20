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Zpoždění autobusu 99 minut. V Litovli při opravě vodovodu zkolabovala doprava

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Dlouhé čekání a pojíždění zkomplikovalo cesty motoristům i pasažérům v hromadné dopravě v Litovli a v širokém okolí. V úterý ráno začala další etapa opravy vodovodního řadu, pro kterou bylo nutné zavést kyvadlový provoz přes vytížený kruhový objezd na okraji města.
Zpoždění autobusu 99 minut. V Litovli při opravě vodovodu zkolabovala doprava

Zpoždění autobusu 99 minut. V Litovli při opravě vodovodu zkolabovala doprava

Zdroj: Radek Chybík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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