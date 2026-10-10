Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Do interiérů se vrací vzory, které znáte ze safari, tentokrát ale vypadají jinak než dřív

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Leopard, zebra nebo hadí vzor už dávno nepatří pouze do šatníku. Zvířecí potisky se vracejí také do interiérů, tentokrát ale v mnohem sofistikovanější podobě a jako důkaz, že zvířecí vzor nemusí znamenat kýč, přezdobený obývák ani návrat do minulosti.
Do interiérů se vrací vzory, které znáte ze safari, tentokrát ale vypadají jinak než dřív

Do interiérů se vrací vzory, které znáte ze safari, tentokrát ale vypadají jinak než dřív

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:12

Reklama
Další články z GrapesMag
Beauty svět dobývá estetika, jejímž základem jsou pihy a oči jako srnka
Beauty svět dobývá estetika, jejímž základem jsou pihy a oči jako srnka
„Každému se líbí něco jiného, ale věřím, že v letošním roce budou diváci spokojení,” říká nová kostýmní návrhářka StarDance
„Každému se líbí něco jiného, ale věřím, že v letošním roce budou diváci spokojení,” říká nová kostýmní návrhářka StarDance

Když se řekne tanec, představíme si obvykle hudbu, pohyb, eleganci a energii. Málokdo ale vidí, kolik...

Starý Hollywood se vrací do vlasů: Trend pro speciální příležitosti si zamilovala i Selena Gomez
Starý Hollywood se vrací do vlasů: Trend pro speciální příležitosti si zamilovala i Selena Gomez

Po letní sezóně přichází čas výraznějších účesů. Sculpted swoops letos spojují glamour starého Hollywoodu s...

Horoskop na 41. týden roku 2026: Střelci objeví nový směr, Panny si ujasní své priority
Horoskop na 41. týden roku 2026: Střelci objeví nový směr, Panny si ujasní své priority

Druhý říjnový týden přinese období hlubších uvědomění, návratů k důležitým tématům a hledání toho, co má v...

Modelace obličeje zažívá revoluci: K výraznějším lícním kostem vám může pomoct nečekaný produkt
Modelace obličeje zažívá revoluci: K výraznějším lícním kostem vám může pomoct nečekaný produkt

Konturování ustupuje do pozadí, ale modelování obličeje rozhodně nikam nemizí. Letos se o modelaci stále...

Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

Všechny články tohoto autora →
GrapesMag
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.