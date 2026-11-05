Vyschlé přehrady se konečně začaly plnit, spíše než počasí za to může trik vodohospodářů

Vyschlé přehrady se konečně začaly plnit, spíše než počasí za to může trik vodohospodářůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vyschlé přehrady se konečně začaly plnit, spíše než počasí za to může trik vodohospodářůZdroj: 123rf
Článek byl publikován 05.11.2026 22:32
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