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Oheň svatého Antonína děsil středověk. Původce záhadné nemoci odhalila teprve moderní doba

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Představte si pálení, které se nedá uhasit. Nejsou vidět žádné plameny, a přesto tělo hoří od prstů na rukou po chodidla. Něco takového prožívali lidé zasažení nemocí, které se ve středověku říkalo oheň svatého Antonína.
Oheň svatého Antonína děsil středověk. Původce záhadné nemoci odhalila teprve moderní doba

Oheň svatého Antonína děsil středověk. Původce záhadné nemoci odhalila teprve moderní doba

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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