Mikrovlnka plná zaschlých skvrn: Pára zvládne víc, než čekáte

Zaschlé cákance od omáčky, mastné fleky a drobky přilepené na stěnách mikrovlnné trouby dokážou potrápit i při pravidelném úklidu. Drhnutí nasucho ale není nutné. Existuje mnohem jednodušší způsob, jak nečistoty povolit. Stačí využít obyčejnou vodu a sílu páry. Vyzkoušejte a uvidíte.
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