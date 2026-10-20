Některé spotřebiče do prodlužovacího kabelu za žádných okolností nepatří. Jejich zapojení může způsobit požár

Lidé se většinou obávají požáru v domácnosti, ale častokrát jim nedojde, že ke vzplanutí může dojít i kvůli obyčejnému prodlužovacímu kabelu, do něhož zapojí nevhodné zařízení.
Požáry v domácnosti vznikají velmi často a lidé kvůli nim přichází o domov. Abyste se této tragédii vyhnuli, měli byste si dávat velký pozor na to,
jak doma manipulujete s ohněm a také s elektřinou. Někteří lidé totiž stále zapomínají na to, že ke vzplanutí stačí pouhá chvilka nepozornosti a neštěstí je na světě. Podívejte se například na to, která zařízení byste nikdy neměli připojovat k prodlužovacímu kabelu, aby nevznikl oheň. Moderní domov plný elektřiny
Pokud se zaměříte na moderní domácnost, můžete si všimnout, že mnoho lidí má doma více elektřiny a elektrických spotřebičů, než tomu bylo doposud. I pouhé vysavače, které jste doteď po vyluxování odpojili ze zásuvky a uklidili,
jsou nyní celodenně zapojené v nabíjecí stanici. Podobně je tomu s mnoha dalšími zařízeními a jelikož jich lidé doma mají hodně a ještě budou přibývat, začínají si s oblibou kupovat prodlužovací kabely. Díky nim totiž může být k jedné zásuvce připojeno více zařízení. Držte se jednoduchého pravidla
Jakmile budete přemýšlet nad tím, zda vaše zařízení můžete připojit do prodlužovacího kabelu, pokuste se držet jednoduchého triku.
Celkový výkon připojených zařízení by neměl překročit výkon, jež je možný pro prodlužovací kabel. V opačném případě byste zvýšili riziko vzniku požáru u vás doma.
U některých prodlužovacích kabelů jsou bezpečnostní prvky, které zajišťují, že se nepřehřejí, a eliminují tak vznik požáru.
Takové prodlužovací kabely jsou však dražší a najde se jen velmi málo lidí, kteří by byli ochotní zaplatit více. Někteří si raději koupí levnější variantu, ale musí počítat s tím, že je potřeba mít takový kabel pod dohledem.
Ledničku zapojte přímo do zásuvky
V případě, že v kuchyni potřebujete zapojit více spotřebičů do zásuvky, ale máte jich málo, můžete použít prodlužovací kabel. Ten však není vhodný v momentě, kdy do něj budete chtít
zapojit i ledničku. Ta je totiž vcelku hodně výkonná. V případě, že byste ji i tak chtěli připojit ke kabelu, dávejte pozor na to, aby nebyl příliš blízko ledničce. Občas se v jejím okolí může vyskytnout voda a ta může ve spojitosti s elektřinou napáchat hodně škod. Fotografie: Pixabay Vhodné umístění prodlužovacího kabelu
Většina lidí nemyslí na to, že okolo různých domácích spotřebičů se může objevit voda, a tak prodlužovací kabely nechávají volně na podlaze. Příkladem může být lednička,
myčka nebo pračka, v nichž je voda přímo potřebná a občas se může stát, že nějaká vyteče ven. Raději proto vyrobte vhodný držák, díky němuž bude tento kabel mimo dosah vody. Ohřívače a grily
Jakékoliv ohřívače, grily nebo jiná zařízení, která produkují teplo, byste měli umístit dále od prodlužovacího kabelu. Vždy si tedy zkontrolujte, zda máte
kabely umístěny tak, aby se nemohly dotýkat horkých předmětů, a nepoškodil se tak kabel nebo přímo zařízení, z něhož teplo vychází. Prodlužovací kabely kontrolujte pravidelně, ať už je používáte kdekoliv.
Zdroj:
Takprosto
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Zařízení, která byste nikdy neměli zapojovat do prodlužovacího kabelu, jinak hrozí velké riziko vzniku požáru appeared first on BydlímeÚtulně.cz.