Micelární voda nejen na pleť: Pomůže s otisky, skvrnami i povrchy

Jedná se o kosmetický produkt, který se těší oblíbenosti. Možná vás ale překvapí, že micelární vodu můžete použít i při úklidu domácnosti. Díky micelám, které na sebe zachycují nečistoty a mastnotu, si poradí s některými drobnými skvrnami a usazeninami. Nejde sice o univerzální čisticí prostředek, ale při správném použití může nahradit speciální přípravek v několika situacích.
Pomůže s otisky na hladkých površích
Micelární voda se může hodit například na odstranění mastných otisků prstů ze zrcadel, skleněných ploch nebo některých hladkých plastů. Naneste malé množství na měkký hadřík a povrch jemně otřete. Následně ho můžete přeleštit suchou utěrkou, aby nezůstaly šmouhy.
Zkuste ji na drobné kosmetické skvrny
Rozlitý make-up, podkladová báze nebo zbytky řasenky mohou skončit nejen na pleti, ale také na umyvadle, koupelnové poličce či jiném omyvatelném povrchu. Právě tady může micelární voda posloužit jako rychlá pomoc. Naneste ji na vatový tampon nebo hadřík a skvrnu opatrně setřete.
Bílé tenisky během pár minut
Máte v oblibě bílé tenisky? Tak v tomto případě můžete použít micelární vodu, a to konkrétně na gumovou podrážku, špičky a hladké části tenisek. Micelární voda dokáže stáhnout šmouhy, mastné otisky, drobné nečistoty a prach. Stačí ji nanést na vatový tampon či měkký hadřík a tenisku jemně otírejte. Pozor však na materiál. Micelárku nepoužívejte na semiš, nubuk, nelakovanou kůži a drahé kožené boty.
Tip: Co pomůže na skvrny od kávy a čaje? Vystačíte si s ingrediencemi, které máte běžně doma.
Foto: Pixabay
Využití najde i mimo koupelnu
Micelární voda může pomoci také při čištění některých drobných nečistot na omyvatelných površích, například kolem kosmetického stolku nebo na plastových doplňcích. Před použitím je však vždy lepší vyzkoušet ji na nenápadném místě. Nevhodná může být pro citlivé materiály, neopracované dřevo nebo povrchy, u nichž výrobce doporučuje konkrétní způsob údržby.
Micelární voda tedy nemusí po překročení data spotřeby okamžitě putovat do koše. Pokud je stále v pořádku a vhodná k použití, můžete jí dát druhou šanci při drobném úklidu. Ušetříte tak nejen čisticí prostředek, ale také využijete to, co už máte doma.
Zdroj: autorka, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45921-micelarni-voda-jako-domaci-pomocnik
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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