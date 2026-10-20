Za sklem vypěstovali skutečný podmořský les. Aby přežil, museli do akvária přivést sílu oceánu

Les, který nemá větve ani kořeny jako stromy
Při pohledu na velké sklo v Monterey Bay Aquarium má návštěvník dojem, že stojí před oknem do skutečného oceánu. Vysoké hnědozlaté stélky se houpají v proudu, mezi nimi plují ryby a světlo z hladiny vytváří na dně proměnlivé obrazce. Hlavní hvězdou není žralok ani obří chobotnice, ale chaluha Macrocystis pyrifera, známá jako obří kelp. Za příznivých podmínek roste mimořádně rychle a vytváří celé podmořské lesy, které poskytují úkryt a potravu řadě dalších organismů.
Chaluhy nejsou stromy a jejich stavba je odlišná. K podkladu se přichycují zvláštními strukturami, živiny přijímají přímo z okolní vody a díky plynovým měchýřkům mohou některé části stélky směřovat ke světlu. V přírodě rostou ve studených pobřežních vodách bohatých na živiny. Jejich porosty však nejsou pouhou kulisou pro ryby: tvoří prostorově složitý ekosystém, který ovlivňuje pohyb živočichů i koloběh látek v pobřežních vodách.
Proč běžné akvárium nestačilo
Když se 20. října 1984 otevřelo Monterey Bay Aquarium, jeho tvůrci představili historicky první velkou dlouhodobě udržovanou expozici živého chaluhového lesa. Není to samozřejmost. Velké řasy potřebují intenzivní přirozeně působící světlo, chladnější vodu bohatou na potřebné látky a především pohyb vody. V nehybné nádrži by se prostředí jejich přirozenému domovu podobalo jen povrchně.
Klíčem se stala přímá vazba na Montereyský záliv. Čerpadla přivádějí do akvária velké množství skutečné mořské vody, která s sebou nese živiny i mikroskopické organismy. Samostatné zařízení vytváří pohyb připomínající příboj a podvodní vlnění. Expozice tak napodobuje důležitou fyzikální vlastnost oceánu, nikoli jen jeho barvu. V současném provozu může systém podle akvária přečerpávat až dva tisíce amerických galonů mořské vody za minutu.
Osm metrů živého světa
Dominantní nádrž je vysoká přibližně 28 stop, tedy asi osm a půl metru. Velké chaluhy v ní mohou za den povyrůst přibližně o deset centimetrů, takže zaměstnanci musejí pravidelně provádět podvodní zahradnické práce. Potápěči porosty rozplétají, zastřihují a kontrolují, zda se přerostlé části nepletou do technického vybavení. Živá expozice tak nikdy není dokončenou dekorací. Neustále roste, mění se a reaguje na podmínky, které jí lidé vytvářejí.
Také živočichové mezi chaluhami nejsou vybráni jen podle efektního vzhledu. Akvárium ukazuje ryby a bezobratlé z přírodních prostředí kalifornského pobřeží, aby návštěvník viděl vztahy v ekosystému. Ve skutečném oceánu poskytují chaluhové lesy úkryty mladým rybám, prostor pro lov predátorů a potravu celé síti organismů. Pokud porosty poškodí oteplování moře, extrémní bouře nebo přemnožení býložravců, může to mít následky daleko za hranicemi samotných řas.
Akvárium jako živá laboratoř
Založení Monterey Bay Aquarium mělo od začátku širší cíl než shromáždit neobvyklé druhy za sklem. Instituce chtěla představit přírodu svého domovského zálivu a podpořit zájem o její ochranu. Později se podílela na výzkumu a ochranářských programech zahrnujících mořské vydry, žraloky či udržitelný rybolov. Chaluhový les představuje názorné spojení vědy s veřejným vzděláváním: návštěvníci nečtou pouhý popisek o pobřežním ekosystému, ale mohou jej sledovat jako fungující celek.
Zvláštní kouzlo expozice spočívá právě v tom, že se nepokouší přírodu zmrazit do ideálního obrázku. Voda, světlo, růst i vzájemné soužití organismů zůstávají v pohybu. Technika vytvořila podmínky, v nichž může velká část přírodního procesu pokračovat před očima diváků. A pokud se návštěvník po odchodu z akvária podívá na zdánlivě obyčejnou hladinu Montereyského zálivu, možná si poprvé představí skutečný les ukrytý pod ní.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Monterey Bay Aquarium – Kelp Forest [2], Monterey Bay Aquarium – Aquarium Facts & Figures [3], Monterey Bay Aquarium – Introduction & History [4]. img ai generated