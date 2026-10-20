Nová 4K kamera Axis M3138-LVE: Detekuje a rozlišuje situace v obraze i nebezpečné zvuky

Společnost Axis Communications představuje novou kompaktní kameru AXIS M3138-LVE s rozlišením 8 MPx, která poskytuje detailní 4K obraz a široký přehled ve vnitřních i venkovních prostorách. Díky osvědčeným technologiím Axis funguje za
náročných světelných podmínek nebo v úplné tmě, navíc má vestavěnou AI analýzu obrazu i zvuku.
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Tato tzv. turret
kamera se hodí například k monitoringu vstupů do budov, maloobchodních prostor, škol, menších parkovišť nebo okolí komerčních objektů.
Nová kamera AXIS M3138-LVE v kompaktním turret provedení nabízí rozlišení 8 MPx (4K) a široké horizontální zorné pole 126°. V praxi tak dokáže j
ediná kamera zachytit širokou scénu a současně v ní poskytnout dostatek obrazových detailů, což se hodí například u vstupů do budov, na parkovištích nebo v maloobchodních prostorách, kde je zapotřebí jak získat celkový přehled o situaci, tak analyzovat detaily v záběru.
Důležitou předností je kvalita obrazu při proměnlivém nebo nedostatečném osvětlení. Technologie
Lightfinder 2.0 pomáhá zachovat barvy a detaily při velmi slabém světle, zatímco Forensic WDR zlepšuje obraz scén, ve kterých se současně nacházejí velmi světlé a tmavé oblasti.
Praktickým příkladem může být vstup do budovy proti prosvětleným dveřím nebo venkovní prostor se stíny a přímým slunečním světlem. V úplné tmě se uplatní vestavěný
OptimizedIR s dosahem 20 metrů nebo více v závislosti na konkrétní scéně, takže není nutné instalovat další viditelné osvětlení. Nová 4K kamera Axis s inteligentní analýzou obrazu
AXIS M3138-LVE není určená pouze k pořizování videa. Disponuje jednotkou hlubokého učení (DLPU), která umožňuje provozovat pokročilé analytické aplikace přímo v kameře. Předinstalovaná
AXIS Object Analytics dokáže detekovat a klasifikovat osoby a vozidla a podporuje jejich sledování nebo počítání.
Kamera současně vytváří metadata využitelná například při vyhledávání ve videozáznamech nebo k získávání informací o dění v monitorovaném prostoru. Analytika tak vedle bezpečnosti může pomáhat také s provozní efektivitou. V maloobchodě lze například využít informace o počtu a pohybu zákazníků, v okolí budov sledovat výskyt osob nebo vozidel ve vybraných oblastech a na parkovištích získat lepší přehled o pohybu vozidel.
Axis M3138-LVE: Slyší i to, co se děje mimo záběr
Vedle videoanalytiky má
AXIS M3138-LVE také akustický senzor a předinstalovanou aplikaci AXIS Audio Analytics. Ta dokáže detekovat náhlé změny hlasitosti a pomocí klasifikace založené na AI například detekovat křik, výstřel, rozbité sklo nebo výkřik.
Zvuková událost může upozornit obsluhu i na situaci, která v danou chvíli není v obraze přímo vidět. Audioanalytiku lze zároveň kombinovat s analýzou videa a získat tak další potvrzení události.
To může být užitečné například ve školách, obchodech, kancelářských budovách nebo dalších veřejně přístupných prostorách. Kamera při detekované události může také aktivovat automatizovanou reakci jiného zařízení, což rozšiřuje možnosti jejího zapojení do komplexnějšího bezpečnostního systému.
Kompaktní konstrukce i pro venkovní použití
Ploché čelo kamery pomáhá omezit odrazy světla, které by jinak mohly negativně ovlivnit obraz. Kompaktní AXIS M3138-LVE lze instalovat na stěnu i strop a díky krytí IP66 a odolnosti IK08 je připravená také pro venkovní instalace. Pracuje v rozsahu teplot od −30 °C až do +50 °C. Bílé pouzdro lze navíc přelakovat, takže kameru lze lépe začlenit do konkrétního prostředí.
Instalaci usnadňuje funkce Direct installation view, kde lze pomocí Bluetooth během instalace zobrazit obraz kamery v mobilní aplikaci
AXIS Installer a záběr nastavit i bez nutnosti připojit se k síti. Instalační technik může přímo u kamery kontrolovat její zorné pole a v místě upravit nastavení, což celý proces instalace a nastavení urychlí a zjednoduší.
Nechybí ani hardwarová platforma kybernetické bezpečnosti
Axis Edge Vault, která chrání identitu a integritu zařízení i citlivé informace. Nabízí bezpečné ukládání kryptografických klíčů a operace s nimi prostřednictvím hardwarového kryptografického modulu s certifikací FIPS 140-3 Level 3.
Řada kamer AXIS M31 zahrnuje také modely AXIS M3125-LVE s rozlišením 2 MP, AXIS M3126-LVE se 4 MP a M3128-LVE s 8 MP. Všechny modely řady mají vestavěnou funkci Day and Night a IR přísvit, podporují technologii Zipstream a jsou vybavené analytickou jednotkou DLPU. Společná je také odolnost IK08 a podpora širokého dynamického rozsahu WDR; model AXIS M3138-LVE využívá pokročilejší Forensic WDR.
Klíčové vlastnosti kamery AXIS M3138-LVE : Rozlišení 8 MPx (4K) a horizontální zorné pole 126°; technologie Lightfinder 2.0, Forensic WDR a OptimizedIR s IR přísvitem do 20 m nebo více podle scény; AXIS Object Analytics a AXIS Audio Analytics s podporou AI přímo v kameře; odolnost IP66 a IK08, provoz při teplotách od −30 °C do 50 °C; vestavěná kybernetická ochrana Axis Edge Vault s FIPS 140-3 Level 3.
Kamera AXIS M3138-LVE je v říjnu 2026 dostupná prostřednictvím distribučních kanálů společnosti Axis.
Zdroj: Tisková zpráva
Axis Communications Autor/Licence fotografie: AXIS M3125-LVE, Axis Communications