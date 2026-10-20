Češi objevili termální lázně 2 hodiny od hranic, kde týden s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem

Týden v českých lázních si dnes spousta důchodců musí pořádně rozmyslet. Část z nich proto jezdí za hranice do maďarského městečka, kde je v bazénech s léčivou vodou slyšet čeština téměř všude. Jestli tam ušetříte, záleží hlavně na tom, jak si pobyt poskládáte.
Co nabízejí české lázně seniorům a za kolik
Pro srovnání stačí nahlédnout do letošních ceníků. Bělohradské slatinné lázně chtějí za týdenní program Senior s polopenzí, lékařskou konzultací a dvanácti procedurami 14 945 Kč na osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Od listopadu do konce února stojí 14 245 Kč a poplatek z pobytu se platí zvlášť.
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves nabízejí seniorský týden s plnou penzí, lékařským vyšetřením a sedmi procedurami od 16 240 Kč. Ve Velkých Losinách vyjde týden s plnou penzí a léčebným plánem od 22 615 Kč.
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Malé lázeňské město Bük leží v severozápadním cípu Maďarska, odkud je to do Rakouska jen kousek. Cesta z Brna měří přes 200 kilometrů, z Bratislavy sem autem dojedete asi za hodinu a půl. Od moravských hraničních přechodů tak počítejte zhruba se dvěma a půl hodinami za volantem.
Areál Bükfürdő Thermal & Spa se rozkládá na 14 hektarech parku. Léčivá voda sem přitéká ze čtyř vrtů a litr obsahuje přes 15 000 miligramů minerálních látek. Jde o hydrogenuhličitanovou vodu, kterou lázně vyzdvihují pro vysoký obsah vápníku, hořčíku a fluoru.
Týden si můžete poskládat sami
Celodenní vstupenka pro dospělého stojí od pondělí do čtvrtka 6 550 forintů, podle kurzu ČNB z 15. října asi 440 Kč. V pátek, o víkendu a mezi 23. říjnem a 1. listopadem zaplatíte 7 650 forintů, tedy zhruba 510 Kč.
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Pětadvacetiminutová léčebná masáž stojí v seniorském pásmu 7 300 forintů, asi 490 Kč. Penziony v Büku nabízely na portálu Szallas.hu v polovině října nocleh bez stravy kolem 700 Kč na osobu. Týden v penzionu, sedm celodenních vstupů do lázní a čtyři masáže tak vyjdou přibližně na 10 200 Kč. Jídlo si ovšem musíte zaplatit zvlášť a český balíček obsahuje víc procedur.
Sedm vstupů do lázní, čtyři masáže a týden v penzionu vyjdou v Büku přibližně na 10 200 Kč, jídlo je ale potřeba zaplatit zvlášť. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Hotel s polopenzí vycházel na stejném portálu na zhruba 29 500 forintů za osobu a noc. Se stejným programem se pak týden vyšplhá asi na 19 000 Kč, tedy zhruba doprostřed českých cen. Do rozpočtu si připočtěte ještě palivo a dálniční známky na cestu tam i zpět.
Kde Co je v ceně Cena za týden na osobu Lázně Bělohrad polopenze, konzultace, 12 procedur 14 945 Kč (od listopadu 14 245 Kč) Ostrožská Nová Ves plná penze, vyšetření, 7 procedur od 16 240 Kč Velké Losiny plná penze, léčebný plán od 22 615 Kč Bük, penzion nocleh, 7× vstup, 4 masáže asi 10 200 Kč bez jídla Bük, hotel polopenze, 7× vstup, 4 masáže asi 19 000 Kč Pozor na slevy u pokladny Přečtěte si také: Meteorologové varují Česko: zbytek podzimu bude úplně jiný, než se čekalo. Připravte se na tohle
Zlevněný vstup pro důchodce za 4 500 forintů platí jen s průkazem maďarské důchodové správy, takže Češi zaplatí běžnou cenu. U masáží je to jinak. Seniorskou cenu dostane každý, kdo doloží věk 60 let a více, ale jen od pondělí do čtvrtka mezi devátou a desátou dopoledne a mezi čtvrtou a pátou odpoledne. Ve vyhlášených sezonních termínech, například od 23. října do 1. listopadu nebo o Vánocích, sleva neplatí. Masáže se proto vyplatí plánovat právě do zvýhodněných hodin.
Léčivá voda není pro každého
Voda z Büku se používá hlavně při potížích pohybového aparátu, třeba u opotřebovaných kloubů, bolestí zad nebo řídnutí kostí. V Büku přitom upozorňují, že koupel v léčivé vodě je nevhodná v těchto případech:
při závažných nemocech srdce a cév, při trombóze, při zhoubných nádorech, při tuberkulóze, při akutních zánětlivých onemocněních, v těhotenství. Přečtěte si také: Meteorologové varují Čechy: blíží se drsná vlna ochlazení a přijdou i mrazy. Většina lidí na to není připravená
Kdo se chystá koupat celý týden, měl by se předem zeptat svého lékaře, jestli jsou pro něj termální koupele vhodné.
Čeština zní i v bazénu
Mezi Čechy patří Bük dlouhodobě k oblíbeným cílům. Reportáž serveru Turistika.cz z roku 2020 uvádí, že za předchozí rok tu strávilo noc kolem 50 tisíc Čechů. Personál lázní se podle ní kvůli tolika českým hostům pustil do výuky češtiny. Publicista týdeníku Echo po návštěvě Büku a nedalekého Sárváru odhadl, že česky mluvila většina lidí, které v bazénech zaslechl, a v češtině byly i jídelní lístky v restauracích.
Zdroje: https://bukfurdo.hu/furdo-arak, https://bukfurdo.hu/wellness-arak, https://belohrad.cz/pobyty/senior, https://www.laznenovaves.cz/24755-lazenske-pobyty, https://www.lazne-losiny.cz/25265-pobyty-pro-seniory, https://www.hunguesthotels.hu/en/hotel/bukfurdo/hunguest_buk/spa_and_therapy/, https://szallas.hu/buk-3054597, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-cestovani-nejlepsi-termaly-madarsko-263134, https://www.echo24.cz/a/SjiQp/polevka-ze-stredni-evropy-vsarvaru, https://www.turistika.cz/clanky/v-ceske-republice-roste-poptavka-po-termalnich-koupalistich-nabidka-vsak-za-madarskem-a-slovenskem/detail, https://www.turistika.cz/rady/na-navsteve-madarskych-lazni-v-dobe-kronaviru/detail
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