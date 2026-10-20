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Fuksa se svlékl jen do boxerek a předvedl tělo olympijského šampiona. Manželka si ale neodpustila štiplavou poznámku

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Olympijský šampion Martin Fuksa vyměnil kanoistický dres za sportovní boxerky. Manželka Anna focení požehnala, jen si neodpustila rýpnutí.
Fuksa se svlékl jen do boxerek a předvedl tělo olympijského šampiona. Manželka si ale neodpustila štiplavou poznámku

Fuksa se svlékl jen do boxerek a předvedl tělo olympijského šampiona. Manželka si ale neodpustila štiplavou poznámku

Zdroj: ICF / Martin Fuksa
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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