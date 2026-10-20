Kupovala dceři jen pár koleček šunky a bydlely na ubytovně. Eva Pavlová přiznala nejtěžší období svého života

Jeden stůl, dvě postele, za zdí někdo hraje na kytaru a malá holka nemůže usnout. VIPživot zaznamenal, že tak vypadala realita Evy Pavlové v období, o kterém dnes mluví jako o nejtěžším ve svém životě. Žena, která dnes reprezentuje Česko po boku prezidenta, tehdy
řešila, jestli jí peníze vystačí na jídlo pro dítě. „V jedno období jsem chodila kupovat pro dítě pár koleček šunky,“ řekla webu v iDNES. Dodala, že stát by neměl dopustit, aby žena měla padesát korun na den. Nemluvila přitom abstraktně. Mluvila o sobě. Ubytovna jako přechodný domov
Po rozpadu předchozího vztahu zůstala Pavlová s dcerou sama. Šlo o období před svatbou s Petrem Pavlem v roce 2004. S budoucím prezidentem se přitom poprvé potkala už v roce 1985 v Prostějově, k partnerskému sblížení ale došlo až o mnoho let později. V podcastu
Seznam Zpráv popsala, jak s dcerou přechodně žily na ubytovně. „Než jsme si našly bydlení,“ vysvětlila důvod. Nešlo o azylový dům ani exekuční vystěhování, prostě neměly kam jít. Dcera tam podle ní špatně spávala, protože ostatní obyvatelé po nocích hráli na kytaru. Pavlová vzpomínala, že si tehdy říkala: aspoň máme teplo a střechu nad hlavou.
První dáma popisuje poměrně běžnou realitu. Podle dat ze Sčítání lidu 2021, která převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí do své
Zprávy o rodině, existovalo v Česku 298 407 neúplných rodin s nezaopatřenými dětmi. Aktuální data Českého statistického úřadu z roku 2025 pak kreslí obraz ještě ostřeji: 34,1 % osob žijících v neúplných rodinách s dětmi je ohroženo příjmovou chudobou. 18,6 % z nich trpí materiální a sociální deprivací. Na bydlení tyto domácnosti vydávají v průměru 26,6 % čistého příjmu, nejvíc ze všech sledovaných typů domácností.
Padesát korun na den, o kterých Pavlová mluvila, je číslo, které rezonuje s realitou statisíců českých domácností.
Zdroj fotografie: Nextfoto Z osobní zkušenosti veřejná agenda
Rozhodující není kontrast „z ubytovny na Hrad“. Ten je efektní, ale povrchní. Podstatnější je, co Pavlová se svou zkušeností udělala potom. Už v prosinci 2022, měsíce před inaugurací svého muže,
vysvětlovala, že se chce věnovat právě samoživitelkám, protože ví, jak to vypadá zevnitř. V roli první dámy pak nevytvořila jen mediální téma. Založila nadační fond, sestavila tým a spustila projekt Máš na to, který nabízí samoživitelům bezplatné právní poradenství. „Nechtěla jsem být jen figurínou,“ řekla Pavlová v březnu v Interview Plus na Českém rozhlase. „Vybrala jsem si, že budu pomáhat.“ Prostě roli první dámy vnímá jako platformu, ne jako dekoraci.
Některé části příběhu Pavlová záměrně nechává uzavřené. Jak toto období prožívala její dcera, veřejně nepopsala, jediný detail je matčina vzpomínka na nevyspalé dítě. Stejně tak není známo, kdy a jak přesně se finanční situace stabilizovala, ani
zda o této etapě Petr Pavel věděl už při jejich prvním setkání v osmdesátých letech. Pavlová zjevně volí, co otevře a co ne. Osobní příběh u ní slouží jako legitimace veřejné agendy, ne jako exhibice. Mluví o šunce a ubytovně proto, aby vysvětlila, proč dnes staví právní poradny pro lidi, kteří procházejí tím samým.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová