Přehrady konečně přestávají vysychat, spíše než počasí však pomohl trik vodohospodářů

Přehrady konečně přestávají vysychat, spíše než počasí však pomohl trik vodohospodářůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přehrady konečně přestávají vysychat, spíše než počasí však pomohl trik vodohospodářůZdroj: 123rf
Článek byl publikován 06.11.2026 04:04
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Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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