Do interiérů se vrací vzory, které znáte ze safari, tentokrát ale vypadají jinak než dřív

Zvířecí vzory s novými pravidly
Animal print patří mezi motivy, které se z
interiérů pravidelně vytrácejí a zase se do nich vracejí v trochu jiné podobě. Leopardí vzor zažil velkou éru v módě, zebří pruhy se objevovaly na oblečení i doplňcích a hadí motiv se stal synonymem pro určitou dávku okázalosti. V domácnostech však mohou všechny tři působit překvapivě moderně, pokud dostanou prostor vyniknout bez konkurence dalších výrazných dekorací.
Současný přístup proto nestaví zvířecí vzor do role hlavního motivu celé místnosti. Může fungovat jako jeden výraznější prvek, který prostoru dodá kontrast, osobitost a vizuální zajímavost. Leopardí koberec, zebří křeslo nebo polštář s hadím motivem mohou být výraznější než zbytek vybavení, aniž by místnost působila přeplněně.
Důležitá je jednoduše míra. Čím větší plochu animal print zabere, tím klidnější by měl být zbytek interiéru. Pokud se v místnosti objeví výrazný vzor, není nutné ho opakovat na každém druhém kusu nábytku.
Leopard, zebra nebo had?
Každý zvířecí motiv pracuje s prostorem trochu jinak. Leopardí vzor působí organicky a díky hnědým, béžovým, krémovým nebo černým odstínům se snadno propojí s teplejší barevností interiéru. Hodí se proto například na koberec, taburet, polštář nebo menší čalouněné křeslo.
Zebra naopak stojí především na kontrastu. Černá a bílá vytvářejí výrazný grafický prvek, který může oživit i poměrně minimalistický prostor. Menší zebří koberec může fungovat v monochromatickém obývacím pokoji stejně dobře jako jedno výrazné křeslo nebo dekorativní textil.
Hadí vzor je z celé trojice nejvíce spojený s luxusním dojmem. Nemusí přitom být vůbec doslovný. Zajímavější než výrazný potisk může být samotná struktura připomínající hadí kůži, například na dekoraci, stínidle, menším kusu nábytku nebo keramickém povrchu. V tmavě hnědé, černé, olivové nebo šedozelené může působit velmi nenápadně a přitom dodat interiéru sofistikovaný detail.
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Výrazné zvířecí motivy dobře zapadají do současného posunu od chladného
minimalismu k útulnějším a osobitějším interiérům. Bílou a šedou stále častěji doplňují nebo nahrazují béžová, karamelová, čokoládově hnědá, okrová, rezavá, terakotová, olivová nebo vínová.
Právě tato paleta umožňuje zvířecím vzorům přirozeně zapadnout do místnosti. Leopard může navázat na hnědé a karamelové tóny, zebra na černé kovové prvky nebo krémové textilie a hadí motiv zase na olivovou či tmavě zelenou.
Animal print tak nemusí být izolovanou dekorací, která na sebe strhává veškerou pozornost. Může se stát součástí širší barevné kompozice.
Když materiál rozhoduje o výsledku
Stejný vzor může vypadat úplně jinak podle toho, na jakém materiálu se objeví. Lesklý syntetický povrch dodá leopardímu motivu extravagantní charakter, zatímco vlna, len nebo matné čalounění ho mohou výrazně zjemnit. Podobně hadí textura na keramice nebo matném povrchu působí jinak než vysoce lesklý potisk.
Velkou roli proto hraje kombinování různých povrchů. Dřevo, kámen, keramika, len, vlna, samet nebo bouclé mohou výraznému motivu vytvořit klidnější kulisu a zároveň dodat místnosti hloubku.
Právě textura je jedním z důvodů, proč současné interiéry nepůsobí zajímavě pouze díky barvám. Důležitý je také způsob, jak světlo dopadá na jednotlivé materiály, jak se vedle sebe střídají hladké a strukturované povrchy a jak spolu fungují matné a lesklé prvky.
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Podzim nabízí pro animal print přirozené prostředí. Neznamená to ale, že je nutné obývací pokoj zaplnit dýněmi, šiškami a sušenými listy. Podzimní atmosféru lze vytvořit mnohem nenápadněji pomocí materiálů, světla a barev.
Dřevo, vlna, keramika, len, samet nebo tlumené osvětlení dokáží prostor zahřát i bez jediného tematického doplňku. Zvířecí motiv pak může fungovat jako jeden výraznější detail, který tento přírodní charakter doplní.
Leopardí koberec vedle tmavého dřeva, zebří vzor mezi krémovými textiliemi nebo hadí textura na keramické dekoraci mohou být výrazné, aniž by z interiéru udělaly kulisu ze safari resortu. A možná právě v tom spočívá současný návrat animal printu: nejde o to, aby byl vidět všude. Stačí, když je vidět přesně tam, kde má.
Zdroje: tiskové materiály, Pinterest, Homes & Gardens