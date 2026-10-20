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Dobře načasovaný odchod? Jak si vedou bývalé tváře Sparty, které ještě nedávno byly oporami?

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Nedávné letní přestupové okno nabídlo na Letné výrazné personální obměny v kabině. Ačkoliv se v médiích mnohem více mluvilo o přestavbě kádru v Edenu, pražská Sparta za to vzala také pěkně od podlahy. Tým opustila celá řada tváří ze základní sestavy. Jednalo se o dobře načasovaný odchod? Jak si po několika měsících vedou na jiných adresách?
Dobře načasovaný odchod? Jak si vedou bývalé tváře Sparty, které ještě nedávno byly oporami?

Dobře načasovaný odchod? Jak si vedou bývalé tváře Sparty, které ještě nedávno byly oporami?

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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