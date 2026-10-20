Stojí 8 hodin na nohou a nevydělají ani 22 000 Kč čistého. Toto je 5 profesí, kde se v Česku platí nejhůř

Loupání brambor, nošení pytlů s cementem, roznášení talířů mezi stoly nebo pletí záhonů. Restaurace, stavby i zahradnictví na těchto lidech stojí každý den. Ve mzdových statistikách ministerstva práce ale jejich povolání obsazují poslední příčky. Tito lidé přitom celou směnu tráví v pohybu a skoro si nesednou.
Kolik jim po všech odvodech opravdu přijde na účet, ukazují údaje ministerstva práce o výdělcích za rok 2025. U pěti nejhůř placených povolání zůstává typická výplata pod hranicí 22 000 korun čistého.
Kolik zbude z výplaty
Výdělky zaměstnanců podle jednotlivých povolání sleduje šetření Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV), jehož výsledky za rok 2025 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v březnu 2026. U každé profese uvádí medián hrubé měsíční mzdy. Je to hranice, pod kterou bere polovina lidí v daném oboru, takže ji nezkreslují vysoké výdělky několika jednotlivců.
Přečtěte si také: Kuchař na zaoceánské lodi prozradil, kolik bere za 1 měsíc. Po přepočtu na koruny budete koukat
Hrubé mediány za rok 2025 jsme přepočetli na čistou mzdu podle pravidel platných pro rok 2026. Počítali jsme se zaměstnancem, který:
nemá děti, u zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka, uplatňuje jen základní slevu na dani.
Z výplaty mu tedy ubude sociální a zdravotní pojištění a záloha na daň z příjmů.
Přečtěte si také: Stát to potvrdil: tyto ročníky půjdou do důchodu později a dostanou méně. Zjistěte, jestli se to týká i vás Po odečtení pojištění a zálohy na daň zůstává u pěti nejhůř placených profesí typická výplata pod 22 000 korun čistého. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Profese Medián hrubé mzdy za rok 2025 Čistá mzda podle pravidel pro rok 2026 Pomocníci v kuchyni 22 815 Kč 19 303 Kč Dělníci na stavbách budov 22 888 Kč 19 367 Kč Pomocní pracovníci v zahradnictví 23 244 Kč 19 622 Kč Barmani 23 963 Kč 20 152 Kč Číšníci a servírky 23 993 Kč 20 179 Kč Kuchyně a bar na konci žebříčku
Nejméně ze všech povolání v Česku berou pomocníci v kuchyni. Krájejí zeleninu, vynášejí odpadky, ukládají zboží ze zásobování a drhnou plechy, takže se kuchař může věnovat jen vaření. O něco výš, na čtvrtém a pátém místě od konce, stojí lidé za barem a obsluha v sále, jejichž mediány jsou téměř shodné.
Číšníkům a barmanům ovšem část peněz chodí mimo výplatní pásku. Spropitné zaplacené v hotovosti si personál v mnoha podnicích po směně rozdělí a do účetnictví se tyto peníze vůbec nedostanou. Ve mzdových statistikách se proto neobjeví a jak velkou část příjmu tvoří, se z dostupných dat zjistit nedá.
Stavba a zahrada platí jen o málo líp
Stavebnictví patřilo v roce 2025 k odvětvím, kde mzdy rostly nejrychleji. Dělníci na stavbách budov přesto obsadili v žebříčku druhé místo od konce. Jejich den vyplňuje míchání malty, vykládání palet s tvárnicemi nebo vození suti kolečkem.
Přečtěte si také: Češi pořád neví, jestli podle etikety vchází do restaurace první muž nebo žena. Expertka to vysvětlila Dělníci na stavbách budov skončili v žebříčku mezd druzí od konce, přestože stavebnictví patřilo k odvětvím s nejrychleji rostoucími mzdami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobně dopadají pomocní pracovníci v zahradnictví. Celý den se ohýbají nad záhony, přesazují sazenice nebo nosí květináče a plat mají jen nepatrně vyšší než lidé na stavbě. Obě skupiny spadají do hlavní třídy pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, která má podle ministerstva nejnižší mzdy ze všech hlavních tříd povolání.
Celý měsíc na směnách a hluboko pod mediánem
Polovina lidí v těchto pěti profesích přitom bere ještě méně, než ukazuje tabulka. Zaplacená pracovní doba se u všech pěti povolání blíží plnému úvazku, takže jde o výdělek za celý měsíc běžných osmihodinových směn. Typická mzda v celé pětici tak zůstává hluboko pod mediánem, který ministerstvo za rok 2025 vykázalo pro celou mzdovou sféru.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Kuchař na zaoceánské lodi prozradil, kolik bere za 1 měsíc. Po přepočtu na koruny budete koukat.
Jen o něco lépe placené jsou podle stejných dat kosmetičky, uklízeči, švadleny a pracovníci ostrahy.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá řidič kamionu na trase Praha–Mnichov za 1 týden? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/856266-median-mzdy-dosahl-v-roce-2025-vyse-43-241-kc-prumerna-mzda-52-239-kc-mzdova-sfera-vysledky/, https://mpsv.gov.cz/socialni-pojisteni, https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/vypocet-ciste-mzdy-zamestnancu-v-roce-2026/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/osm-tisic-mesicne-navic-hospodsti-chteji-aby-jim-banky-uznavaly-spropitne-167792, https://www.e15.cz/ekonomika/drina-za-dvacet-tisic-mesicne-tohle-je-deset-nejhure-placenych-praci-v-cesku-1432451