V ČSSR ho měla na lince každá domácnost. Dnes je to rarita pro sběratele za 3 000 Kč a Češi to často ani neví

Kdysi stál v kuchyni vedle cukřenky a nikoho by nenapadlo, že má nějakou cenu. Po letech skončil ve sklepě, na chalupě nebo rovnou v popelnici. Kdo ho ale doma ještě má, může se divit, kolik za něj dnes někteří prodávající na internetu chtějí.
Nepoužitý sifon z Děčína za 3 000 Kč
Řeč je o sifonové láhvi, které se v rodinách prostě říkalo sifon. V říjnu 2026 se na inzertním serveru Bazoš objevila nabídka, u které se člověk zarazí. Originální láhev značky Kovočas Děčín, podle prodávajícího nikdy nepoužitá, je tam za 3 000 Kč. Prodávající k ní přidává matici na bombičku i malý klíček na údržbu.
Zajímavé je, že nejde o žádnou starožitnost. Kus má pocházet z doby kolem roku 1996, tedy z let, kdy sifony z obchodů pomalu mizely. Právě to, že ho nikdo nikdy nenaplnil, z něj dělá vzácnost.
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Kdo si projde ostatní nabídky, rychle zjistí, že takové částky jsou výjimkou. Běžné láhve v ojetém stavu se nabízejí zhruba za 150 až 800 Kč. Nekompletní kus, který se hodí leda na náhradní díly, byl dokonce inzerovaný za 43 Kč.
Přes 1 000 Kč se cena dostává jen u věcí, které mají něco navíc. Kompletní souprava se sifonem, dózou na led a dvěma šejkry je nabízena za 1 800 Kč. Měděnou láhev z první poloviny 20. století, která má na hlavici vyražené jméno plničky, nabízí prodávající za 1 500 Kč. Platí přitom, že jde o požadované ceny. Za kolik se kus nakonec opravdu prodá, rozhoduje až kupec.
Požadované ceny z inzerátů přehledně shrnuje následující tabulka:
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Nabídka Požadovaná cena Nepoužitá láhev Kovočas Děčín s maticí na bombičku a klíčkem na údržbu 3 000 Kč Kompletní souprava se sifonem, dózou na led a dvěma šejkry 1 800 Kč Měděná láhev z první poloviny 20. století s vyraženým jménem plničky na hlavici 1 500 Kč Běžná láhev v ojetém stavu zhruba 150 až 800 Kč Nekompletní kus, který se hodí leda na náhradní díly 43 Kč Sodovka z kohoutku během chvilky
Mladší čtenáři už možná nevědí, jak sifon fungoval. Tvořila ho masivní skleněná nádoba, kterou kryl obal z pleteného drátu. Doma se do ní nalila voda z kohoutku, na hlavici se našrouboval držák s bombičkou a oxid uhličitý z ní udělal perlivou sodovku.
Sifonové láhve se u nás začaly prodávat v šedesátých letech a zanedlouho je měla doma většina rodin. Láhev s drátěným pletivem tak patřila ke kuchyni podobně samozřejmě jako hrnec na polévku.
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Opletené láhve, které si dodnes pamatuje spousta lidí, nesly značku Kovočas Děčín. Jejich výrobce měl nečekaný původ. Družstvo vzniklo v únoru 1951 jako sdružení hodinářů a zlatníků. Kromě oprav hodinek a zlatnické práce vyrábělo i drobné kovové zboží a výrobky, ve kterých se kov spojoval se sklem nebo plastem. Firma prošla řadou přejmenování a z obchodního rejstříku zmizela v červenci 2023.
Sifony od Kovočasu přitom vydržely dlouho. Ještě v roce 2014 se jeden z majitelů v internetové poradně ptal, proč mu láhev ani po výměně těsnění a jehly nesytí vodu bublinkami.
Co sifon porazilo a kde přežívá
Konec slávy přišel ve druhé polovině 90. let s nástupem PET lahví. Hotová perlivá voda z regálu byla pohodlnější a sifony putovaly do skříní. Dnes jednu sifonovou láhev z doby socialismu, i s bombičkami, opatruje ve své sbírce Národní zemědělské muzeum.
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Pro majitele starých lahví je dobrá zpráva, že bombičky se stále vyrábějí. Firma Kayser v Moravské Třebové jich ročně produkuje přibližně 100 milionů a vyváží je do 80 zemí. Starý sifon se tak dá i dnes zprovoznit.
Bombičky do sifonů se v Moravské Třebové vyrábějí dodnes, takže i starou láhev lze znovu zprovoznit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Než ho nabídnete
Pokud nějaký sifon najdete, nejdřív si ho pořádně prohlédněte. V inzerátech s vyšší cenou prodávající zpravidla zdůrazňují značku výrobce nebo plničky, úplnost hlavice a opletení a také původní příslušenství, třeba krabičku bombiček. Láhev bez prasklin, s neporušenou sítí a funkčním těsněním má navrch. Kus, u kterého chybí díly nebo si nejste jistí původem hlavice, berte spíš jako dekoraci do kuchyně než jako investici.
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Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/sifonov%C3%A1-l%C3%A1hev/, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/224914890/sifonova-lahev.php, https://jaktridit.cz/uploads/images/nzm/vyrobky/nealko/nealko.pdf, https://rejstrik-firem.kurzy.cz/00029254/, https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/24664-opletena-lahev-kovocas.html, https://zpravy.kurzy.cz/793987-sifonove-a-slehackove-bombicky-miri-z-moravske-trebove-do-80-zemi-sveta/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/navrat-po-triceti-letech-sifony-jsou-hitem-vanoc-221053