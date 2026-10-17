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Korkové zátky z vína využijete na zahradě i jako dekoraci

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Dennívýzva
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Také patříte mezi milovníky dobrého vína? V takovém případě máte možná doma plný šuplík nebo krabici korkových zátek a chystáte se k jejich vyhození do popelnice. To rozhodně nedělejte. Dají se z nich totiž udělat nevšední dekorace a využít je lze i prakticky v zahradě nebo k pokojovým rostlinám.
Korkové zátky

Korkové zátky

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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