Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vyschlé přehrady se konečně začaly plnit, spíše než počasí za to může trik vodohospodářů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
I když
Vyschlé přehrady se konečně začaly plnit, spíše než počasí za to může trik vodohospodářů

Vyschlé přehrady se konečně začaly plnit, spíše než počasí za to může trik vodohospodářů

Zdroj: 123rf
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 22:32

Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
Meteorologové už vědí, jestli Martin letos přijede na bílém koni
Meteorologové už vědí, jestli Martin letos přijede na bílém koni
Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie
Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

Přestože na našem území byl letošní říjen spíše chladnější, tedy aspoň v kontextu posledního desetiletí,...

Přichází první mrazivé noci tohoto podzimu, podívejte se na mapy teplot
Přichází první mrazivé noci tohoto podzimu, podívejte se na mapy teplot

V minulých dnech sice na horách už napadl první letošní sníh, ale v níže položených oblastech dosud na...

Hranice 1,5 °C se rychle přibližuje. Před 11 lety byla desítky let daleko, dnes zbývají zhruba tři
Hranice 1,5 °C se rychle přibližuje. Před 11 lety byla desítky let daleko, dnes zbývají zhruba tři

Když byla v roce 2015 přijata Pařížská dohoda, dlouhodobé oteplení planety dosahovalo přibližně 1,04 °C...

Ranní obloha nabídne přehlídku planet. Měsíc se přidá k Jupiteru, Marsu a Regulu
Ranní obloha nabídne přehlídku planet. Měsíc se přidá k Jupiteru, Marsu a Regulu

V úterý 3. listopadu se vyplatí přivstat si. Na ranní obloze se totiž v poměrně malé oblasti sejdou Měsíc,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.