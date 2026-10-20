Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Menší jizva a kratší hospitalizace. Lékaři v Brně zavedli novou metodu operace páteře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako první v Česku provedli endoskopickou operaci krční páteře. Šetrnější metoda umožňuje odstranit výhřez ploténky přes drobný řez, snižuje riziko komplikací a pacientům může zkrátit pobyt v nemocnici.
Menší jizva a kratší hospitalizace. Lékaři v Brně zavedli novou metodu operace páteře

Menší jizva a kratší hospitalizace. Lékaři v Brně zavedli novou metodu operace páteře

Zdroj: FNUSA
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Kerndl končí ve vedení brněnské ODS. V politice je téměř čtvrt století
Kerndl končí ve vedení brněnské ODS. V politice je téměř čtvrt století
Bolavá záda trápí statisíce Čechů. Kvůli páteři vyhledalo loni lékaře téměř milion lidí
Bolavá záda trápí statisíce Čechů. Kvůli páteři vyhledalo loni lékaře téměř milion lidí

Sedavé zaměstnání v kancelářích, nedostatek pohybu a každodenní stres si vybírají svou daň. Kvůli problémům...

Cestování Brnem komplikuje uzavírka tunelů. Dopravce upraví jízdní řády i spoje
Cestování Brnem komplikuje uzavírka tunelů. Dopravce upraví jízdní řády i spoje

Brněnská MHD se kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky potýká se zpožděními. Dopravce proto...

Kde chutná nejlépe? Odborníci hodnotili podniky v Brně a na jižní Moravě
Kde chutná nejlépe? Odborníci hodnotili podniky v Brně a na jižní Moravě

Odborná porota opět rozhodovala o tom, kde se v Brně a Jihomoravském kraji nejlépe najíte a napijete. V...

Kůň s oslem vyrazili na procházku bez majitele. V Maloměřicích je dostihli strážníci
Kůň s oslem vyrazili na procházku bez majitele. V Maloměřicích je dostihli strážníci

Kůň s oslem si v sobotu odpoledne udělali vlastní program a vyrazili na procházku do ulic brněnských...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.