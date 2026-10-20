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Žena popíjela s kamarádem, její bezvládné tělo pak našli v řece pod splavem

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Dennívýzva
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Tragédií skončilo setkání s kamarádem pro devětapadesátiletou ženu v Nýrsku. Společně měli popíjet alkohol, když se najednou žena známému ztratila z dohledu. Její pohřešování proto nahlásil na policii. Hlídka nakonec ženu našla v řece pod splavem. Už jí ale nebylo pomoci.
Žena popíjela s kamarádem, její bezvládné tělo pak našli v řece pod splavem

Žena popíjela s kamarádem, její bezvládné tělo pak našli v řece pod splavem

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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