Fuksa se svlékl jen do boxerek a předvedl tělo olympijského šampiona. Manželka si ale neodpustila štiplavou poznámku

Muž, kterého fanoušci znají hlavně skrčeného v lodi, s pádlem a pohledem upřeným na cílovou čáru, tentokrát stál před objektivem téměř bez oblečení. Fuksa nafotil sérii pro novou řadu sportovních boxerek a snímky 19. října zveřejnil server Super.cz. Žádná uniklá fotka ze soukromí ani nepovedený selfie záběr. Šlo o profesionální focení pod vedením fotografa Benedikta Renče. Doma to přesto neprošlo bez komentáře. Než do toho šel, zeptal se kanoista manželky, jestli je s tím v pohodě. Anna ho podle jeho slov podpořila, fotky se jí líbily a dodala jedinou jedovatou tečku: teď ho lidé uvidí ve spodním prádle.
Rýpnutí, ne scéna
Kdo čekal žárlivost nebo manželskou roztržku, odejde zklamaný. Podle Fuksova vyprávění pro Super.cz šlo o přesně ten typ poznámky, jakou si partneři po letech vztahu hodí přes stůl u večeře. Lehce kousavou, ale s úsměvem. Annin vlastní příspěvek ani samostatnou reakci jsme veřejně dohledat nedokázali, její slova tak zná veřejnost jen z manželova podání.
Podle nás má Anna k celé věci blíž, než by se mohlo zdát. Web Poděbradské osudy ji uvádí jako profesionální fotografku z Poděbrad, rozenou Šeflovou. Ví tedy, jak taková produkce vypadá, kolik je za každým snímkem světla, pokynů a opakování. Pro ženu, která sama stojí za fotoaparátem, je manžel v boxerkách před cizím objektivem spíš pracovní zakázka než důvod k panice.
Manželé jsou spolu od svatby v roce 2020, v květnu 2023 se jim narodila dcera Emily. A tolerance k Fuksovým výstřelkům má v rodině tradici. Loni třeba vyšlo najevo, že Anna bez mrknutí oka snáší jeho nalakované nehty.
Stroj na kilometr, který letos nenašel přemožitele
Načasování focení se dá číst i sportovně. Fuksa do něj nešel jako vyhaslá hvězda, která si přivydělává na staré slávě. Má za sebou možná nejlepší sezonu kariéry. Podle přehledu na jeho oficiálním webu vypadal rok 2026 takto:
|Závod
|Výsledek
|MS Poznaň, C1 1000 m
|zlato
|MS Poznaň, C1 500 m
|stříbro
|ME Montemor-o-Velho, C1 1000 m
|zlato
|ME Montemor-o-Velho, C1 500 m
|zlato
|Světový pohár Szeged, Brandenburg, Montreal (C1 1000 m)
|tři vítězství
Ministerstvo obrany, pod jehož resortní sportovní centrum Fuksa spadá, označilo srpnový titul z Poznaně za završení zlatého hattricku na kilometrové trati. K tomu přidal světový rekord ze Szegedu časem 3:41,46, tedy o necelé dvě sekundy rychleji než olympijský rekord 3:43,16, s nímž v roce 2024 v Paříži bral zlato. Šlo o medaili, na kterou si musel počkat po dvou pátých místech z Ria a Tokia.
Tělo z fotek tedy není výsledkem týdenní diety před focením. Je to pracovní nástroj nejrychlejšího kanoisty na kilometru, jakého kdy svět změřil. Podle údajů Mezinárodní kanoistické federace měří 180 centimetrů a váží 82 kilogramů.
Kde se taková postava rodí
Fuksa o tréninku mluví bez romantiky. Pro web Pádler popsal, že největší dávky přicházejí na podzim, v zimě a na jaře: kilometry na vodě, hodiny v posilovně, běh a plavání. Když vodu sevře led, přesouvá se na sníh. Při zimní přípravě v italském Livignu najížděl podle Sport.cz denně 30 až 50 kilometrů na běžkách, k tomu posilovna, bazén a regenerace.
Letos šel ještě dál. Před pražským maratonem se netajil cílem zaběhnout ho pod tři hodiny a mimochodem prozradil, že v tlaku na lavici zvládne se 110 kilogramy deset opakování. Kanoista, který běží maraton, je kuriozita. Kanoista, který u toho zvedá víc, než sám váží, je pro konkurenci varování.
Podle nás z toho plyne jednoduchá lekce i pro rekreační sportovce. Kopírovat objemy vrcholového sportovce nemá smysl, ale princip ano: pravidelnost, kombinace síly s vytrvalostí a dost odpočinku. Zbytek je otázka let, ne týdnů.
Muž, který se dřív sítím vyhýbal
Nejzajímavější na celé epizodě je možná to, kdo se vlastně svlékl. Fuksa nikdy nepatřil k influencerským typům. Už v roce 2021 řekl serveru Sport.cz, že sociální sítě ho baví, ale prioritou nejsou. Raději bude olympijským vítězem bez milionů sledujících než populárním sportovcem bez výsledků.
To první si splnil. A jako by mu olympijské zlato dalo svolení dělat i věci, na které dřív nebyl čas ani chuť. Maraton. Focení v prádle. Sám přiznal, že se mu role modela líbila, užil si kreativní stránku a nakonec se necítil trapně ani nesvůj. Baví ho focení i video a je rád za příležitosti mimo sport. Zároveň ale nastavil jasnou hranici: spodní prádlo je podle něj maximum, co by před kamerou či fotoaparátem udělal.
Super.cz se svým srovnáním s Davidem Beckhamem asi trochu přehání. Jenže v české kanoistice, kde se o svalech mluví hlavně v souvislosti s tempem záběru, je i tohle malá revoluce. Volnou paralelu nabízí snad jen Lukáš Krpálek, kolem jehož atraktivity se po zlatě z Ria strhl mediální poprask. Ani on se ale do kampaně ve spodním prádle nepustil.
V příští sezoně se Fuksa vrátí do lodi, k pádlu a k soupeřům, kteří ho letos na kilometru ani jednou nedostihli. Doma na něj bude čekat žena, která ví, jak se fotí, a dcera, které je zatím úplně jedno, kolik má táta světových titulů. A jedna věta navíc, kterou mu Anna bude moct připomenout pokaždé, když si oblékne trenýrky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta