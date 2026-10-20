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Jason Statham opět chovatelem hmyzu. Včelař 2 slibuje brutální akci i jednoduchý humor

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Jsou to dva roky, co Včelař Jason Statham vtrhl na stream a efektivně zlikvidoval nejen internetové scamery, ale také partu zabijáků. Nyní se postaví ještě větší hrozbě – dalším Včelařům. V prvním teaseru se Včelař 2 (The Beekeeper 2) oddává stejné bezprostřední béčkové zábavě.
Jason Statham opět chovatelem hmyzu. Včelař 2 slibuje brutální akci i jednoduchý humor

Jason Statham opět chovatelem hmyzu. Včelař 2 slibuje brutální akci i jednoduchý humor

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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