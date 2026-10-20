Nenáročné pokojové rostliny mohou zlepšit klima v domácnosti. Přírodní čističky vzduchu přitom stojí jen pár korun

Do každé domácnosti je vhodné si pořídit pokojové rostliny, díky kterým nebudete mít doma hodně prachu a jež umí zachytávat škodlivé látky ve vzduchu. Některé také produkují hodně kyslíku.
Jestliže jste přemýšleli nad tím, že byste si domů pořídili nějaké pokojové rostliny, čeká na vás široká nabídka.
O některé pokojové rostliny není složitá péče, a proto se nachází v mnoha domácnostech. Pokud vám jde ale primárně o to, aby květina produkovala hodně kyslíku, podívejte se na několik rostlin, které mohou u vás doma plnit tuto funkci. Do domova si přinášíte hodně toxických látek
Možná o tom ani nevíte, ale z nábytku, podlah a mnoha dalších produktů pochází hodně toxických látek, které si
domů sami přinášíte, a přitom o tom ani netušíte. Abyste měli jistotu, že tyto nevhodné látky u vás doma nebudou dlouho, pořiďte si pokojové rostliny, které vás zbaví všech škodlivin, a ještě ke všemu produkují hodně kyslíku. Aloe umístěte na slunné stanoviště
Mezi prvními rostlinami, které produkují hodně kyslíku, najdete aloe vera, které sice není nějak náročné na pěstování, ale měli byste jej umístit na slunné stanoviště.
Aloe u vás doma zvýší množství kyslíku a ze vzduchu absorbuje oxid uhličitý, oxid uhelnatý a formaldehyd. Nemusíte tedy vyhazovat mnoho peněz za moderní čističky vzduchu, jelikož vám skvěle poslouží i tato pokojová rostlina.
Fíkus není náročný na pěstování
Jakmile budete mít v nějaké místnosti vyšší hodnoty vlhkosti, nebojte se zde umístit fíkus. Ten
nepotřebuje mnoho světla a velmi jednoduše se udržuje. Ze vzduchu dokonale odstraňuje formaldehyd, ale musíte si dávat pozor na to, aby se k němu nedostaly děti nebo zvířata, jelikož je jedovatý. Fotografie: Pixabay Břečťan můžete mít i doma
Většina lidí o této rostlině pravděpodobně slyšela hlavně kvůli tomu, že ji lze pěstovat venku, kde roste popínavě. V případě, že byste rádi
zaplnili prázdné místo na chodbě nebo v ložnici, pořiďte si břečťan. Má rád chladnější místnosti a vlhký substrát. Jeho velikou výhodou je to, že během několika hodin dokáže odstranit 60 % toxinů ze vzduchu. Zelenec je pokojová rostlina i pro začátečníky
Zelenec můžete umístit buď do polostínu nebo přímo na místo, kam svítí slunce. Pokuste se je zalévat pravidelně a pokud občas zapomenete, nic se nestane.
Zelenec dokáže ze vzduchu odstraňovat formaldehyd, styren a oxid uhelnatý. Tuto rostlinu jen občas přihnojte, ale kromě zalévání se o ní nijak nemusíte starat. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy je zelenec umístěn u topení. V takovém případě jej občas postříkejte rozprašovačem. Tchynin jazyk je krásnou dekorací
Umístěte si doma tchynin jazyk (Sansevieria) a uvidíte, že daný pokoj bude vypadat mnohem lépe. Nejenom, že je tchynin jazyk skvělou dekorací, ale také
se jedná o rostlinu, která vám toho hodně odpustí. Ze vzduchu eliminuje toxiny a je také velmi vhodná do ložnice. Tato květina totiž jako jedna z mála produkuje kyslík i v noci, což je velkou výhodou. Fotografie: Pixabay Lopatkovec vás zbaví mnoha toxinů
V mnoha domácnostech si můžete všimnout, že na parapetech pěstují lopatkovec. Jedná se o rostlinu, která je vynikající volbou, pokud vám záleží na čistém vzduchu.
Ze vzduchu totiž dokáže vyfiltrovat formaldehyd a trichlorethylen. Zalévejte jej přibližně třikrát za týden, v suchých domácnostech alespoň občas roste listy a v období vegetace přidejte jednou týdně hnojivo.
Zdroj:
Countryliving
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Nenáročné pokojovky pro zdravé klima. Pořiďte si přírodní čističky vzduchu za pár korun appeared first on BydlímeÚtulně.cz.