Francouzky to věděly odjakživa. 1 barva svetru ke všemu a každá žena po šedesátce vypadá o 10 let mladší

Stačí se chvíli dívat na starší dámy v pařížské kavárně. Mají stříbrné vlasy, decentní šperky a obyčejný pletený svetr, a přesto působí svěže a upraveně. Velký kus té práce za ně odvádí barva, kterou kombinují skoro se vším. Většina Češek ji ve skříni má taky, jen po ní sahá méně často, než by mohla.
Tmavě modrá patří k pařížskému základu
Řeč je o námořnické modři. Pařížský šatník stojí na jednoduchých střizích a tlumených barvách a tmavě modrá mezi nimi patří k základním odstínům. Francouzky si navíc potrpí na kvalitu a do skříně pořizují věci, které vydrží mnoho let nošení.
Tmavě modrý svetr tak v jejich šatníku plní roli, kterou u nás obvykle dostává ten černý. Sedí k šedým kalhotám s puky stejně dobře jako k manšestrové sukni a obstojí v kanceláři i na nedělní procházce. Sám na sebe nestrhává pozornost, takže hlavní roli dostane obličej.
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Po černé sahá spousta žen automaticky, protože zeštíhluje a hodí se k čemukoliv. S věkem se ale mění odstín i jas pleti a černá přímo pod bradou pak umí tvář ztvrdit. Nejvíc to platí u roláků a svetrů s vysokým límcem, které tmavou barvu přitisknou až k bradě. „Pokud máte zálibu v černé, měla byste vědět, že může zbytečně zvýrazňovat vrásky,“ uvedla pro iReceptář stylistka Yenie Hernández Fonseca.
Britka Deirdre Nicholas, která na YouTube radí ženám po padesátce s oblékáním, to dotahuje ještě dál. Podle ní může žena, která se přestane oblékat celá do černé, vypadat až o deset let mladší. Je to nadsázka, logika za ní ale sedí: měkčí barvy u obličeje mu vracejí světlo, které černá spolkne.
K pleti je tmavě modrá laskavější
Námořnická modř si od černé bere eleganci i schopnost opticky zpevnit postavu, kontrast s pletí má ovšem jemnější. Poradkyně pro barevnou typologii i módní redakce ji doporučují skoro každému typu pleti, kdežto sytá černá dodá řadě žen unavený výraz.
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Se šedivými vlasy se navíc proměňuje celé barevné ladění člověka. Kontrast mezi vlasy a pletí slábne a dřívější tmavé tóny mohou najednou obličej přehlušit. Pro mnoho žen, které zešedivěly, se proto novou neutrální barvou stává právě jemnější tmavě modrá. Nejvíc přitom rozhoduje barva, kterou máte nejblíž k obličeji, u svetru tedy barva jeho horní části.
Rozdíl mezi oběma barvami přehledně shrnuje tabulka:
Hledisko Černá Tmavě modrá Co umí zeštíhluje, hodí se k čemukoliv dodá eleganci, opticky zpevňuje postavu Kontrast s pletí pod bradou umí tvář ztvrdit, může zvýrazňovat vrásky jemnější Barevné typy na řadě z nich působí unaveně sluší většině z nich S čím tmavě modrý svetr nosit
Recept na všední den je jednoduchý. Tmavě modrý svetr, k němu světlé chino kalhoty, kožené balerínky a přes ramena trenčkot. Funguje i s krémovými kalhotami nebo šedou sukní, celý outfit pak působí měkce a vzdušně.
Přečtěte si také: Ani kozačky, ani tenisky. Francouzky letos na podzim nosí 1 typ bot, který se hodí ke všemu Tmavě modrý svetr se světlými kalhotami a trenčkotem tvoří jednoduchý outfit na každý den. Ilustrační foto.
Černé spodní díly přitom mohou ve skříni klidně zůstat. Dál od obličeje černá tolik nevadí, takže stačí vyměnit jen to, co nosíte nahoře. Tmavě modrý svetr nad černou sukní tvář prosvětlí víc než černý rolák.
Tmavě modrou nejlépe oživí teplé tóny. Hodí se k ní zlaté náušnice nebo hodinky na hnědém koženém řemínku, se kterými svetr hned vypadá méně přísně.
Drobnosti, které rozjasní tvář
Aby svetr opravdu omlazoval, stojí za to pohlídat si odstín. Ženám se stříbrnými vlasy obvykle víc sluší o něco světlejší, měkčí modrá než ta nejtmavší, která se černé skoro vyrovná. V kabince si vedle sebe zkuste dva odstíny modré a podívejte se do zrcadla bez líčení. Ten, se kterým vypadá pleť odpočatěji a oči jasněji, je ten pravý.
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Obličeji pomůže i světlý detail u krku, třeba bílý límeček košile vykukující z výstřihu, hedvábný šátek nebo jemný perlový náhrdelník.
Zdroje: https://www.marianne.cz/moda/inspirujte-se-u-opravdovych-modnich-ikon-francouzky-vas-nauci-jak-byt-nenucene-chic, https://insideoutstyleblog.com/2025/10/how-do-your-colours-change-when-you-go-grey.html, https://www.ireceptar.cz/hobby/nevhodne-barvy-pro-padesatnice/, https://graziamagazine.com/us/articles/say-goodbye-to-black-the-new-parisian-color-secret-for-a-flawless-summer-2026-wardrobe/, https://www.kafe.cz/celebrity/pravidla-pro-padesatnice-obleceni/, https://uk.news.yahoo.com/women-aged-over-50-warned-092008632.html, https://www.iglanc.cz/inspirace/cerna-barva-opticke-zestihleni-leto-navy-hneda-olivova-inspirace-moda/