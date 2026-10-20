Jiří Menzel chtěl do komedie Na samotě u lesa slavného herce za každou cenu. Šel kvůli němu i proti komunistům

Jiří Menzel si Jana Třísku do komedie Na samotě u lesa prosadil i přes odpor komunistického režimu. Zvolil přitom nečekanou taktiku, která nakonec zabrala. Po Třískově emigraci však jeho scény z filmu zmizely.
Komedie Na samotě u lesa patří k filmům, které si Češi pouštějí znovu a znovu. Příběh pražské rodiny toužící po chalupě, svérázného dědy Komárka a střetu městského a venkovského života baví diváky už desítky let. Za vznikem snímku režiséra Jiřího Menzela se ale skrývá i příběh herce, kterého tehdejší komunistický režim neměl v oblibě. Na In-Lifestyle připomínáme, jak Menzel prosadil Jana Třísku navzdory překážkám a jakou taktiku při tom zvolil.
Menzel se nechtěl vzdát svého favorita
Film Na samotě u lesa natočil Jiří Menzel v roce 1976 podle scénáře Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Vedle nezapomenutelného Josefa Kemra v roli dědy Komárka se v něm objevil také Jan Tříska, který ztvárnil lékaře Oldu Houdka, přítele hlavního hrdiny Lavičky. Jeho účast však nebyla samozřejmostí. Tříska se kvůli svým postojům ocitl v nemilosti režimu a několik let nesměl filmovat. Menzel přesto trval na tom, že ho ve svém filmu chce.
Jak později vzpomínal Zdeněk Svěrák, režisér se rozhodl, že s natáčením nezačne, dokud nebude Tříska schválen. Takže natáčecí dny začaly běžet, herci byli připravení, ale vlastně žádné scény nevznikaly. „Náklady už běžely, až na Barrandově ztratili nervy a Jirka přišel a s radostí nám sdělil: Povolí nám Třísku, točíme!“ popsal Svěrák v rozhovoru pro iDNES. Menzel tak využil jednoduchou, ale účinnou taktiku: nechal narůstat náklady na natáčení, dokud odpovědní lidé neustoupili.
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Po emigraci zmizel Tříska z obrazovek
Menzelova snaha dostat Třísku před kameru měla ještě jeden rozměr. Jak připomněl Svěrák v pořadu Českého rozhlasu, režisér chtěl, aby se herec po letech zákazu objevil před diváky znovu a jeho návrat působil jako překvapení. Svěrák vzpomínal, že Tříska se nejprve objevil zády ke kameře a teprve potom se otočil. Diváci tak měli zažít příjemný šok, že herec, který dlouho nesměl hrát, už zase smí. Jeho obsazení tedy nebylo jen otázkou herecké volby, ale také promyšleným způsobem, jak mu umožnit návrat na filmové plátno.
Jenže příběh měl hořkou dohru. Jan Tříska v roce 1977 emigroval a následně se stal jedním z herců, jejichž působení se komunistický režim snažil z československé kultury vymazat. Jeho scény z filmu Na samotě u lesa proto cenzoři vystřihli z verze uváděné v předrevoluční televizi. Diváci tak mohli komedii znát i v podobě, v níž Třískova účast nebyla patrná. Dnes je jeho jméno opět běžnou součástí obsazení filmu, který připomíná nejen talent tvůrců, ale i dobu, kdy o tom, kdo smí hrát, rozhodovala politika. A diváci se mohou usmívat nad známou scénou, kde zazní: „Václave, proč nejsi moje žena.“
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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