Novinka z listového těsta: Listová vajíčka plněná krémem a zdobená broskví se hodí nejen na Velikonoce

Nedávno jsem objevila šikovný recept na vajíčka z listového těsta plněná krémem a zdobená půlkou broskví z kompotu. Recept s mně tak zalíbil, že se s nim chci s vámi dnes podělit, jelikož vpadá velice efektně a jeho chuť je vynikající. Vajíčka jsou hotová rychle, suroviny bývají běžně doma nebo v nejbližším obchodě a díky vykrojenému středu i jemnému vypadají na talíři svátečně. Přitom kolem nich není žádná velká nervozita. U nás doma mizí skoro dřív, než stihnu uklidit plech. mascarpone s tvarohem
Na tomhle receptu mě baví hlavně
praktičnost. Dá se udělat i ve chvíli, kdy už je kuchyň plná jiného pečení, na lince stojí mísy a člověk potřebuje něco, co bude vypadat dobře, ale nezabere další hodiny. Základ je prostý: dva pláty listového těsta, krém z mascarpone a tvarohu, citronová šťáva a okapané z plechovky. Citron náplň příjemně odlehčí, broskev jí dodá šťavnatost, takže výsledek broskve není těžký ani přeslazený.
Můj tip zní: Upečené korpusy nechte před plněním opravdu vychladnout. A pokud máte deset minut navíc, dejte mezitím krém do lednice. Vajíčka pak lépe drží tvar a při servírování nepůsobí tak rozpačitě, což se u listového těsta občas stane. Recept na sladká listová vajíčka s krémem a broskví
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 10 minut Počet porcí: 8 až 10 kusů podle velikosti vykrajovátka Celkový čas: zhruba 35 minut bez chladnutí Ingredience pro přípravu 2 pláty listového těsta 250 g mascarpone 250 g měkkého tvarohu 100 g cukru šťáva z 1 kusu citronu 1 plechovka kompotovaných broskví 1 kus žloutku na potření Postup přípravy rychlých vajíček z listového těsta s krémem a broskví
1. Troubu zapněte na 200 °C. Plech vyložte pečicím papírem a broskve nechte pořádně okapat. Když v nich zůstane moc šťávy, zbytečně potom zvlhčí krém i těsto.
2. Z prvního plátu listového těsta vykrájejte spodní díly vajíček, nejlépe velké zhruba 12 cm. Přesuňte je na plech a nechte mezi nimi menší mezery.
3. Z druhého plátu připravte stejný počet vajíček. U každého ještě vykrojte menším vykrajovátkem nebo nožem střed, aby vznikl rámeček. Po upečení v něm bude místo pro krém a ovoce. Foto: Cooky.cz, Vykrojte kolečka a z druhého těsta okraje.
4. Okraje spodních dílů potřete žloutkem. Na ně položte vykrojené horní části a jemně je přitlačte, hlavně po okrajích, aby se vrstvy spojily. Foto: Cooky.cz, Okraje potřete žloutkem a slepte.
5. Povrch vajíček znovu potřete žloutkem. Střed i okraje několikrát lehce propíchněte vidličkou. Těsto se při pečení nafoukne rovnoměrněji a střed nebude utíkat nahoru tam, kde ho nechcete.
6. Pečte v předehřáté troubě přibližně 10 minut, až budou listová vajíčka zlatavá a pěkně nadýchaná. Poslední dvě minuty je lepší být poblíž trouby, protože listové těsto umí zhnědnout docela rychle.
7. Hotové korpusy přendejte na mřížku a nechte je úplně vychladnout. Do teplého těsta krém nedávejte, začal by měknout a řídnout. Připravte náplň
8. Do mísy dejte mascarpone, tvaroh, cukr a citronovou šťávu. Vyšlehejte pevnější hladký krém. Pokud by byl opravdu hodně hustý, přidejte jen lžičku šťávy z broskví, víc raději ne.
9. Krém přesuňte do cukrářského sáčku, případně ho do středu upečených vajíček naneste lžičkou. Nepřeplňujte je až po okraj. Hezky vypadá, když zůstane vidět i zlaté listové těsto. Foto: Cooky.cz, Upečená vajíčka naplňte krémem.
10. Navrch položte kousek nebo půlku okapané broskve, podle velikosti vajíčka. Podávejte ideálně krátce po naplnění, kdy je těsto ještě křehké. V lednici vydrží do druhého dne, ale čerstvá jsou přece jen nejlepší. Foto: Cooky.cz, Ozdobte půlkou okapané broskve z kompotu. Rady a tipy hospodyňky Pokud chcete jemnější náplň, prosejte do ní předem cukr. Krém pak bude hladší a bez drobných zrnek. Broskve dobře osušte papírovou utěrkou. Je to malý krok, ale u tohoto dezertu je znát. Když nemáte vykrajovátko ve tvaru vajíčka, vystřihněte si papírovou šablonu a těsto obkrojte ostrým nožem. Krém předem: Krém si klidně připravím o hodinu dřív a nechám ho v lednici. Potom se s ním lépe pracuje a při zdobení drží tvar.
Broskvový cheesecake bez pečení: Vytvořte svěží dort z obyčejného kompotu
Obrácený broskvový koláč si získá každého, kdo miluje jednoduché letní moučníky s vynikajícím výsledkem