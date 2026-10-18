Jak správně zazimovat růže: pozor na hluboký řez

Jak správně zazimovat růže: pozor na hluboký řezPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
RůžeZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 18.10.2026 23:00
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