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Rošáda ve spOLečně. Vymění dva zastupitele, v radě města chce mladou krev

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Rošáda s mandáty se chystá v hnutí SpOLečně, které je součástí nové vládní koalice v Olomouci. Hnutí chce vyměnit dva zastupitele, aby do vedení města dostalo mladou generaci.
Rošáda ve spOLečně. Vymění dva zastupitele, v radě města chce mladou krev

Rošáda ve spOLečně. Vymění dva zastupitele, v radě města chce mladou krev

Zdroj: spOLečně
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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