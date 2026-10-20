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V ČSSR ho měla na lince každá domácnost. Dnes je to rarita pro sběratele za 3 000 Kč a Češi to často ani neví

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Kdysi stál v kuchyni vedle cukřenky a nikoho by nenapadlo, že má […]
V ČSSR ho měla na lince každá domácnost. Dnes je to rarita pro sběratele za 3 000 Kč a Češi to často ani neví

V ČSSR ho měla na lince každá domácnost. Dnes je to rarita pro sběratele za 3 000 Kč a Češi to často ani neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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