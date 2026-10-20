Ljuba Krbová po více než 20 letech manželství promluvila o lásce: Přiznala, co se mezi nimi změnilo!

Herečka Ljuba Krbová (68), kterou diváci dobře znají ze seriálu Ulice, se vrací na divadelní prkna v muzikálu Kleopatra. Ten se po 25 letech dočká obnovené premiéry v pražském Divadle Broadway. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz herečka promluvila nejen o nové roli, ale také o nezapomenutelných zážitcích z Egypta a svém dlouholetém manželství. Přiznala, jak se po více než dvaceti společných letech proměnila její láska.
Ljuba Krbová v Divadle Broadway na kostýmní zkoušce muzikálu Kleopatra.
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