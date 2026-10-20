Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Za sklem vypěstovali skutečný podmořský les. Aby přežil, museli do akvária přivést sílu oceánu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se v roce 1984 otevřelo akvárium v kalifornském Monterey, návštěvníci nesledovali jen ryby v nádržích. Před nimi se pohyboval celý živý podmořský les, jaký dosud nikdo v podobné expozici dlouhodobě neudržel. Úspěch vyžadoval zvládnout mořské proudy, světlo, živiny i překvapivě rychlý růst obřích řas.
Za sklem vypěstovali skutečný podmořský les. Aby přežil, museli do akvária přivést sílu oceánu

Za sklem vypěstovali skutečný podmořský les. Aby přežil, museli do akvária přivést sílu oceánu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:09

Reklama
Další články z Kód Enigma
Čtyři lidé strávili 14 let ve vězení za bombové útoky. Pak vyšlo najevo, co policie zatajila
Čtyři lidé strávili 14 let ve vězení za bombové útoky. Pak vyšlo najevo, co policie zatajila
V peruánské poušti našli obří kočku. Byla starší než mnohé slavné obrazce Nazca a téměř zmizela
V peruánské poušti našli obří kočku. Byla starší než mnohé slavné obrazce Nazca a téměř zmizela

Na svahu peruánské pouště se po staletí ukrývala kresba kočky dlouhá 37 metrů. Vítr a eroze její obrys...

Vyplul přes Atlantik téměř bez zásob. Lékař chtěl zjistit, zda trosečníci umí přežít jen díky moři
Vyplul přes Atlantik téměř bez zásob. Lékař chtěl zjistit, zda trosečníci umí přežít jen díky moři

Francouzský lékař Alain Bombard se v roce 1952 rozhodl vyzkoušet na vlastním těle, co člověk vydrží po...

Do sluneční soustavy přiletěl návštěvník od jiné hvězdy. ʻOumuamua se choval jinak, než astronomové čekali
Do sluneční soustavy přiletěl návštěvník od jiné hvězdy. ʻOumuamua se choval jinak, než astronomové čekali

V říjnu 2017 spatřil havajský teleskop nenápadný světelný bod. Během několika dní se ukázalo, že...

Hurikán Wilma během jediného dne téměř neuvěřitelně zesílil. Jeho rekord v Atlantiku stále platí
Hurikán Wilma během jediného dne téměř neuvěřitelně zesílil. Jeho rekord v Atlantiku stále platí

Na podzim roku 2005 vznikla nad Karibikem bouře, která se během krátké doby proměnila v jeden z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Příroda
Zobrazit více
ZajímavostiPříroda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.