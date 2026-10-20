Dobře načasovaný odchod? Jak si vedou bývalé tváře Sparty, které ještě nedávno byly oporami?

7) Veljko Birmančević
Srbský křídelník zamířil již v únoru na hostování do španělského Getafe, což bylo pro něj splněným přáním, neboť vykazoval touhu vrátit se do elitní evropské soutěže. Jeho zapůjčení do LaLigy ale nevyšlo podle představ, návrat na Letnou už ale byl jen formalitou, neboť se s ním nepočítalo. Přestup do maďarského Ferencvárose zatím poukazuje na jeho slabou formu, i když v Evropské lize se asistencí podílel na výhře 2:1 nad Plzní.
6) Peter Vindahl
Až do svého zranění byl na Letné jasnou týmovou jedničkou. Dánský gólman Peter Vindahl ale nuceně uvolnil místo Jakubu Surovčíkovi a zpátky si jej nevzal. Slovenský brankář dostal přednost i pro novou sezonu a Vindahl překvapivě zamířil na hostování do druhé italské ligy, kde hájí barvy Sampdorie. Tradiční značka z Apeninského poloostrova se však výsledkově trápí a strážce tří tyči to sám nezachrání.
5) Albion Rrahmani
Kosovský útočník vykázal během léta ambice udělat další kariérní krok. Nováček italské Serie A Benátky za něj neváhaly uhradit 7,5 milionů eur, což nemohla Sparta odmítnout. Albion Rrahmani však pověst zajímavého střelce zatím nenaplnil, v italské nejvyšší soutěži naskočil do 5 utkání a na svou premiérovou trefu zatím stále čeká.
4) Asger Sørensen
Dánský stoper se vypracoval ve stabilní součástku základní sestavy Sparty a na své paži nosil mnohdy také kapitánskou pásku. Jeho vůdčí smysly v zadních řadách byly přínosem, ale Asger Sørensen nakonec v druhé polovině srpna vyslyšel volání z rodné země a posílil Kodaň. V jejích barvách naskočil už do 7 zápasů dánské nejvyšší soutěže a připsal si i 1 přesný zásah.
3) Jan Kuchta
Přestože jej pojí velká minulost s městským rivalem z Vršovic, našel si Jan Kuchta cestu do Sparty i k jejím fanouškům. Jeho výkonnost však nebyla nikdy konzistentní, což nakonec vedlo i k jeho letnímu zapůjčení do Legie Varšava. Letenský klub s ním do budoucna nepočítá, polskému týmu nabídl možnost opce, ale není moc jisté, zda bude uplatněna. Kuchta v polské Ekstraklase naskočil do 5 zápasů, ale gólově se zatím neprosadil.
2) Kaan Kairinen
Finský středopolař snil o další kariérní výzvě, jeho jméno bylo delší dobu spojováno s přesunem do Bundesligy. Nakonec jej ale překvapivě vykoupily AEK Athény za 4 miliony eur. Zkušený záložník s perfektními centry se ale v Řecku zatím hledá. Šanci dostal pouze ve 3 zápasech tamní ligy, v Lize mistrů odehrál ve středu 12 minut proti ukrajinskému Šachtaru.
1) Lukáš Haraslín
Ještě před několika měsíci jasný kapitán Sparty, který však nedovedl odmítnout štědré saúdskoarabské šejky. Slovenský reprezentační křídelník Lukáš Haraslín byl druhým rokem spojován s možným návratem do Slovanu Bratislava, nakonec ale dal přednost Al Fatehu. Na nové adrese zažívá velice pozvolný rozjezd, v tamní lize odehrál již 9 utkání a připsal si 1 přesný zásah.
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