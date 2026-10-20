Stylistka varuje: tuhle barvu kabátu po 60 nenoste. Zvýrazní vrásky a pleť vypadá unaveně

Od podzimu do jara je kabát první věc, kterou na vás lidé uvidí. Jeho límec přitom končí jen kousek pod bradou, takže barva látky dost ovlivňuje, jak odpočatě působíte. A jeden odstín, který visí skoro v každé předsíni, se se zralou pletí moc nekamarádí.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Oblíbená jistota, která umí zradit
Řeč je o černé. Ženy po ní sahají rády, protože opticky ubírá na objemu a sedne k elegantní sukni stejně jako k obyčejným džínům.
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Americká stylistka Lauren Rothman ovšem upozorňuje, že s věkem pleť obvykle zesvětlá a černá vedle ní začne působit příliš tvrdě. Podobně to vidí i české stylistky.
Foto: Magnific.com Co černý límec udělá s obličejem
Mezi světlou pletí a sytě černou látkou vzniká ostrý přechod. Ten pak přitáhne pozornost k drobným vráskám a ke stínům pod očima či pod bradou. Pokud navíc šedivíte, je kontrast ještě výraznější.
Druhý háček je ve světle. Černá ho pohltí a na tvář nic nevrátí. Světlejší odstíny naopak světlo jemně odrážejí zpátky na obličej, který pak vypadá svěžeji. V černém tak i dobře vyspalá žena může působit unaveně.
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Když chcete tmavý kabát, který se snadno kombinuje, zkuste námořnickou modř nebo antracitovou šeď. Mají podobnou hloubku, ale k pleti jsou mírnější.
Velbloudí odstín patří mezi zemité neutrální barvy, které jsou klidné, a přesto obličeji neberou život. Kdo se nebojí světlé látky, může sáhnout po smetanové nebo krémové, protože ty tváři dodají nejvíc jasu.
Odvážnějším ženám budou slušet syté drahokamové tóny, třeba smaragdově zelená. Lichotí většině žen a pleti i očím dodají jiskru.
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Potíže dělá hlavně černá těsně u tváře. Stačí ji od obličeje oddělit něčím světlým, například šálou v odstínu, který vám sluší, nebo světlou halenkou s límečkem vykukujícím zpod kabátu. Pomůže i výraznější náhrdelník.
Jestli si nejste jistá, udělejte jednoduchou zkoušku. Postavte se v kabátě k oknu s denním světlem a sledujte, jestli vám oči jiskří, nebo jestli tvář zešedne a pohled pohasne. V tom druhém případě se vyplatí hledat jiný odstín.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.tiscali.cz/experti-oznacili-1-nejhorsi-barvu-obleceni-pro-zeny-po-50-nosi-ji-vetsina-cesek-774104, https://www.nespechej.cz/clanky/toto-je-nejhorsi-barva-obleceni-pro-zeny-pro-padesatce-ceske-seniorky-ji-nosi-porad-20260809-9737.html, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barvy-obleceni-ktere-pridavaji-roky/, https://www.oprah.com/style/fashion-tips-to-look-younger-style-mistakes-that-age-you, https://www.womensweekly.com.sg/style/heres-wearing-black-make-look-older/, https://blog.petitedressing.com/the-8-colors-stylists-say-make-women-over-50-look-older/, https://blog.petitedressing.com/im-a-stylist-these-are-the-8-color-mistakes-women-over-60-make-in-fall/, https://uk.news.yahoo.com/women-aged-over-50-warned-092008632.html
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