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Některé spotřebiče do prodlužovacího kabelu za žádných okolností nepatří. Jejich zapojení může způsobit požár

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Lidé se většinou obávají požáru v domácnosti, ale častokrát jim nedojde, že ke vzplanutí může dojít i kvůli obyčejnému prodlužovacímu kabelu, do něhož zapojí nevhodné zařízení.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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