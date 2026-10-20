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Francouzky to věděly odjakživa. 1 barva svetru ke všemu a každá žena po šedesátce vypadá o 10 let mladší

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Stačí se chvíli dívat na starší dámy v pařížské kavárně. Mají stříbrné […]
Francouzky to věděly odjakživa. 1 barva svetru ke všemu a každá žena po šedesátce vypadá o 10 let mladší

Francouzky to věděly odjakživa. 1 barva svetru ke všemu a každá žena po šedesátce vypadá o 10 let mladší

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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