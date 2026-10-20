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Cesta k moři za totality. Zavařené maso ve sklenicích, vařící Škodovky a boj o devizový příslib

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Vyrazit za socialismu na dovolenou k moři představovalo měsíce byrokratického ponižování a technických příprav. Kdo získal devizový příslib a výjezdní doložku, naložil do Škodovky zavařené vepřové maso, pivní basu i plátěný stan a vyrazil na tisícikilometrovou odyseu.
Turisté odpočívající u plátěného stanu a zaparkovaného automobilu v letním kempu

Turisté odpočívající u plátěného stanu a zaparkovaného automobilu v letním kempu

Zdroj: Janina Glanc / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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